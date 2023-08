„GESTALT“ star­tet die zwei­te Runde

„GESTALT“ steht für GEhen, Spie­len und Tan­zen Als Lebens­lan­ge Tätig­kei­ten und ist ein Bewe­gungs­pro­gramm zur Demenz­prä­ven­ti­on. Ziel ist es, Per­so­nen ab 60 Jah­ren, die bis­lang nur unzu­rei­chend kör­per­lich aktiv sind und Risi­ko­fak­to­ren für eine demen­zi­el­le Erkran­kung auf­wei­sen, nach­hal­tig in Bewe­gung zu brin­gen und einen akti­ven Lebens­stil för­dern. Dar­über hin­aus gibt es vie­le wei­te­re Grün­de dafür, kör­per­lich aktiv zu sein oder zu blei­ben: Das Risi­ko für Herz­krank­hei­ten, Schlag­an­fäl­le und Dia­be­tes sinkt nach­weis­lich bereits bei einer Stun­de Sport pro Woche. Zudem unter­stützt Bewe­gung das Gehirn und damit die Gedächt­nis­lei­stung – das zei­gen zahl­rei­che Studien.

„Mit „GESTALT“ sind wir in der Stadt Bam­berg neue und inno­va­ti­ve Wege der Demenz-Prä­ven­ti­on gegan­gen. Dass, schon die ersten Kur­se von Sep­tem­ber 2022 bis März 2023 so gut ange­nom­men wur­den, macht uns glück­lich“, freut sich die Senio­ren­be­auf­trag­te der Stadt Bam­berg, Ste­fa­nie Hahn.

Die neu­en Kur­se star­ten am Mon­tag, 25.9.2023, in St. Gan­golf (09:30 – 11:00 Uhr) sowie am Don­ners­tag, 28.9.23, in der VHS (15:00 – 16:30 Uhr). 20 Wochen lang trai­nie­ren die Teil­neh­men­den Kör­per und Geist ein­mal wöchent­lich in einer klei­nen Grup­pe. Dabei gilt das Mot­to GEhen, Spie­len und Tan­zen Als Lebens­la­ge Tätig­kei­ten. Für die Teil­neh­men­den aus den ersten Kur­sen geht es mit dem Fol­ge­kurs wei­ter, der direkt über die VHS gebucht wer­den kann.

Für die Anmel­dung zum wis­sen­schaft­lich beglei­te­ten und damit kosten­frei­en Kurs ist ein Vor­ge­spräch not­wen­dig. Die Anmel­dung erfolgt über die Senio­ren­be­auf­trag­te Ste­fa­nie Hahn unter der Ruf­num­mer: 0951/87–1450.