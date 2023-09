Das Stan­des­amt der Stadt Bay­reuth bie­tet im kom­men­den Jahr wie­der Sams­tag­strau­un­gen im Histo­ri­schen Sit­zungs­saal des Alten Rat­hau­ses, im Son­nen­tem­pel der Ere­mi­ta­ge und im Roko­ko­saal des Schlos­ses Caro­li­nen­ru­he zu fol­gen­den Ter­mi­nen an:

Histo­ri­scher Sit­zungs­saal (bar­rie­re­frei): 16. März, 20. April, 4. Mai, 14. Sep­tem­ber und 12. Oktober.

(bar­rie­re­frei): 16. März, 20. April, 4. Mai, 14. Sep­tem­ber und 12. Oktober. Son­nen­tem­pel in der Ere­mi­ta­ge (nicht bar­rie­re­frei): 22. Juni, 20. Juli und 10. August.

(nicht bar­rie­re­frei): 22. Juni, 20. Juli und 10. August. Roko­ko­saal im Schloss Caro­li­nen­ru­he (nicht bar­rie­re­frei): 25. Mai, 8. Juni, 6. Juli und 24. August.

Die Trau­un­gen fin­den jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr in einem halb­stünd­li­chen Tur­nus statt. Für Trau­ter­mi­ne an Sams­ta­gen fal­len zusätz­li­che Gebüh­ren an.