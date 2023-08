Das Spiel­zeug­mu­se­um in Neu­stadt bei Coburg bie­tet im Sep­tem­ber eine viel­fäl­ti­ge Aus­wahl an attrak­ti­ven Ver­an­stal­tun­gen für alle Gene­ra­tio­nen. Von der aktu­el­len Son­der­aus­stel­lung „We love Bar­bie!?“ über den Sammler.Treffpunkt und das Ü60-Café mit Fokus auf die Spiel­zeug­indu­strie bis hin zur Betei­li­gung an der Baye­ri­schen Demenzwoche.

Son­der­aus­stel­lung „We love Barbie!?“

Bar­bie – die erfolg­reich­ste Pup­pe der Welt – ist in zahl­rei­chen Facet­ten im Muse­um der Deut­schen Spiel­zeug­indu­strie zu Gast. Dabei wer­den auch ihre ober­frän­ki­schen Wur­zeln, die in Neu­stadt bei Coburg lie­gen, beleuchtet.

Die Son­der­aus­stel­lung „We love Bar­bie!?“ prä­sen­tiert bis zum 1. Novem­ber 2023 eine bun­te Viel­falt an Bar­bies ins­be­son­de­re aus den 1980er- und 1990er-Jah­ren. Ein­ge­bet­tet in unter­schied­li­che The­men­wel­ten wird der jewei­li­ge Zeit­geist den klei­nen und gro­ßen Besucher*innen anschau­lich vermittelt.

Dabei wird in der Son­der­aus­stel­lung die Bar­bie­welt auch kon­tro­vers dis­ku­tiert: Die Besucher*innen haben dabei die Mög­lich­keit, sich mit ihrer Mei­nung aktiv in die Aus­stel­lung mit einzubringen.

Monat der Industrie.Kultur

80 Tage Kultur.erleben – unter die­sem Mot­to wid­met sich das Muse­um der Deut­schen Spiel­zeug­indu­strie mit inter­na­tio­na­ler Trach­ten­pup­pen­samm­lung (so der voll­stän­di­ge Name des Muse­ums) in Neu­stadt bei Coburg Monat für Monat einem ande­ren kul­tu­rel­len Aspekt. Der Sep­tem­ber 2023 steht dabei ganz im Zei­chen der Industrie.Kultur.

Am Frei­tag, 15 Sep­tem­ber, steht die Pup­pen- und Spiel­zeug­indu­strie im Fokus des Ü60-Cafés, das von 14 bis 16 Uhr statt­fin­det. Im Anschluss an Kaf­fee und Kuchen führt Muse­ums­päd­ago­gin Alex­an­dra Tasch­ner durch die Indu­strie-Abtei­lung des Muse­ums sowie durch die aktu­el­le Son­der­aus­stel­lung „We love Bar­bie!?“ (Kosten 7 Euro | Anmel­dung erbeten).

Am Sonn­tag, 17. Sep­tem­ber, lässt das Spiel­zeug­mu­se­um Neu­stadt zusam­men mit den Samm­ler- und Brief­mar­ken­freun­den Neu­stadt b. Coburg e.V. alle Samm­ler­her­zen höher­schla­gen. Von 9 bis 15 Uhr ist das Muse­um Sammler.Treffpunkt u.a. für Spiel­fi­gu­ren der Mar­ken Ela­sto­lin und Lineol sowie für Blech­spiel­zeug, Schall­plat­ten und Sam­mel­bil­der und ‑alben.

Wer noch als Ver­käu­fer am Sammler.Treffpunkt ver­tre­ten sein möch­te, kann sich ger­ne im Spiel­zeug­mu­se­um Neu­stadt mel­den (09568–5600 | info@​spielzeugmuseum-​neustadt.​de).

Baye­ri­sche Demenzwoche

Das Spiel­zeug­mu­se­um Neu­stadt betei­ligt sich auch die­ses Jahr wie­der mit zwei Ver­an­stal­tun­gen an der Baye­ri­schen Demenzwoche.

Am Diens­tag, 19. Sep­tem­ber, ist Moni­ka Ham­mer­la um 19 Uhr mit ihrem Vor­trag „Der All­tag mit demenz­er­krank­ten Men­schen“ im Muse­um zu Gast: Das Erken­nen von Demenz ist der Grund­stein für das rich­ti­ge Han­deln. Unsi­cher­heit erzeugt Hilf­lo­sig­keit oder sogar Angst. Ein siche­rer Umgang mit demenz­er­krank­ten Men­schen ver­rin­gert den Stress bei Pfle­gen­den wie bei der demenz­er­krank­ten Per­son selbst. Die Autorin mit ent­spre­chen­der Exper­ti­se Moni­ka Ham­mer­la ver­mit­telt Ange­hö­ri­gen und allen Inter­es­sier­ten in ihrem Vor­trag anschau­lich kom­pe­ten­ten Rat und Hil­fe (Ein­tritt 1 Euro | Anmel­dung erbeten).

Zusam­men mit dem Inte­gra­ti­ons- und Teil­ha­be­be­auf­trag­ten des Frän­ki­schen Sän­ger­bun­des wer­den im Spiel­zeug­mu­se­um Neu­stadt am Mitt­woch, 20. Sep­tem­ber, von 14.30 bis 16 Uhr in gesel­li­ger Run­de Volks­lie­der gesun­gen, die an ver­gan­ge­ne Kind­heits­ta­ge erin­nern. Men­schen mit und ohne Demenz sind glei­cher­ma­ßen beim Lie­der­ca­fé herz­lich will­kom­men (Kosten 7 Euro |Anmel­dung erbeten).