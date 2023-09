Wir laden zu einer 6‑tägigen, erleb­nis­rei­chen Rad­tour durch Ober­fran­ken ein. Ein Schwer­punkt ist der Natur- und Kli­ma­schutz, der wäh­rend der Tour immer wie­der the­ma­ti­siert wird. Dane­ben wol­len wir wäh­rend unse­rer Rad­tour auf Schwach­stel­len im Rad­we­ge­netz ach­ten und die­se dokumentieren.

Die Tour soll auch dafür ste­hen, dass man nicht nur vom Natur­schutz redet, son­dern den Wahl­kampf auf dem Fahr­rad mög­lichst res­sour­cen­scho­nend aus­rich­tet. Wir haben uns des­halb für eine Wahl­kampf-Rad­tour durch Ober­fran­ken ent­schlos­sen. Teil­neh­men kön­nen neben Mit­glie­dern auch Nicht­mit­glie­der, die die ÖDP unter­stüt­zen möchten.

Wir freu­en uns über jeden Teil­neh­mer an den Ver­an­stal­tun­gen. Auch wenn man nicht mit­ra­delt, oder nur eine Teil­strecke mit dem Fahr­rad mit­fah­ren möch­te. Ger­ne kön­nen Sie Freun­de und Bekann­te auf die Tour hinweisen.

Anmel­dung und Infor­ma­ti­on zur Tour sowie Anre­gun­gen an Bernd Kop­pe: bernd29@​gmail.​com. Link zum Tou­ren­plan im Inter­net (wird fort­lau­fend aktua­li­siert): https://​www​.oedp​-ober​fran​ken​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​t​e​r​m​ine

Der Strecken­plan ist unter fol­gen­dem Link abruf­bar: https://​www​.komoot​.de/​t​o​u​r​/​1​1​9​1​6​5​1​0​7​2​/​e​m​b​e​d​?​s​h​a​r​e​_​t​o​k​e​n​=​a​c​z​q​D​A​l​X​U​N​J​4​L​n​e​x​b​m​u​Q​v​2​b​G​v​S​G​3​G​y​I​c​P​D​k​3​N​D​p​1​e​y​M​4​1​X​E​H8M

Tou­ren­plan

Nach­fol­gend der aktu­el­le Stand unse­rer Planungen:

Don­ners­tag, 07.September: 1.Etappe von Bay­reuth nach Pottenstein

Strecken­ab­schnitt Bayreuth

– 12:00 Uhr: Treff­punkt zum Start der Ober­fran­ken-Rad­tour: Nep­tun­brun­nen, Markt­platz Bayreuth.

– ehe­ma­li­ges Lan­des­gar­ten­schau Gelände

– 13:00 Uhr: Besich­ti­gung Was­ser­kraft­werk von Fried­rich Bär, Bay­reuth Friedrichsthal

– Uni Bay­reuth mit Bota­ni­schem Garten

– LBV Umwelt­sta­ti­on Lindenhof

Strecken­ab­schnitt Bay­reuth nach Pottenstein

– Am Main nach Creußen

– Pegnitz

– ca. 17:00 Uhr: Erleb­nis­mei­le Teu­fels­höh­le / Pot­ten­stein mit Spa­zier­gang, Treff­punkt bit­te kurz­fri­stig per Tele­fon vereinbaren

– 19 Uhr: ÖDP-Tref­fen Frän­ki­sche Schweiz mit Abend­essen, Tüchers­feld, Gast­haus zum Fah­nen­stein, Zum Zecken­stein 7, 91278 Tüchersfeld

– Unter­kunft Pen­si­on Wolf, Tüchersfeld

Frei­tag, 8.September: 2. Etap­pe von Tüchers­feld nach Mistelbach

- An der Pütt­lach nach Behringersmühle

– An der Wie­sent über Schot­ters­müh­le, Rie­sen­burg, Doos und Burg Raben­eck nach Waischenfeld

– Wai­schen­feld Einkehr

– Nankendorf

– 19:00 Uhr: Kreis­haupt­ver­samm­lung mit Neu­wah­len in Bay­reuth, Braue­rei­schän­ke am Markt, Maxi­mi­li­an­stra­ße 56, 95444 Bayreuth

– Über­nach­tung bei Bernd Koppe

Sams­tag, 9. Sep­tem­ber: 3. Etap­pe von Misteb­lach über Forch­heim nach Bamberg

- Wei­ter­fahrt durch die Frän­ki­sche über Unter­lein­lei­ter nach Forchheim

– Tref­fen der Mit­fah­rer / Teil­neh­mer vom Land­kreis Forchheim

– Forch­heim: The­ma Flä­chen­ver­sie­ge­lung; Besich­ti­gung Stadt­burg Kai­ser­pfalz; Anschlie­ßend ÖDP-Treffen

– Über­nach­tung Bamberg

Sonn­tag, 10. Sep­tem­ber: 4. Etap­pe von Bam­berg nach Coburg

- Wei­ter­fahrt nach Coburg

– Nach­mit­tag Coburg Innen­stadt – Info­stand; Mit Fir­ma EASY-eBIKE: E‑Bike Umrü­stung von nor­ma­len Fahrrädern

– 16:00 Uhr: Vogel­be­ob­ach­tung mit LBV am Gold­berg­see Coburg

– Anschlie­ßend ÖDP-Tref­fen mit Abendessen

– Über­nach­tung in Bad Rodach

Mon­tag, 11. Sep­tem­ber: 5. Etap­pe von Coburg nach Burgkunstadt

- 9:00 Uhr: Bad Rodach – Erho­lung im Thermalbad

– Wei­ter­fahrt nach Burg­kunst­adt und Tref­fen mit Fami­lie Müller

– 19:00 Uhr ÖDP-Tref­fen mit Abend­essen im Hotel „Drei Kro­nen“ in Burg­kunst­adt, Lich­ten­fel­ser Stra­ße 24

– Über­nach­tung in Burgkunstadt

Diens­tag, 12. Sep­tem­ber: 6. Etap­pe von Burg­kunst­adt über Kulm­bach zurück nach Bayreuth

- 10:00 Uhr: The­ma Bio­lo­gi­sche Land­wirt­schaf­ten: Veitlahm „Sola­wi – Initia­ti­ve“ ( soli­da­ri­sche Land­wirt­schaft ) vor­stel­len mit LT-Direkt­kan­di­da­tin Eli­sa­beth Schulze

– Wei­ter­fahrt nach Kulmbach

– ca. 14:00 Uhr The­ma Wär­me­pum­pen: Besuch der Fir­ma Glen-Dim­plex , Am Gol­de­nen Feld 18, Kulm­bach, gro­ßer Wärmepumpen-Hersteller

– danach Innen­stadt Kulmbach

– Rück­fahrt nach Bayreuth

