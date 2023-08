Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Wild­un­fall im Cobur­ger Stadtgebiet

COBURG. Ein VW-Fah­rer stieß am frü­hen Mitt­woch­abend im Cobur­ger Stadt­teil Wüsten­ahorn mit einem Reh zusam­men. Das Reh wur­de bei dem Zusam­men­stoß ver­letzt und flüch­te­te. Am Fahr­zeug des Man­nes ent­stand Sachschaden.

Der 31-jäh­ri­ge Cobur­ger war am Mitt­woch um 17:40 Uhr mit sei­nem VW in der Karl-Türk-Stra­ße unter­wegs. Einem Reh, dass unmit­tel­bar vor ihm auf der Stra­ße auf­tauch­te, konn­te er nicht mehr aus­wei­chen und stieß mit die­sem zusam­men. Das Reh lief ver­letzt wei­ter. Am Fahr­zeug des Man­nes ent­stand ein Sach­scha­den im mitt­le­ren drei­stel­li­gen Euro­be­reich. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ver­stän­dig­ten den Jagd­päch­ter, der sich auf die Suche nach dem ver­letz­ten Tier mach­te. Die Beam­ten nah­men einen Wild­un­fall mit Sach­scha­den auf. Der VW-Fah­rer blieb unverletzt.

Ver­tei­ler­ka­sten besprüht

BAD RODACH, ROß­FELD, LKR. COBURG. Am Frei­tag­nach­mit­tag besprüh­te der Fah­rer eines Ford einen Ver­tei­ler­ka­sten im Bad Rodach­er Stadt­teil Roß­feld mit blau­er Far­be. Ein Zeu­ge bekam die Sach­be­schä­di­gung mit, notier­te sich das Kenn­zei­chen des Fahr­zeugs und ver­stän­dig­te die Polizei.

Der bis dato unbe­kann­te männ­li­che Fah­rer eines Ford aus dem Zulas­sungs­be­reich Hild­burg­hau­sen besprüh­te bereits am Frei­tag ver­gan­ge­ner Woche um 13:40 Uhr den Ver­tei­ler­ka­sten in Roß­feld. Den Sach­scha­den schät­zen die Beam­ten auf eine Höhe im mitt­le­ren drei­stel­li­gen Euro­be­reich. Auf­grund des durch den Zeu­gen notier­ten Kenn­zei­chens, soll­te die Ermitt­lung des Ver­ur­sa­chers nur noch eine Fra­ge der Zeit sein. Ermit­telt wird in dem Fall wegen einer Straf­tat der Sachbeschädigung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

- Fehl­an­zei­ge -

Land­kreis Wun­sie­del / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

VW-Bus aus dem Hin­ter­hof gestohlen

HOHEN­BERG A.D. EGER, LKR. WUN­SIE­DEL. Von Diens­tag­nacht auf Mitt­woch­mor­gen stah­len Unbe­kann­te einen VW-Bus von einem Pri­vat­grund­stück in der Schirn­din­ger Stra­ße. Die Kri­po in Hof bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se zu dem Diebstahl.

Am frü­hen Mitt­woch, von 1 Uhr bis 8.30 Uhr, such­ten Unbe­kann­te ein Pri­vat­grund­stück in der Schirn­din­ger Stra­ße in Hohen­berg a. d. Eger auf. Im Hin­ter­hof eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses hat­ten sie es auf einen 20 Jah­re alten VW-Bus abge­se­hen. Da das Fahr­zeug auf­grund eines Defekts am Tür­schloss unver­sperrt war, hat­ten die Die­be leich­tes Spiel und stah­len den Bul­li. Das Fahr­zeug ist grün und trug zuletzt die Kenn­zei­chen SEL-RD 30.

Wer Hin­wei­se zum Ver­schwin­den des VW-Bus geben kann, mel­det sich bit­te bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/7040.