Das Herbst-Win­ter-Pro­gramm steht im Zei­chen des Jubi­lä­ums „35 Jah­re vhs im Alten E‑Werk“

Fast 800 Kur­se, Füh­run­gen und Vor­trä­ge sind im neu­en Pro­gramm der Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt für das Herbst-Win­ter-Seme­ster zu fin­den. Zen­tra­ler Ort der Wis­sens­ver­mitt­lung, des Aus­tauschs und des Mit­ein­an­ders ist seit 35 Jah­ren das Alte E‑Werk in der Tränk­gas­se 4. Die­ses Jubi­lä­um wird am Diens­tag, 19. Sep­tem­ber 2023, von 16 bis 21 Uhr mit einem bun­ten Geburts­tags­fest unter dem Mot­to „Her­ein­spa­ziert!“ gefei­ert. Das Seme­ster­pro­gramm ist ab 5. Sep­tem­ber online auf www​.vhs​-bam​berg​.de zu fin­den, Bro­schü­ren lie­gen kosten­los aus. Anmel­dun­gen sind ab Diens­tag, 12. Sep­tem­ber 2023, 9 Uhr, möglich.

Hoch­ka­rä­ti­ge Vor­trä­ge zu Zeit­ge­schich­te, Welt­erbe, Archi­tek­tur, Kunst­ge­schich­te und Kli­ma­wan­del ste­hen auf der Agen­da. Bei der Seme­ster­eröff­nung am Diens­tag, 26. Sep­tem­ber, spricht Prof. Dr. Wolf­gang Bras­sat von der Uni­ver­si­tät Bam­berg „Zu Leben und Werk des Bam­ber­ger Land­schafts­ma­lers Fritz Bay­er­lein“. „Kunst­ver­ei­ne im Drit­ten Reich“ heißt ein wei­te­rer span­nen­der Vor­trag im Okto­ber. Anläss­lich sei­nes 200. Geburts­tag hat der Kunst­ver­ein Bam­berg e.V. das Han­deln des Ver­eins und sei­nes Vor­stands in der Zeit des Natio­nal­so­zia­lis­mus wis­sen­schaft­lich unter­su­chen las­sen. Die Ergeb­nis­se stellt Histo­ri­ker Andre­as Ull­mann dar. Anschlie­ßend dis­ku­tie­ren Mau­rin Diet­rich, Direk­to­rin des Kunst­ver­eins Mün­chen e.V., und Jür­gen Wil­helm, Schatz­mei­ster des Kunst­ver­eins Bam­berg e.V., über die ver­eins­in­ter­ne Auf­ar­bei­tung und Ablei­tun­gen für die Zukunft der Vereine.

Fort­ge­führt wird die erfolg­rei­che (Online-)Vortragsreihe „Bam­ber­ger Buch-Geschich­ten“ in Koope­ra­ti­on mit der Staats­bi­blio­thek Bam­berg, der Uni­ver­si­tät Bam­berg (ZEMAS), dem Col­lo­qui­um Histo­ri­cum Wirsber­gen­se und dem Histo­ri­schen Ver­ein Bam­berg. Die Online-Rei­he „Smart Talks“ in Koope­ra­ti­on mit dem Smart City Pro­gramm und der Uni­ver­si­tät Bam­berg geht in die fünf­te Run­de. Das Mot­to lau­tet: „Stadt – Raum – Erleben“.

Bereich „Jun­ge vhs“ wächst

Wegen gro­ßer Nach­fra­ge ste­tig aus­ge­baut wird der Bereich „Jun­ge vhs“. Neben Bewähr­tem wie Musik­gar­ten und Tur­nen wer­den Selbst­ver­tei­di­gung, Mob­bing­prä­ven­ti­on und Selbst­be­haup­tung, „Los wir gehen in den Wald“, „Bewe­gungs- und Spiel­raum“, „Rhyth­mi­sche Spie­le mit Musik“ sowie Yoga für Jugend­li­che ange­bo­ten. Krea­tiv wer­den dür­fen Kin­der und Jugend­li­che bei Graf­fi­tis, Stem­peln und Nähen. Neu im Pro­gramm: Scra­pe Pain­ting – eine Zei­chen­tech­nik für abstrak­te Kunst –, ein offe­nes Mal­ate­lier sowie Auf­füh­run­gen für ver­schie­de­nen Alters­grup­pen und ein Blick hin­ter die Kulis­sen des Mario­net­ten­thea­ters. Ver­schie­de­ne Thea­ter-Work­shops sowie die für Schü­le­rin­nen und Schü­ler kon­zi­pier­ten Kur­se Word, Excel und Power­point sowie „Wir basteln Mathe­ma­tik“ run­den das Pro­gramm ab.

