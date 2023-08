Bier­kel­ler­rund­rei­se für mehr Soli­da­ri­tät im Wahljahr

Men­schen aller Alters­grup­pen kamen auf dem Max­platz in Bam­berg zusam­men, um sich mit Hil­fe eines von Green­peace ent­wickel­ten Kar­ten­spiels über ihre Zukunfts­wün­sche, die Kli­ma­kri­se und die dies­jäh­ri­ge Land­tags­wahl aus­zu­tau­schen. Die Spiel­kar­ten gaben Fra­gen vor, mit denen die jün­ge­re mit der älte­ren Gene­ra­ti­on spie­le­risch ins Gespräch kom­men konnte.

Green­peace-Akti­ve haben dafür einen Bier­kel­ler mit Bier­zelt­gar­ni­tu­ren, Gera­ni­en und Kasta­ni­en­bäu­men in Kübeln aufgebaut.

“Mit dem Zukunfts-Dia­log wol­len wir Men­schen über Milieu- und Gene­ra­ti­ons­gren­zen hin­weg zusam­men­brin­gen”, sagt Hele­na Renz, Öffent­lich­keits­ko­or­di­na­to­rin der Green­peace Orts­grup­pe Bamberg.

“Denn der zuneh­men­den Spal­tung in der Gesell­schaft kön­nen wir in mei­nen Augen nur so etwas ent­ge­gen­set­zen: indem wir mit­ein­an­der spre­chen und ein­an­der zuhö­ren.” An einem fünf Meter lan­gen und drei Meter hohen Regen­bo­gen aus Holz konn­ten die Besucher:innen des Bier­kel­lers ihre Erfah­run­gen und Zukunfts­wün­sche anbrin­gen, die sie wäh­rend des Zukunfts-Dia­logs mit­ein­an­der aus­ge­tauscht hat­ten. “Frie­den für die Mensch­heit” und “Eine lebens­wer­te Umwelt für alle” war dort unter ande­rem zu lesen.

Eine Fra­ge der Soli­da­ri­tät: Zukunft wäh­len wir jetzt zusammen

Auch in Bay­ern ist die Kli­ma­kri­se schon längst spür­bar. Ihre kata­stro­pha­len Fol­gen tref­fen die jün­ge­ren Gene­ra­tio­nen am här­te­sten, die noch lan­ge auf der Erde leben wer­den. 17 Pro­zent der Men­schen in Bay­ern sind unter 18 Jah­re alt und damit nicht wahl­be­rech­tigt. Damit ihre Wün­sche für die Zukunft bei der Land­tags­wahl im Herbst berück­sich­tigt wer­den, brau­chen sie die Stim­men der Älteren.

Um die jun­ge mit der älte­ren Gene­ra­ti­on ins Gespräch zu brin­gen, tou­ren Green­peace-Akti­ve den Som­mer über mit dem Zukunfts-Dia­log durch ganz Bayern.

Spiel­kar­ten mit Fra­gen wie “Was macht dir Sor­gen mit Blick auf dei­ne Zukunft?” und “Wie fin­dest du die Debat­te über den Kli­ma­wan­del in Bay­ern?” erleich­tern es Jung und Alt, sich ein­an­der anzunähern.