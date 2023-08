Erd­hum­mel auf Platz 1 der am häu­fig­sten beob­ach­te­ten Insek­ten – Blaue Holz­bie­ne brei­tet sich in Bay­ern wei­ter aus

Die Erd­hum­mel ist beim Insek­ten­som­mer 2023 an die baye­ri­sche Spit­ze gebrummt. Kein ande­res Insekt haben die Teil­neh­men­den bei der Akti­on des baye­ri­schen Natur­schutz­ver­bands LBV (Lan­des­bund für Vogel- und Natur­schutz) und sei­nem bun­des­wei­ten Part­ner NABU in die­sem Jahr so häu­fig beob­ach­tet. „Unse­re Ent­deckungs­fra­ge ‚Kannst du Hum­meln am Hin­tern erken­nen?‘ scheint vie­len Beob­ach­te­rin­nen und Beob­ach­tern gehol­fen zu haben, die dicken Brum­mer genau­er zu bestim­men. Ein tol­ler Erfolg für die Arten­kennt­nis“, erklärt die LBV-Insek­ten­ex­per­tin Tar­ja Rich­ter. Schmet­ter­lin­ge hin­ge­gen mach­ten sich in die­sem Jahr rar. Sie flat­ter­ten den Teil­neh­men­den sowohl im Juni als auch im August eher sel­ten vor die Lupe.

Knapp 14.000 Men­schen haben bun­des­weit an den dies­jäh­ri­gen Insek­ten­zäh­lun­gen im Juni und August teil­ge­nom­men und ihre Beob­ach­tun­gen dem LBV und dem NABU gemel­det. „Allei­ne aus Bay­ern gin­gen über 1.000 Mel­dun­gen ein und das trotz der vie­le Regen­ta­ge im Frei­staat, an denen das Zäh­len nur ein­ge­schränkt mög­lich war“, so Tar­ja Rich­ter. „Insek­ten sind eine hoch span­nen­de Arten­grup­pe, die lei­der von einem kon­stan­ten Rück­gang betrof­fen ist. Es freut uns, dass sich im Rah­men der Akti­on wie­der viel Men­schen die Zeit genom­men haben, sie genau­er zu beob­ach­ten und ken­nen­zu­ler­nen. Denn wir kön­nen nur schüt­zen, was wir kennen.“

Fal­ter mach­ten sich rar

Beson­ders auf­fäl­lig in die­sem Jahr: Schmet­ter­lin­ge beob­ach­te­ten die Teil­neh­men­den kaum. Die­ser bun­des­wei­te Trend zeigt sich auch in Bay­ern. Schuld dar­an ist ver­mut­lich eine Kom­bi­na­ti­on aus ver­schie­de­nen Fak­to­ren: „An reg­ne­ri­schen Tagen hal­ten sich Schmet­ter­lin­ge ver­steckt. Zudem mach­te es das häu­fig nas­se Wet­ter im Früh­jahr ihnen schwer, Nah­rung zu fin­den und sich fort­zu­pflan­zen“, erklärt die Insek­ten­ex­per­tin. „Lei­der zei­gen aber auch lang­fri­sti­ge Beob­ach­tun­gen, dass der Schmet­ter­lings­be­stand immer wei­ter abnimmt. Zum Bei­spiel weil sie immer weni­ger geeig­ne­te Lebens­räu­me fin­den.“ Eine besorg­nis­er­re­gen­de Ent­wick­lung, denn die bun­ten Flug­akro­ba­ten sind nicht nur schön anzu­se­hen, son­dern auch enorm wich­tig: Schmet­ter­lin­ge bestäu­ben vie­le Pflan­zen und sind wich­ti­ge Nah­rung für Vögel und Fledermäuse.

Wer einen Bei­trag zum Schutz der Schmet­ter­lin­ge lei­sten möch­te, der kann im eige­nen Gar­ten bei­spiels­wei­se hei­mi­sche Wild­blu­men und Gehöl­ze, wie Kar­täu­ser­nel­ke, Wie­sen-Lab­kraut oder Sal-Wei­de pflan­zen. „Damit die Fal­ter, Pup­pen und Rau­pen geeig­ne­te Plät­ze zum Über­win­tern fin­den ist es außer­dem sinn­voll, Rei­sig­hau­fen und etwas Laub im Herbst lie­gen zu las­sen und die Stän­gel ver­blüh­ter Pflan­zen über den Win­ter ste­hen zu las­sen“, weiß Tar­ja Richter.

Blaue Holz­bie­ne fühlt sich in Bay­ern wohl

Deut­lich häu­fi­ger gesich­tet als in den Vor­jah­ren wur­de die Blaue Holz­bie­ne. „Unse­re größ­te Wild­bie­ne hat sich offen­bar auch in Bay­ern wei­ter aus­ge­brei­tet. Durch die durch­schnitt­lich wär­me­ren Som­mer fin­det sie hier gute Lebens­be­din­gun­gen“, erklärt Tar­ja Rich­ter. „Anhand ihrer schwarz-bläu­li­chen Far­be, der beacht­li­chen Kör­per­grö­ße sowie ihrem tie­fen Sum­men, ist sie sehr leicht zu erken­nen – auch, wer gera­de erst anfängt, sich mit Insek­ten zu beschäf­ti­gen, kann den blau­en Brum­mer kaum übersehen.“

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Insek­ten­som­mer unter www​.lbv​.de/​i​n​s​e​k​t​e​n​s​o​m​mer