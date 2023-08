Gefähr­li­che Strö­mun­gen in Reg­nitz-Bau­stel­le wegen Niederschlägen

Erst vor kur­zem war die teil­wei­se Durch­fahrt auf dem Fluss für Wassersportler:innen wie­der frei­ge­ge­ben wor­den. Die aktu­el­len star­ken Regen­fäl­le machen es jedoch not­wen­dig, den Bereich unter der Franz-Fischer-Brücke zu sperren.

Die momen­ta­ne Situa­ti­on machen eine tem­po­rä­re Sper­rung für Wassersportler:innen aus Sicher­heits­grün­den unaus­weich­lich, wie Bam­berg Ser­vice mit­teilt. Sie gilt ab Mitt­woch, 30. August 2023, 12 Uhr, bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 8. Sep­tem­ber 2023, 12 Uhr. Grund für das Durch­fahrts­ver­bot auf der Reg­nitz sind die Strö­mungs­ver­hält­nis­se des Fließ­ge­wäs­sers, die sich wegen der Regen­fäl­le der ver­gan­ge­nen Tage ver­schärft haben, in Kom­bi­na­ti­on mit der Brücken­bau­stel­le. Die Sanie­rung der Franz-Fischer-Brücke ist in vol­lem Gan­ge und das Bau­feld liegt in Tei­len auch im Flussbett.