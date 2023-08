Genuss pur im September

Seit eini­gen Wochen schon wird unser „blau­es Gold“, die Frän­ki­sche Zwetsch­ge, geern­tet. Am kom­men­den Frei­tag, den 01. Sep­tem­ber 2023, star­ten die ersten „Zwetsch­ge­n­wo­chen“ in der frän­ki­schen Gastro­no­mie! Rund 50 Hotels, Restau­rants, Cafés usw. sind mit dabei und bie­ten den gesam­ten Sep­tem­ber über spe­zi­el­le Gerich­te mit der Frän­ki­schen Zwetsch­ge an – einem ech­ten „Local Hero“! Viel­sei­tig und geschmack­voll prä­sen­tie­ren sich die klei­nen blau­en Früch­te als genuss­rei­cher All­roun­der. Las­sen Sie sich wäh­rend der „Zwetsch­ge­n­wo­chen“ in der frän­ki­schen Gastro­no­mie ver­wöh­nen und von den inno­va­ti­ven Krea­tio­nen überraschen!

Facet­ten­reich

Die Frän­ki­sche Zwetsch­ge passt her­vor­ra­gend in vie­le unter­schied­li­che Spei­sen. Die Früch­te kom­men in den ver­schie­den­sten Kom­bi­na­tio­nen per­fekt zur Gel­tung: Das zart­bit­te­re Aro­ma ver­leiht süßen Spei­sen Pro­fil, der fili­gra­ne Geschmack har­mo­niert mit zar­ten Gemü­se­sor­ten, herz­haf­te Gerich­te wer­den um süße Nuan­cen berei­chert, Sau­cen erhal­ten eine fruch­ti­ge Tie­fe und es bie­ten sich neue Mög­lich­kei­ten für vege­ta­ri­sche und vega­ne Krea­tio­nen. Hier fin­den Sie die teil­neh­men­den Gastro­no­mie­be­trie­be: www​.lwg​.bay​ern​.de/​w​e​i​n​b​a​u​/​2​2​8​841.

Zwetsch­gen sind Teil der Kulturlandschaft

Die Zwetsch­ge blickt auf eine lan­ge Anbau­tra­di­ti­on in Fran­ken zurück: Sie ist schon seit Jahr­hun­der­ten ein Teil unse­rer Kul­tur­land­schaft. Bay­ern­weit gese­hen befin­den sich mehr als 80 Pro­zent der Anbau­flä­chen für Zwetsch­gen in Fran­ken. Die Kom­bi­na­ti­on aus Wein­bau, Bren­ne­rei­en und Tou­ris­mus hier ist ein­zig­ar­tig. Sowohl bei öffent­li­chen Ein­rich­tun­gen als auch Erzeu­ge­rin­nen und Erzeu­gern, Ver­ei­nen und Zusam­men­schlüs­sen besteht gro­ßes Inter­es­se, die Zwetsch­ge wie­der stär­ker in Wert zu set­zen und hier in Weinfran­ken als Leit­pro­dukt neben dem Wein zu eta­blie­ren. Des­halb arbei­ten das Kom­pe­tenz­zen­trum für Ernäh­rung (KErn), die Baye­ri­sche Lan­des­an­stalt für Wein­bau und Gar­ten­bau sowie der Frän­ki­sche Wein­bau­ver­band mit Unter­stüt­zung des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten im Rah­men der Baye­ri­schen Pre­mi­um­stra­te­gie zusammen.

Mehr Infor­ma­tio­nen

Regio­na­li­tät und damit kur­ze Trans­port­we­ge zeich­nen den „Local Hero“ genau­so aus wie der voll­mun­di­ge Geschmack. Mehr über die Frän­ki­sche Zwetsch­ge und Ver­kaufs­stel­len fin­den Sie unter www​.lwg​.bay​ern​.de/​z​w​e​t​s​c​hge und www​.fraen​ki​sche​-zwetsch​ge​.de.

Einen Über­blick über die Pre­mi­um­stra­te­gie des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten gibt es hier: www​.stm​elf​.bay​ern​.de/​p​r​e​m​i​u​m​s​t​r​a​t​e​gie.