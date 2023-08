Hum­boldt-Sti­pen­dia­ten aus aller Welt beim Hum­boldt-Kul­tur­fo­rum in Gold­kro­nach zu Gast

Es ist bereits zu einer guten Tra­di­ti­on gewor­den, dass jun­ge Wis­sen­schaft­ler aus aller Welt, die ein Sti­pen­di­um der Alex­an­der von Hum­boldt – Stif­tung für einen For­schungs­auf­ent­halt in Deutsch­land erhal­ten haben, auf ihrer Deutsch­land-Rund­rei­se auch beim Alex­an­der von Hum­boldt-Kul­tur­fo­rum im Schloss Gold­kro­nach Sta­ti­on machen. Der dama­li­ge Prä­si­dent der Alex­an­der von Hum­boldt – Stif­tung, Prof. Hel­mut Schwarz, der vor Jah­ren Fest­red­ner des tra­di­tio­nel­len frän­ki­schen Hum­boldt-Tages in Gold­kro­nach gewe­sen ist, hat­te die­se Tra­di­ti­on eingeleitet.

So waren in die­sem Jahr wie­der 70 jun­ge Wis­sen­schaft­ler aus der gan­zen Welt, dar­un­ter auch Inha­ber des begehr­ten Bun­des­kanz­ler-Sti­pen­di­ums der Hum­boldt-Stif­tung in der Gold­berg­bau-Stadt zu Gast, um auf den Spu­ren ihres gro­ßen Vor­bil­des Alex­an­der von Hum­boldt zu wandeln.

Der Vor­sit­zen­de des Hum­boldt-Kul­tur­fo­rums, Hart­mut Koschyk, gab den Hum­boldt-Sti­pen­dia­ten einen Über­blick über die frän­ki­schen Jah­re des gro­ßen Uni­ver­sal­ge­lehr­ten von 1792 bis 1797, ins­be­son­de­re sein Wir­ken im Gold­kro­na­cher Goldbergbau.

Prof. Dr. Anna Köh­ler, Ko-Direk­to­rin des Alex­an­der von Hum­boldt – Zen­trums für inter­na­tio­na­le Exzel­lenz, stell­te die­se 2019 aus Anlass des 250. Geburts­ta­ges Alex­an­der von Hum­boldts geschaf­fe­ne Ein­rich­tung der Uni­ver­si­tät Bay­reuth vor, die Nach­wuchs­wis­sen­schaft­lern einen For­schungs­auf­ent­halt an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth ermöglicht.

Auch das geo­lo­gi­sche Phä­no­men der „Frän­ki­schen Linie“ konn­te die Wis­sen­schafts­eli­te aus der gan­zen Welt im Gold­kro­na­cher Schloss­kel­ler besichtigen.

Beson­ders ange­tan zeig­ten sich die Gäste von dem von Gud­run Koschyk und einem frei­wil­li­gen Hel­fer­team zube­rei­te­ten Büf­fet mit frän­ki­schen Spe­zia­li­tä­ten, bei dem natür­lich die Hum­boldt-Laab­la und der Hum­boldt-Trunk nicht feh­len durften.

Ein wei­te­rer Höhe­punkt des Besu­ches der Hum­boldt-Sti­pen­dia­ten in Gold­kro­nach war ein Besuch im Besu­cher­berg­werk am Gold­berg unter der enga­gier­ten Füh­rung von David Zin­ke. Im Info­haus am Gold­berg wur­den die jun­gen Wis­sen­schaft­ler durch die Fami­lie Rie­del eben­falls köst­lich frän­kisch bewirtet.

Die jun­gen Wis­sen­schaft­ler aus aller Welt bekun­de­ten zum Ende ihres Auf­ent­hal­tes in Gold­kro­nach, dass sie ger­ne noch ein­mal pri­vat in die Regi­on kom­men wol­len, um sich aus­führ­li­cher mit dem Wir­ken Alex­an­der von Hum­boldts in Fran­ken zu beschäftigen.

Zu der Inter­net­sei­te des Hum­boldt – Zen­trums der Uni­ver­si­tät Bay­reuth gelan­gen Sie hier: https://​www​.hum​boldt​-cent​re​.uni​-bay​reuth​.de/en

Zu der Aus­stel­lung über die frän­ki­schen Jah­re Alex­an­der von Hum­boldts des Hum­boldt-Kul­tur­fo­rums gelan­gen Sie hier:

https://​www​.hum​boldt​-kul​tur​fo​rum​.de/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2​0​1​4​/​1​2​/​a​v​h​-​a​u​s​s​t​e​l​l​u​n​g​-​g​e​s​a​m​t​.​pdf