Pres­se­mit­tei­lung des Fami­li­en­bunds der Katho­li­ken im Erz­bis­tum Bamberg

Nach dem Kabi­netts­be­schluss zur geplan­ten Lega­li­sie­rung von Can­na­bis in Deutsch­land weist der Fami­li­en­bund der Katho­li­ken in Bam­berg dar­auf hin, dass bereits durch Süch­te, wie z.B. Alko­hol, Ziga­ret­ten, Spiel­sucht etc. unse­rer Gesell­schaft jähr­lich immens hohe Kosten entstehen.

„Wegen der durch Stu­di­en beleg­ten Gefah­ren für Gesund­heit und Lebens­chan­cen ins­be­son­de­re der jun­gen Gene­ra­ti­on lehnt der Fami­li­en­ver­band das Geset­zes­vor­ha­ben der Koali­ti­on zur Lega­li­sie­rung von Can­na­bis strikt ab“, ver­deut­lich­te die Diö­ze­san­vor­sit­zen­de Chri­stia­ne Kömm.

Bam­berg, 21.August 2023 – Chri­stia­ne Kömm wies dar­auf hin, dass ver­schie­de­ne inter­na­tio­na­le For­schungs­er­geb­nis­se deut­lich zei­gen, dass dort, wo Can­na­bis legal ist, mehr kon­su­miert wer­de – auch von Jugend­li­chen und jun­gen Erwach­se­nen, da gera­de hier das Gefah­ren­po­ten­ti­al nicht rich­tig ein­ge­schätzt wird.

Auch der UN-Dro­gen­kon­troll­rat (INCB) warnt vor den Risi­ken von erhöh­tem Kon­sum unter Jugend­li­chen und einem wach­sen­den Schwarz­markt für die­se Dro­ge. Das Gre­mi­um, das die Ein­hal­tung der inter­na­tio­na­len Dro­gen-Kon­ven­tio­nen über­wacht, weist in sei­nem Jah­res­be­richt dar­auf hin, dass die Frei­ga­be von Can­na­bis als Genuss­mit­tel „unver­ein­bar“ mit die­sem Abkom­men sei. Nur der medi­zi­ni­sche und wis­sen­schaft­li­che Gebrauch sei erlaubt.

Eben­falls kommt Kri­tik sei­tens der Medi­zin am Geset­zes­vor­ha­ben, so Chri­stia­ne Kömm: „Kin­der- und Jugend­ärz­te war­nen aus­drück­lich davor, dass sich Can­na­bis bei jun­gen Men­schen nega­tiv auf Gedächtnis‑, Lern- und Erin­ne­rungs­lei­stun­gen aus­wir­ken kann. Wei­te­re Fol­gen kön­nen depres­si­ve Stö­run­gen, Angst­er­kran­kun­gen und Psy­cho­sen sein“.

In den USA ist die Zahl der Sui­zid­ver­su­che in Zusam­men­hang mit Can­na­bis gestie­gen. Can­na­bis­kon­sum steht im Ver­dacht zum Sui­zid­ri­si­ko bei­zu­tra­gen durch Ver­stär­kung psy­chi­scher Erkran­kun­gen und Erhö­hung der Impul­si­vi­tät. (1) Die Lega­li­sie­rung von Can­na­bis wür­de unse­re ohne­hin schon über­la­ste­ten Kli­ni­ken für Jugend­psych­ia­trie an den Rand des Mach­ba­ren bringen.

Stu­di­en und Unter­su­chun­gen zei­gen auf, dass durch Can­na­bis­kon­sum die Frucht­bar­keit und Zeu­gungs­fä­hig­keit geschwächt wird. Zudem pas­siert der dar­in ent­hal­te­ne Wirk­stoff THC nicht nur die Blut-Hirn-Schran­ke, son­dern auch die Pla­zen­ta. Da der Stoff­wech­sel des sich ent­wickeln­den Kin­des THC noch nicht abbau­en kann, rei­chert es sich im Gewe­be des Unge­bo­re­nen an. (2)

Der Fami­li­en­bund der Katho­li­ken kri­ti­siert zudem, dass Prä­ven­ti­ons­maß­nah­men in dem Gesetz völ­lig außer Acht gelas­sen wer­den. Über die Finan­zie­rung für Auf­klä­rungs­ar­beit besteht kei­ner­lei Einig­keit. Zudem ver­sa­gen die Kran­ken­kas­sen hier Ihre Zustän­dig­keit. Durch die geplan­te Gesell­schafts­fä­hig­keit von Can­na­bis wer­den jun­ge Men­schen die Gefah­ren­po­ten­tia­le­nicht mehr erken­nen. Die Lega­li­sie­rung sen­det das Signal Can­na­bis wäre harm­los – dies ist fatal!

Wir appel­lie­ren an die Poli­tik und for­dern Sie dazu auf: Stop­pen Sie die­ses lebens­feind­li­che Gesetz JETZT!

Fami­li­en­bund der Katholiken

Der Fami­li­en­bund der Katho­li­ken ist die Inter­es­sen­ge­mein­schaft zur Ver­tre­tung und Koor­di­nie­rung fami­li­en­be­zo­ge­ner Anlie­gen in Kir­che, Staat, Gesell­schaft und Poli­tik. Er basiert auf christ­li­chen Wert­vor­stel­lun­gen. Zie­le des Fami­li­en­bunds der Katho­li­ken sind unter ande­rem die eigen­stän­di­ge und zugleich in die Gesell­schaft inte­grier­te Fami­lie zu för­dern, die gesell­schaft­li­che und wirt­schaft­li­che Situa­ti­on der Fami­lie zu sichern und ihre Benach­tei­li­gun­gen in der Gesell­schaft zu beseitigen.

