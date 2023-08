Hohe Nach­fra­ge zum Bier­fest: Kulm­Bus ver­zeich­net stei­gen­de Fahrgastzahlen

Der Kulm­Bus wird mehr und mehr genutzt. Immer werk­tags in den Abend­stun­den ergänzt der Ruf­bus bereits den Kulm­ba­cher Stadt­bus. Wäh­rend der Bier­wo­che und zur Ita­lie­ni­schen Nacht war der Kulm­Bus zu Son­der­ein­sät­zen unter­wegs. Auf Initia­ti­ve von Kulm­bachs Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann hat die Stadt den Kulm­Bus ein­ge­setzt, um die Besu­che­rin­nen und Besu­cher der Groß­ver­an­stal­tun­gen sicher nach Hau­se zu brin­gen. Die Bilanz die­ses Son­der­ein­sat­zes fällt posi­tiv aus. Bald ste­hen neue Auf­ga­ben bevor.

„Vie­le Kulm­ba­che­rin­nen und Kulm­ba­cher haben unser Ange­bot ange­nom­men. Die Heim­fahrt von den Festen mit dem Kulm­Bus hat sehr gut funk­tio­niert. Über den Zuspruch freue ich mich sehr“, sagt Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Lehmann.

Ste­pha­nie und Alex­an­der Schütz von der Stadt­bus Kulm­bach GmbH sind mit dem Kulm­Bus-Spe­zi­al zur Bier­wo­che eben­falls zufrie­den. „Erwar­tungs­ge­mäß war an jedem Ein­satz­tag die jeweils letz­te Fahrt am mei­sten fre­quen­tiert“, resü­miert Alex­an­der Schütz. Von 21:30 Uhr an war der Kulm­Bus-Spe­zi­al bis in die Nacht unter­wegs – frei­tags und sams­tags sogar bis nach 1 Uhr. Die Fahr­gä­ste nutz­ten aber durch­ge­hend zu allen ver­füg­ba­ren Zei­ten die Abfahrt aus der Innen­stadt in die Stadtteile.

„Wir möch­ten uns bei unse­ren Fahr­gä­sten sowie beim Sicher­heits­per­so­nal recht herz­lich bedan­ken, die gemein­sam dafür gesorgt haben, dass jeder Kulm­Bus-Nut­zer gut nach Hau­se gekom­men ist“, so Ste­pha­nie Schütz. Sie hofft, dass von den meh­re­ren Hun­dert Erst­nut­zern, die wäh­rend der Feste in den Kulm­Bus ein­ge­stie­gen sind, vie­le auch künf­tig als Fahr­gä­ste im Kulm­Bus-Regel­be­trieb begrüßt wer­den können.

Die Stadt Kulm­bach will den Kulm­Bus attrak­ti­vie­ren und den öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr erwei­tern. Dem jüng­sten Stadt­rats­be­schluss zufol­ge wird das Ange­bot des Ruf­bus­ses vom 1. Sep­tem­ber an werk­tags um eine wei­te­re Stun­de bis 22:30 Uhr aus­ge­baut. Somit kön­nen künf­tig nicht nur Fest­be­su­cher, son­dern auch vie­le wei­te­re Kulm­ba­che­rin­nen und Kulm­ba­cher den Kulm­Bus für ihren abend­li­chen Heim­weg nutzen.

Hin­ter­grund

Der Kulm­Bus schließt Mon­tag bis Frei­tag an Werk­ta­gen zeit­lich an den Stadt­bus­ver­kehr an, der um 19:30 Uhr endet. Mit einer eige­nen Fahrt- strecke und einem eige­nen Fahr­plan erfasst der Kulm­Bus wei­te Tei­le des Stadt­ge­bie­tes in den Abend­stun­den, begin­nend ab 19:30 Uhr.

Vom 1. Sep­tem­ber an endet das Fahr­an­ge­bot werk­täg­lich erst um 22:30 Uhr. Die Fahrt­strecke des Kulm­Bus ist eine Kom­bi­na­ti­on der Haupt­li­ni­en eins, zwei und drei des Stadt­bus­ses. In einer Art „Rund­kurs“ fährt der Kulm­Bus mehr als 30 Sta­tio­nen an, dar­un­ter z. B. ZOB, Real­schu­le, Her­las, Forst­lahm, Georg-Türk-Stra­ße, Land­rats­amt, Kreuz­stein, Neu­sei­den­hof, Schu­le Burg­haig, Am Gründ­lein, Petz­manns­berg, Höferän­ger oder auch Zie­gel­hüt­ten und Pör­bit­sch. Für den Kulm­Bus ist eine vor­he­ri­ge Anmel­dung der Fahrt – digi­tal oder tele­fo­nisch – notwendig.

Im Kulm­Bus gel­ten grund­sätz­lich die glei­chen Tari­fe wie im Stadt­bus. Eine Fahr­rad-Mit­nah­me ist nicht mög­lich. Die Ein­zel­fahrt für Erwach­se­ne kostet 1,30 Euro und für Kin­der 0,90 Euro. Es gel­ten die Tari­fe des Stadt­bus­ses. Gül­ti­ge Stadt­bus-Wochen- und Monats­kar­ten, das Deutsch­land-Ticket und 10er-Kar­ten wer­den anerkannt.

Alle Infor­ma­tio­nen zum Kulm­Bus gibt es unter www​.kulm​bus​.de.