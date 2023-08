Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Fahr­rad­dieb ermittelt

Anfang Juli ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter im Bier­lach­weg ein E‑Bike im Wert von 3.000 € (wir berich­te­ten am 05.07. über den Vor­fall). Dank eines auf­merk­sa­men Poli­zei­be­am­ten konn­te nun ein 27-jäh­ri­ger Erlan­ger als Tat­ver­däch­ti­ger ermit­telt werden.

Im Rah­men eines ande­ren Ein­sat­zes sah ein Ermitt­lungs­be­am­te der Erlan­ger Poli­zei den 27-jäh­ri­gen Mann auf einem E‑Bike vor­bei­fah­ren. Nach­dem der 27- Jäh­ri­ge dem Beam­ten hin­läng­lich bekannt war und das Fahr­rad augen­schein­lich nicht zu ihm pass­te, über­prüf­te der Poli­zei­be­am­te das Wohn­an­we­sen des Man­nes und fand das ent­wen­de­te Pedelec vor des­sen Haus.

Im Zuge einer anschlie­ßen­de Woh­nungs­durch­su­chung fan­den Poli­zei­be­am­te in der Woh­nung des 27-Jäh­ri­gen ein wei­te­res Fahr­rad im Wert von ca. 1.000 €, wel­ches eben­falls aus einem Dieb­stahl stam­men dürfte.

Zudem stell­ten die Beam­ten ver­kaufs­fer­tig abge­pack­tes Betäu­bungs­mit­tel in der Woh­nung sicher.

Neben Dieb­stahl muss sich der 27-jäh­ri­ge Erlan­ger nun auch noch wegen Han­dels mit Betäu­bungs­mit­teln verantworten.

Das ent­wen­de­te Pedelec konn­te zwi­schen­zeit­lich wie­der an die ursprüng­li­che Besit­ze­rin zurück­ge­ge­ben werden.

Ent­wen­de­te Motor­rol­ler aufgefunden

Am Mitt­woch­vor­mit­tag infor­mier­ten Pas­san­ten die Poli­zei dar­über, dass an der Böschung zum Euro­pa­ka­nal zwei her­ren­lo­se Motor­rol­ler lie­gen. Wie sich her­aus­stell­te, waren die bei­den Rol­ler im Stadt­teil Schal­lers­hof ent­wen­det worden.

Die bei­den Motor­rol­ler lagen im hohen Gras an der Kanal­bö­schung. Bei der Über­prü­fung bemerk­ten die Poli­zei­be­am­ten, dass bei­de Klein­kraft­rä­der kurz­ge­schlos­sen wur­den. Unbe­kann­te Die­be hat­ten die zwei Rol­ler Anfang die­ser Woche in der Hede­nus­stra­ße bzw. in der Dom­pfaff­stra­ße entwendet.

Die Poli­zei sucht nach Zeu­gen, die an den bei­den Tat­or­ten bzw. an dem Auf­fin­de­ort an der Ost­sei­te des Euro­pa­ka­nals ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht haben.

Zeu­gen­hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Unfall­flucht

Einen Scha­den in Höhe von 1700 Euro hat ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer im Lau­fe des 24.08.2023 ver­mut­lich in Vesten­bergs­greuth auf dem Fir­men­park­platz in der Duten­dor­fer Stra­ße ver­ur­sacht. Der Scha­den an dem gepark­ten Seat Leon des Geschä­dig­ten deu­tet auf eine Anhän­ger­kupp­lung hin, die an sei­nem Pkw die Bei­fah­rer­tü­re ein­ge­drückt hat. Nach­dem der Scha­den erst Tage spä­ter fest­ge­stellt wur­de, erfolg­te die Anzei­ge­er­stat­tung erst am Mitt­woch dar­auf, was die Suche nach Zeu­gen erschwert. Den­noch wird auf die Tele­fon­num­mer der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt, die 09193/63940, für etwa­ige Mit­tei­lun­gen hingewiesen.

Fahr­rad beschädigt

Am Fahr­rad­park­platz der Fir­ma Schaeff­ler in Höch­stadt wur­de am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de min­de­stens ein Fahr­rad von einem unbe­kann­ten Täter mut­wil­lig beschä­digt. An dem Fahr­rad eines Geschä­dig­ten wur­den bei­de Rei­fen zer­sto­chen, wei­te­re Fahr­rä­der von bis­lang unbe­kann­ten Geschä­dig­ten sol­len eben­falls betrof­fen sein. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch ist über die bekann­te Tele­fon­num­mer für Hin­wei­se erreich­bar und für eine etwa­ige Anzei­gen­auf­nah­me wei­te­rer Geschä­dig­ter zuständig.