Frei­tag, 01.09, 16–22 Uhr, Sams­tag 02.09. 12–22 Uhr & Sonn­tag, 03.09., 12–19 Uhr Extrem lecker wird es vom 01.–03. Sep­tem­ber auf dem Aus­stel­lungs­ge­län­de in Forch­heim, wo das Ori­gi­nal Food­truck Festi­val zum 10-jäh­ri­gen Bestehen mit Street­food aus aller Welt zum sieb­ten Mal statt­fin­det.

Das Food­truck Festi­val lädt ein zum pau­sen­lo­sen Schlem­men, ein Fest ganz im Zei­chen des inter­na­tio­na­len kuli­na­ri­schen Genus­ses. Bei zahl­rei­chen Food Trucks kommt jeder zusam­men, wer am Herd etwas Beson­de­res zu bie­ten hat. In ihren Gerich­ten spie­gelt sich die Viel­falt unter­schied­lich­ster Essens­kul­tu­ren die­ser Welt wie­der. Das Food­truck Festi­val ver­eint die­se ganz beson­ders reiz­vol­le Mischung an einem Ort und lädt dazu ein, inter­na­tio­na­le Snacks und Gerich­te in einem leb­haf­ten Rah­men zu erkun­den, zu ent­decken und zu genießen.

Street­food ist Essen, das locker und leicht unter­wegs genos­sen wer­den kann und auf­grund der klei­ne­ren Grö­ße hand­lich ist. Zwei­fels­oh­ne boomt Street­food in den Metro­po­len der Welt. Alle, die ger­ne genie­ßen und ein­mal etwas Neu­es pro­bie­ren wol­len, sind am kom­men­den Wochen­en­de am Aus­stel­lungs­ge­län­de in Forch­heim genau rich­tig. Die Food­truck Festi­val Ver­an­stal­tun­gen der letz­ten Jah­re haben einen gro­ßen Besu­cher­an­drang aus­ge­löst. Somit ist davon aus­zu­ge­hen, dass auch dies­mal zahl­rei­che Street­food-Freun­de nach Forch­heim kom­men wer­den. Am Frei­tag von 16–22 Uhr, Sams­tag von 12–22 Uhr und am Sonn­tag von 12–19 Uhr gibt es lecker­stes Street­food auf die Hand.

Neben den Food Stars gibt es in die­sem Jahr 20 Stun­den Live Musik, einem Fami­li­en­tag mit Kas­per­le­thea­ter, Gauk­ler & Stel­zen­läu­fer, dazu Beer­pong Area, Chill­out Area, Cock­tails uvm! Für die Unter­hal­tung sor­gen das DJ Duo Zey­day sowie die Enter­tai­ner DIAZ & Live Band The Hon­ky­to­nes mit einem rie­si­gen Musik­re­per­toire von 60er über Schla­ger, Rock, bis Pop und dem Besten Hits von heute.

Für Kin­der gibt es Hen­na Tat­toos und Kin­der­schmin­ken von Oni­re­lia, dar­über hin­aus eine Hüpf­burg und Trampoline.

Die teil­neh­men­den Food­trucks kom­men aus ganz Deutsch­land und wer­den inter­na­tio­na­le Spe­zia­li­tä­ten anbie­ten. Egal ob Bur­ger, Pul­led Pork, Pre­mi­um Hot Dogs, asia­tisch, hawai­ia­nich sowie spe­zi­el­le Spe­zia­li­tä­ten aus dem Smo­ker, Wraps oder vega­nes – auf den Spei­se­kar­ten der rol­len­den Küchen wird eini­ges zu fin­den sein, was man sonst nicht so oft ange­bo­ten bekommt. Mit dabei sind in Forch­heim die deut­schen Grö­ßen der Street­food-Sze­ne. Wem eine gan­ze Por­ti­on zu viel ist, der kann sich auch durch die Pro­pier­por­tio­nen schlemmen.