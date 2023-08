Bür­ger­me­dail­len-Trä­ger Wal­ter Fel­ler­mei­er verstorben

Wal­ter Fel­ler­mei­er, lang­jäh­ri­ger frü­he­rer Orts­bei­rats­vor­sit­zen­der von Frau­en­au­rach und Trä­ger der Bür­ger­me­dail­le der Stadt Erlan­gen ist ver­gan­ge­nen Frei­tag im Alter von 82 Jah­ren ver­stor­ben. Der gebür­ti­ge Nie­der­bay­er (Hankofen, Kreis Strau­bing-Bogen) kam 1962 nach Erlan­gen und leb­te seit 1965 in Frau­en­au­rach. Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik kon­do­lier­te der Fami­lie im Namen der Stadt.

Von 1972 bis 2008 gehör­te Fel­ler­mei­er, der die Drucke­rei Aurach-Druck auf­bau­te, dem Orts­bei­rat Frau­en­au­rach an, ab 1976 lei­te­te er das Gre­mi­um. Ab 1996 war er auch Spre­cher aller Orts­bei­rats­vor­sit­zen­den im Stadt­ge­biet. Bei sei­nem Aus­schei­den 2008 wur­de er zum Ehren-Orts­bei­rats­vor­sit­zen­den ernannt. Par­al­lel galt sein gro­ßes Enga­ge­ment vor allem dem sport­li­chen Bereich, wo er sich u.a. als Vor­sit­zen­der des TSV Frau­en­au­rach (fast 25 Jah­re lang) ein­setz­te. Ab 2000 war Fel­ler­mei­er auch vie­le Jah­re Kreis­vor­sit­zen­der des Baye­ri­schen Landessportverbandes.

1991 erhielt er den kom­mu­na­len Sport-Ehren­brief. Im Juli 2018 ist er für sein gro­ßes ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment für den Sport und die Poli­tik mit der Bür­ger­me­dail­le der Stadt aus­ge­zeich­net worden.

Land­tags- und Bezirks­tags­wahl: Brief­wahl beantragen

Anfang Sep­tem­ber wer­den in Erlan­gen an alle Wahl­be­rech­tig­ten die Wahl­be­nach­rich­ti­gun­gen für die bevor­ste­hen­de Land­tags- und Bezirks­tags­wahl (Sonn­tag, 8. Okto­ber) ver­sen­det. Mit der Wahl­be­nach­rich­ti­gung kann die Brief­wahl bean­tragt wer­den. Online ist das bereits ab Sams­tag, 2. Sep­tem­ber, mög­lich. Dar­über infor­mier­te jetzt das zustän­di­ge Bür­ger­amt der Stadtverwaltung.

Die Unter­la­gen selbst wer­den ab Mon­tag, 4. Sep­tem­ber, aus­ge­stellt. Der Wahl­brief muss bis spä­te­stens Sonn­tag, 8. Okto­ber, 18:00 Uhr, bei der Stadt ein­ge­gan­gen sein, eine früh­zei­ti­ge Abga­be bei der Post ist des­halb wichtig.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​l​a​n​d​t​a​g​s​w​ahl.

Kin­der­thea­ter „Urmel aus dem Eis“

Sim­son vom Kin­der­kul­tur­bü­ro der Stadt prä­sen­tiert am Frei­tag, 1. Sep­tem­ber, um 16:00 Uhr im Amphi­thea­ter der Vil­la in der Äuße­ren-Brucker-Stra­ße 49 das Thea­ter Fritz und Freun­de aus Augs­burg. Der etwas zer­streu­te Pro­fes­sor Tiba­tong lebt mit Haus­schwein Wutz, Ping Pin­gu­in, Wawa dem Waran und dem ewig „trau­rö­gön“ See­ele­fant See­le-fant auf der Insel Titi­wu in Har­mo­nie und Frie­den. Der Pro­fes­sor hat den Tie­ren das Spre­chen bei­gebracht, aber bis auf sei­ne Haus­häl­te­rin Wutz hat jedes Tier einen Sprach­feh­ler. Des­halb gibt es auf Titi­wu eine Sprach­schu­le für Tiere.

Eines Tages wird ein rie­si­ges Ei aus der Urzeit ange­schwemmt. Aus die­sem Ei ent­schlüpft ein selt­sa­mes Urzeit­we­sen: Das fre­che und lie­bens­wer­te Urmel.

Urmel berei­tet allen viel Freu­de, aber als König Pum­po­nell von sei­ner Exi­stenz erfährt und er auf der Insel auf­taucht, ist es aus mit der Ruhe. Er will Jagd auf das Urmel machen.

Kar­ten gibt es im Inter­net unter www​.kin​der​kul​tur​bue​ro​-erlan​gen​.de. Rest­kar­ten sind am Frei­tag an der Tages­kas­se erhält­lich. Bei schlech­tem Wet­ter wird die Auf­füh­rung im Kul­tur­zen­trum E‑Werk (Fuch­sen­wie­se 1) stattfinden.

