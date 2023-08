Tech­nik begei­stert die Kinder

Im Rah­men des Kin­der­fe­ri­en­pro­gramms der Stadt Forch­heim bot Forch­heim for Future e.V. im Zukunfts­haus einen Löt­kur­sus für Kin­der an. Die ins­ge­samt 16 Plät­ze, die sich auf vier Ter­mi­ne ver­teil­ten, waren nach kür­ze­ster Zeit aus­ge­bucht, wobei auch ins­ge­samt vier Mäd­chen teilnahmen.

Gelö­tet wur­de ein Bau­satz, mit dem man am Ende Mor­sen konn­te. Nach einer kur­zen theo­re­ti­schen Ein­füh­rung, in der zunächst über die Hand­ha­bung der Gerä­te und Werk­zeu­ge sowie über die Sicher­heit gespro­chen wur­de, gab es als erste Übung ein Git­ter aus Sil­ber­draht zu löten. Als zwei­te Übung wur­den danach drei Wider­stän­de in eine klei­ne Pla­ti­ne gelö­tet, bevor dann der eigent­li­che Bau­satz aus­ge­packt, die Tei­le erklärt und geord­net aus­ge­brei­tet wur­den. Die Kin­der waren von Anfang an mit Feu­er­ei­fer dabei. Sie steck­ten die Bau­tei­le wie in der Anlei­tung beschrie­ben in die Pla­ti­ne, löte­ten sie ein und schnit­ten die her­aus­ste­hen­den Bein­chen ab. Dabei wur­den immer wie­der Fra­gen beant­wor­tet und die Löt­stel­len kontrolliert.

Zum Schluss wur­den die Bat­te­rien ange­schlos­sen. Dabei zeig­te sich, dass nicht alle Bau­sät­ze sofort funk­tio­nier­ten. Bei man­chen muss­te noch die eine oder ande­re Löt­stel­le nach­ge­lö­tet wer­den. Dann kam die prak­ti­sche Anwen­dung des Bau­sat­zes: das Mor­sen. Die Kin­der waren begei­stert, doch lei­der blieb dazu nur wenig Zeit bis die Eltern die Kin­der wie­der abholten.