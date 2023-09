Pres­se­mit­tei­lung der „Letz­te Gene­ra­ti­on Bamberg“:

Wirk­sa­mer Kli­ma­schutz statt Kri­mi­na­li­sie­rung von Protestierenden

Die Letz­te Gene­ra­ti­on Bam­berg ruft zu einem Pro­test­marsch in Bam­berg auf. Start ist am 6.9. um 16:30 Uhr am Wil­helms­platz 1 vor dem Ober­lan­des­ge­richt Bamberg.

In den letz­ten zwei Wochen haben wir in Bay­ern die Fol­gen der Kli­ma­er­wär­mung direkt zu spü­ren bekom­men. Hoch­was­ser in Oberbayern[1], Hagel beschä­dig­te 80 Pro­zent der Häu­ser in Bad Bayersoien[2] und in Nürn­berg muss­ten Men­schen aus über­flu­te­ten Unter­füh­run­gen geret­tet werden[3].

Zur glei­chen Zeit pro­te­stie­ren Unterstützer:innen der Letz­ten Gene­ra­ti­on in Bay­ern gegen die Untä­tig­keit der Lan­des- und Bun­des­re­gie­rung, wirk­sa­me Maß­nah­men zum Kli­ma­schutz zu ergrei­fen. Der aktu­el­le Zustand wird eben­falls von 60 Ver­fas­sungs- und Völkerrechtler:innen in einem offe­nen Brief ange­pran­gert und die Regie­rung auf­ge­for­dert, Maß­nah­men zu ergrei­fen, die mit der Ver­fas­sung und dem Völ­ker­recht ver­ein­bar sind[4].

Anstatt die­se ver­fas­sungs­wid­ri­gen Zustän­de end­lich zu been­den, wer­den fried­li­che Men­schen in mehr­wö­chi­ger umstrit­te­ner Prä­ven­tiv­haft festgehalten[5]. Aktu­ell befin­den sich vier­zehn Unterstützer:innen der Letz­ten Gene­ra­ti­on für bis zu 30 Tage in Haft .

Ron­ja Kün­k­ler (24, Regens­burg) sagt: “Die Kli­ma­kri­se lässt sich nicht auf Dau­er ver­drän­gen! Ich will mei­nen Nef­fen und Nich­ten in die Augen sehen kön­nen, wenn sie mich spä­ter fra­gen: „Was hast du damals gemacht?“ Wenn vor mei­nen Augen ein Unrecht geschieht, dann sehe ich das als mei­ne mora­li­sche Pflicht an, mich dem fried­lich in den Weg zu stel­len. Wir haben noch eine Chan­ce und die möch­te ich nutzen!”

Beim Pro­test­marsch am 06.09.2023 wol­len wir uns mit den Inhaf­tier­ten soli­da­ri­sie­ren und auch durch die Stö­rung des All­tags die Regie­rung zum Han­deln zwin­gen. Jeden Tag der Untä­tig­keit wer­den kom­men­de Gene­ra­ti­on teu­er bezahlen.

Ernst Hör­mann (73, Frei­sing), Maschi­nen­bau­in­ge­nieur im Ruhe­stand, Vater von drei Kin­dern und Groß­va­ter von acht Enkel­kin­dern, ist sich der Risi­ken des zivi­len Wider­stands durch­aus bewusst: “Ich weiß was auf die Men­schen zukommt, soll­ten wir die Kli­ma­kri­se nicht noch ein­däm­men, des­halb füh­le ich mich gezwun­gen das stärk­ste zu tun, was in mei­ner Reich­wei­te mir mög­lich ist. Um das Schlimm­ste für mei­ne Kin­der und Enkel­kin­der noch zu ver­hin­dern, bin ich auch bereit, ins Gefäng­nis zu gehen.”

Um den Men­schen in Prä­ven­tiv­haft zu zei­gen, dass wir sie in ihrem Pro­test unter­stüt­zen, wer­den wir wäh­rend des Pro­test­mar­sches allen die Mög­lich­keit geben, klei­ne Gruß­bot­schaf­ten zu ver­fas­sen. Die­se wer­den dann gesam­melt per Post an die Inhaf­tier­ten geschickt.

[1]https://​www​.mer​kur​.de/​b​a​y​e​r​n​/​z​a​h​l​r​e​i​c​h​e​-​w​e​i​t​e​r​e​-​r​e​g​i​o​n​e​n​-​b​e​t​r​o​f​f​e​n​-​h​o​c​h​w​a​s​s​e​r​-​a​l​a​r​m​-​i​n​-​b​a​y​e​r​n​-​h​o​e​c​h​s​t​e​-​w​a​r​n​s​t​u​f​e​-​i​n​-​d​r​e​i​-​l​a​n​d​k​r​e​i​s​e​n​-​9​2​4​8​7​2​9​2​.​h​t​m​l​#​i​d​-​p​a​g​e​A​p​i​-​D​a​u​e​r​r​e​gen

[2]https://​de​.euro​news​.com/​v​i​d​e​o​/​2​0​2​3​/​0​8​/​2​8​/​a​p​o​k​a​l​y​p​t​i​s​c​h​e​-​b​i​l​d​e​r​-​i​m​-​a​u​g​u​s​t​-​s​t​u​r​m​-​u​n​d​-​h​a​g​e​l​-​i​n​-​b​a​y​ern

[3]https://​www​.mor​gen​post​.de/​v​e​r​m​i​s​c​h​t​e​s​/​a​r​t​i​c​l​e​2​3​9​2​1​6​8​0​1​/​u​n​w​e​t​t​e​r​-​g​e​w​i​t​t​e​r​-​n​u​e​r​n​b​e​r​g​-​u​e​b​e​r​s​c​h​w​e​m​m​u​n​g​-​p​o​l​z​e​i​-​f​e​u​e​r​w​e​h​r​.​h​tml

[4]https://​ver​fas​sungs​blog​.de/​f​u​r​-​e​i​n​e​-​v​o​l​k​e​r​-​u​n​d​-​v​e​r​f​a​s​s​u​n​g​s​r​e​c​h​t​s​k​o​n​f​o​r​m​e​-​k​l​i​m​a​s​c​h​u​t​z​p​o​l​i​t​ik/

[5]https://​www​.tages​schau​.de/​i​n​l​a​n​d​/​g​e​s​e​l​l​s​c​h​a​f​t​/​p​r​a​e​v​e​n​t​i​v​h​a​f​t​-​k​l​i​m​a​-​p​r​o​t​e​s​t​-​b​a​y​e​r​n​-​1​0​1​.​h​tml