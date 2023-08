Etli­che Kin­der des Land­krei­ses Lich­ten­fels hat­ten sich beim Kreis­ju­gend­ring zu einer Tages­fahrt unter dem Titel „gestern und heu­te“ ange­mel­det. Auf­grund unver­hofft auf­tre­ten­der Anfangs­schwie­rig­kei­ten muss­te das „gestern“ lei­der aus­fal­len. Statt­des­sen begann die Fahrt an ver­schie­de­nen Ein­stiegs­or­ten mit einem Besuch auf Spiel­plät­zen bzw. mit krea­ti­ven Beschäf­ti­gungs­mög­lich­kei­ten, um auf einen Bus zu war­ten. Der Fund eines vier­blätt­ri­gen Klee­blat­tes beflü­gel­te die Vor­freu­de auf den tol­len Tag und ließ die War­te­zeit ver­ges­sen. Das Ziel zum The­ma „heu­te“ war das Muse­um der 3. Dimen­si­on in Din­kels­bühl. Eine vor­ab gebuch­te Füh­rung zeig­te den Teil­neh­men­den neben opti­schen Täu­schun­gen, 3D-Bil­dern, holo­gra­fi­schen Wer­ken und Lamel­len­bil­dern. Was ein Magic Eye ist, wur­de erklärt und eine soge­nann­te Hohl­maske bestaunt.

Nach der Muse­ums­tour wur­de die histo­ri­sche Alt­stadt von Din­kels­bühl erlau­fen, um dann mit einem lecke­ren Eis die Hit­ze erträg­li­cher zu machen. Wäh­rend des Eis­essens beob­ach­te­ten die Mädels und Jungs fas­zi­niert Stör­che und ein Tau­ben­nest an einer Kir­che. Am spä­ten Nach­mit­tag brach­te der Bus die Grup­pe zurück an die ein­zel­nen Hal­te­stel­len im Land­kreis, so dass gegen 19 Uhr die letz­ten Kin­der von ihren Eltern wie­der abge­holt wer­den konn­ten. Kurz zusam­men­ge­fasst war es trotz des holp­ri­gen Starts eine wun­der­schö­ne Fahrt für die Betreu­er und Teil­neh­mer des Kreis­ju­gend­rin­ges Lichtenfels.