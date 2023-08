Am 01. Sep­tem­ber 2023 begrüßt das Unter­neh­men Simon Hege­le Heal­th­ca­re Solu­ti­ons zusam­men mit den Toch­ter­ge­sell­schaf­ten ins­ge­samt 22 neue Aus­zu­bil­den­de, der bis­he­ri­ge Rekord des letz­ten Jah­res wur­de somit sogar gebro­chen! Hier­von dür­fen wir 13 Aus­zu­bil­den­de an unse­rem Stand­ort in Forch­heim, zwei Aus­zu­bil­den­de bei unse­rer Toch­ter­ge­sell­schaft Kili­an in Bai­er­s­dorf, drei Aus­zu­bil­den­de bei unse­rer Toch­ter­ge­sell­schaft Die­ter Lud­wig in Nürn­berg sowie vier Aus­zu­bil­den­de an unse­rem Stand­ort in Kem­nath will­kom­men heißen.

Die Visi­on des Sek­tor Heal­th­ca­re ist, jun­gen Talen­ten in einer kri­sen­si­che­ren Bran­che eine Beru­fung mit Per­spek­ti­ve zu bie­ten, wel­che die Zukunft der inter­na­tio­na­len medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung mitgestaltet.

Des­halb bie­ten wir jun­gen Men­schen eine Aus­wahl an sie­ben unter­schied­li­chen Aus­bil­dungs­be­ru­fen an vier unter­schied­li­chen Stand­or­ten, wel­che ihnen eine exzel­len­te Basis für ihren beruf­li­chen Wer­de­gang mit auf den Weg gibt.

Mit den Aus­bil­dungs­be­ru­fen zum Fach­la­ge­rist (m/​w/​d) und zur Fach­kraft für Lager­lo­gi­stik (m/​w/​d) bie­tet Simon Hege­le ein immer span­nen­des und abwechs­lungs­rei­ches Arbeits­um­feld. In unse­ren Logi­stik­hal­len wird es nie lang­wei­lig und es war­ten immer neue Herausforderungen.

In den kauf­män­ni­schen Aus­bil­dun­gen wie Kauf­mann für Büro­ma­nage­ment (m/​w/​d) und Kauf­mann für Spe­di­ti­on und Logi­stik­dienst­lei­stun­gen (m/​w/​d) sind die Auf­ga­ben­be­rei­che so bunt wie die Abtei­lun­gen unse­res Unter­neh­mens selbst. Je nach indi­vi­du­el­ler Nei­gung kann nach der Aus­bil­dung der zukünf­ti­ge Ein­satz­ort frei gewählt werden.

Die fol­gen­de Aus­bil­dung ist nichts für schwa­che Ner­ven. Vom Daten­den­ker zum Source­code Whispe­rer kann man sich in der Aus­bil­dung zum Fach­in­for­ma­ti­ker für System­in­te­gra­ti­on (m/​w/​d) wei­ter­ent­wickeln. Hier lernt der Aus­zu­bil­den­de von den Exper­ten in die­sem Gebiet alles über IT-Pro­jek­te, Betriebs­sy­ste­me und Netzwerke.

Bei Simon Hege­le geht es nicht nur um das Lager, son­dern auch um den Trans­port der medi­zi­ni­schen Groß­ge­rä­te zu den Kun­den. Hier ist der Berufs­kraft­fah­rer (m/​w/​d) für den rei­bungs­lo­sen Ablauf des Tages­ge­schäfts unentbehrlich.

Die neue­ste Berufs­aus­bil­dung bei unse­rem Toch­ter­un­ter­neh­men Kili­an rich­tet sich an jun­ge Men­schen, wel­che die Fun­ken flie­gen las­sen wol­len! Neu­gie­rig? Das ist natür­lich der Kon­struk­ti­ons­me­cha­ni­ker für Stahl und Metall­bau. Hier geht es um Fle­xen, Schweiß und Funkenflug!

Nach der Aus­bil­dung wird in enger Zusam­men­ar­beit mit Füh­rungs­kräf­ten, Aus­bil­dungs­be­auf­trag­ten und den Aus­zu­bil­den­den ent­schie­den, wel­che Abtei­lung und zukünf­ti­ges Auf­ga­ben­ge­biet den indi­vi­du­el­len Nei­gun­gen und Talen­ten des Aus­zu­bil­den­den ent­spricht. Wäh­rend der Aus­bil­dung und im wei­te­ren beruf­li­chen Wer­de­gang bie­tet Simon Hege­le Heal­th­ca­re Solu­ti­ons ein brei­tes Port­fo­lio an Bene­fits, tol­le Kar­rie­re­ent­wick­lun­gen und die Mög­lich­keit, die Zukunft des Gesund­heits­we­sens mitzugestalten.