Baye­ri­sche Ehren­amts­kar­te in Erlan­gen auch digital

Ab 1. Sep­tem­ber kann die Baye­ri­sche Ehren­amts­kar­te in Erlan­gen auch digi­tal bean­tragt und auf einer App vor­ge­zeigt wer­den. Für Inha­be­rin­nen und Inha­ber der Ehren­amts­kar­te ist die Bean­tra­gung zusätz­lich zur Kar­te in Kre­dit­kar­ten­grö­ße mög­lich. Unter dem Link https://​bay​ern​.ehren​amts​kar​te​.app/​b​e​a​n​t​r​a​gen kann die Ver­gün­sti­gungs­kar­te bean­tragt wer­den. Sie bie­tet bay­ern­weit zahl­rei­che Ver­gün­sti­gun­gen und Zugang zu vie­len Attrak­tio­nen. Die App fin­den Sie im App­Sto­re oder im Goog­le Play Store unter „Ehren­amts­kar­te Bayern“.

In Erlan­gen ergänzt die Baye­ri­sche Ehren­amts­kar­te die bereits seit 20 Jah­ren gut genutz­te Aktiv-Card. Sie steht ehren­amt­li­chen Orga­ni­sa­tio­nen in unter­schied­li­cher Anzahl zur Ver­fü­gung – je nach Grö­ße des ehren­amt­li­chen Teams. Seit zwei Jah­ren ist die­se auch in App-Form nutz­bar. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen dazu gibt es im Inter­net sich unter https://​erlan​gen​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​a​k​t​i​v​-​c​a​r​d​-​app.

Bei­de Kar­ten und deren digi­ta­le Ver­si­on sol­len sicht­ba­res Zei­chen der Wert­schät­zung für vie­le Stun­den ehren­amt­li­cher Arbeit sein, die für ein ver­bin­den­des Mit­ein­an­der in der Erlan­ger Stadt­ge­sell­schaft sor­gen. Wei­te­re Fra­gen beant­wor­tet das Büro für Bür­ger­be­tei­li­gung und Ehren­amt der Stadt­ver­wal­tung (E‑Mail ehrenamtskarte@​stadt.​erlangen.​de, Tele­fon 09131 86–2962).

Fremd­spra­chi­ge Füh­run­gen im Kunstpalais

Eng­lisch, Ita­lie­nisch, Rus­sisch oder Ukrai­nisch – das Kunst­pa­lais bie­tet eine Viel­zahl von fremd­spra­chi­gen Füh­run­gen an. Eng­lisch steht am Sonn­tag, 3. Sep­tem­ber, auf dem Plan (14:00 Uhr). Egal ob Mut­ter­sprach­ler, Spra­chen­thu­si­ast oder Anfän­ger, in den öffent­li­chen Füh­run­gen durch die aktu­el­le Aus­stel­lung „High Five“, kön­nen neue und viel­fäl­ti­ge Ein­drücke von der Städ­ti­schen Samm­lung Erlan­gen gewon­nen und gleich­zei­tig in den Aus­tausch mit ande­ren Sprach­be­gei­ster­ten getre­ten wer­den. Natür­lich gibt es auch öffent­li­che Füh­run­gen auf Deutsch an – jeden Sonn­tag um 16:00 Uhr. Eine Anmel­dung ist jeweils nicht erfor­der­lich. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.kunst​pa​lais​.de.

Fuß-Rad­weg­brücke über Ade­nau­er­ring ab sofort teilgesperrt

Bei der Fuß- und Rad­weg­brücke über den Ade­nau­er­ring zur Hein­rich-Kirch­ner-Schu­le wur­de im Zuge der regel­mä­ßi­gen Bau­werks­prü­fung (DIN 1076) ein Feuch­te­scha­den an der Holz­kon­struk­ti­on der Gelän­der ent­deckt. Er hat Aus­wir­kun­gen auf deren Stand­si­cher­heit und erfor­dert umge­hen­de Maß­nah­men: Das städ­ti­sche Tief­bau­amt hat des­halb, um die Ver­kehrs­si­cher­heit zu gewähr­lei­sten, eine Teil­sper­rung der Brücke ver­an­lasst. Ab spä­te­stens Frei­tag, 1. Sep­tem­ber, erfolgt mit Absperr­schran­ken eine bei­der­sei­ti­ge Ein­engung vor den nicht mehr stand­si­che­ren Gelän­dern über den Rand­fel­dern der Brücke. Die Nutz­brei­te wird hier­bei von ca. 3,50 Meter auf ca. 2,00 Meter redu­ziert. Mit der Ein­engung kann der wich­ti­ge Schul­weg aber bis zur Sanie­rungs­maß­nah­me, die nun rasch vor­be­rei­tet wer­den soll, erhal­ten bleiben.

Fahr­bahn­ein­en­gun­gen in der Neu­en Straße

In der Neu­en Stra­ße, zwi­schen Har­fen- und Losch­ge­stra­ße, kommt es noch bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 8. Sep­tem­ber, auf der Süd­sei­te abschnitts­wei­se zu halb­sei­ti­gen Fahr­bahn­ein­en­gun­gen. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt mit­teilt, sind Glas­fa­ser­ka­bel­ver­le­gungs­ar­bei­ten der Grund.