Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Hof

WUN­SIE­DEL. In den ver­gan­ge­nen Mona­ten sol­len sich zwei Män­ner und eine Frau mehr­mals unbe­rech­tigt Zutritt zu einer Recy­cling­fir­ma ver­schafft und Bunt­me­tall gestoh­len haben. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof erließ ein Rich­ter inzwi­schen Haft­be­fehl gegen das Trio.

Ins­ge­samt sol­len sich die Tat­ver­däch­ti­gen im Alter von 22, 23 und 25 Jah­ren in über 20 Fäl­len an den Bunt­me­tall­be­stän­den der Wun­sied­ler Fir­ma bedient haben. Der Ent­wen­dungs­scha­den beträgt min­de­stens 50.000 Euro. Inten­si­ve Ermitt­lun­gen der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof führ­ten am Mitt­woch zur Fest­nah­me der drei Tat­ver­däch­ti­gen aus dem Raum Hof und Wun­sie­del. Die­se wur­den noch am sel­ben Tag einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt, der auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof Haft­be­fehl gegen die mut­maß­li­chen Die­be erließ. Die Drei sit­zen seit­dem in ver­schie­de­nen Justiz­voll­zugs­an­stal­ten und müs­sen sich wegen des Ver­dachts des Ban­den­dieb­stahls straf­recht­lich verantworten.