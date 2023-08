Unglaub­lich, aber wahr: Das Pils aus der Braue­rei Kund­mül­ler holt in Lon­don den Titel „WELT­BE­STES PILS“

Das ist eine Sen­sa­ti­on! Nach 16 Aus­zeich­nun­gen im Lan­des­fi­na­le des World Beer Awards Anfang August, inklu­si­ver drei Titeln als bestes Bier Deutsch­lands, räumt das Wei­he­rer Pils im Fina­le den Welt­mei­ster-Titel ab! Damit holt die Braue­rei Kund­mül­ler die Aus­zeich­nung als „Welt­be­stes Pils“ nach Fran­ken. Erst­mals über­haupt wird die Fami­li­en­braue­rei mit einem Welt­mei­ster-Titel beim World Beer Award aus­ge­zeich­net. Ent­spre­chend rie­sig ist die Freu­de im beschau­li­chen 100-Ein­woh­ner-Ort Wei­her bei Bamberg.

„Der natio­na­le Sieg in der Kate­go­rie ´Bestes deut­sches Pils´ war – auch auf­grund der Viel­zahl der Bewer­ber – schon unglaub­lich. Der Welt­mei­ster­ti­tel jedoch, das ist eine Sen­sa­ti­on!“, freut sich Brau­mei­ster und Geschäfts­füh­rer Roland Kundmüller.

Sein Bru­der Oswald schlägt in die glei­che Ker­be und wid­met die­sen ein­ma­li­gen Erfolg dem gan­zen Braue­rei-Team: “Unser Pils als das Beste der Welt! Dafür hat unser Team über Jah­re hart gear­bei­tet. Wir sind ein­fach über­glück­lich.“ Der Sieg des Wei­he­rer Pils ist auch ein wun­der­ba­res Zei­chen für regio­na­les tra­di­tio­nel­les Hand­werk, schließ­lich wer­den alle Bie­re in Wei­her nach dem Rein­heits­ge­bot gebraut und trotz­dem ist solch ein inter­na­tio­na­ler Erfolg möglich.

Schon im Sep­tem­ber gibt es übri­gens die Chan­ce, sich ein Bild vom Braue­rei-Gast­hof Kund­mül­ler zu machen: Am 24. Sep­tem­ber fin­det der 6. Genuss­tag der Genuss­land­schaft Bam­berg in Vier­eth-Trun­stadt und damit auch in Wei­her statt. Neben den Bie­ren an sich kann man dann das Bier­mu­se­um und die neue Braue­rei per­sön­lich kennenlernen.

Infos unter https://​www​.braue​rei​-kund​muel​ler​.de/