Der Bereich Gesund­heits­bil­dung punk­tet neben sei­ner Viel­falt mit über 200 Kur­sen vor allem mit wohn­ort­na­hen Ange­bo­ten: Zusätz­lich zu den knapp 30 (!) bis­he­ri­gen Stand­or­ten gibt es in der neu­en Gym­na­stik­hal­le des WSV Nep­tun e.V. ver­schie­de­ne neue Bewe­gungs­an­ge­bo­te. Die­se sind ab sofort buch­bar. Neu im Herbst-Seme­ster sind unter ande­rem Selbst­ver­tei­di­gung für Senio­ren und inklu­si­ve Bewe­gungs­an­ge­bo­te. In die näch­ste Run­de gehen die GESTALT-Kur­se zur Prä­ven­ti­on demen­zi­el­ler Erkran­kun­gen in Koope­ra­ti­on mit der FAU Erlan­gen und der Senio­ren­be­auf­trag­ten der Stadt Bamberg.

Sprach­kur­se für Anfän­ger und Fortgeschrittene

15 ver­schie­de­ne Spra­chen kön­nen im neu­en vhs-Seme­ster erlernt wer­den. Ver­schie­de­ne Niveau­stu­fen stel­len sicher, dass Anfän­ger und Fort­ge­schrit­te­ne glei­cher­ma­ßen das pas­sen­de Ange­bot fin­den. Wer sich unsi­cher ist, kann die kosten­lo­se Sprach­be­ra­tung für Deutsch, Eng­lisch, Fran­zö­sisch und Spa­nisch am Diens­tag, 19. Sep­tem­ber 2023, um 20 Uhr, in Anspruch nehmen.

Im Bereich Gesell­schaft ste­hen die The­men Zivil­schutz in Deutsch­land und Out­door-Trai­ning für den Kata­stro­phen­fall, Ange­bo­te zur Land­tags­wahl und „Ener­gie­kri­se mei­stern“ im Blick­punkt. Dem Schutz der Arten­viel­falt wid­men sich ver­schie­de­nen Ange­bo­ten im Bam­ber­ger Hain, die in Koope­ra­ti­on mit der BiBa – Bio­di­ver­si­tät Bam­berg statt­fin­den. Nach län­ge­rer Pau­se kann end­lich wie­der gemein­sam der Koch­löf­fel geschwun­gen wer­den. Die Koch­kur­se in Prä­senz fin­den in der Berufs­fach­schu­le Maria­hilf statt, die belieb­ten Thai-Koch­kur­se wei­ter­hin online. Aus­ge­baut wur­de das Ange­bot der Wein­se­mi­na­re samt Länderkunde.

Der umfang­rei­che Füh­rungs­be­reich wächst um vie­le neue Zie­le wie das Digi­ta­le Grün­der­zen­trum LAG­AR­DE 1, das Kunst- und Auk­ti­ons­haus Dr. Rich­ter und Dr. Kafitz, die Obe­re Pfar­re, die Libe­ra­le Jüdi­sche Gemein­de Moisch­kan ha-Tfi­la Bam­berg oder den Deutsch-Ara­bi­schen Kul­tur­ver­ein und das Isla­mi­sche Kul­tur­zen­trum. Im Diö­ze­san­mu­se­um wer­den ver­schie­de­ne The­men wie „ART­bier – Kunst trifft Bier“, beson­de­re Ein­zel­ob­jek­te oder (Sonder-)Ausstellungen beleuchtet.

„Anläss­lich unse­res 35. Geburts­a­ges im Alten E‑Werk laden wir alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ein, die vhs Bam­berg Stadt mit ihrem umfang­rei­chen Bil­dungs­an­ge­bot neu zu ent­decken“, sagt Lei­te­rin Dr. Anna Scher­baum. „Unser Pro­gramm ist so bunt wie das Leben und so viel­fäl­tig wie unse­re Gesell­schaft. Die Geburts­tags­fei­er am 19. Sep­tem­ber 2023 bie­tet die Mög­lich­keit zum Mit­ma­chen und Aus­pro­bie­ren bei über 50 Angeboten.“

Pro­gramm online ab 5. Sep­tem­ber 2023. Anmel­dung ab 12. Sep­tem­ber 2023, 9 Uhr: bequem über die Home­page www​.vhs​-bam​berg​.de, per Mail an info@​vhs-​bamberg.​de, tele­fo­nisch unter 0951/87–1108, oder per­sön­lich in der Tränk­gas­se 4.