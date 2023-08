All Blacks in Fran­ken angekommen

Neu­see­län­di­sche Rug­by-Natio­nal­mann­schaft lan­de­te in Nürnberg

Die “All Blacks“, die Rug­by Uni­on Natio­nal­mann­schaft Neu­see­lands, kamen mit einem Char­ter­flug via Groß­bri­tan­ni­en nach Nürn­berg, um an einem Trai­nings­la­ger bei Adi­das in Her­zo­gen­au­rach teil­zu­neh­men. Das Rug­by-Team, das wegen sei­ner schwar­zen Tri­kots den Spitz­na­men “All Blacks“ trägt, gilt als Favo­rit für die bevor­ste­hen­de Rug­by-Uni­on-Welt­mei­ster­schaft. Das Team wird vom neu­see­län­di­schen Fern­seh­sen­der Tele­vi­si­on New Zea­land (tvnz) begleitet.

Der Rug­by World Cup fin­det vom 8. Sep­tem­ber bis zum 28. Okto­ber 2023 in Frank­reich statt.

Immer wie­der nut­zen Mann­schaf­ten und berühm­te Per­sön­lich­kei­ten den Air­port Nürn­berg, um zu den bekann­ten Sport­aus­stat­tern in der Metro­pol­re­gi­on zu rei­sen. Zuletzt waren die Mann­schaf­ten des AFC Ajax aus Amster­dam und des FC Arse­nal aus Lon­don zu Gast.