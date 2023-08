Der För­der­ver­ein Berg­wacht­be­reit­schaft Forch­heim und die Teu­fels­höh­le Pot­ten­stein freu­en sich am Diens­tag, den 5. Sep­tem­ber auf Euch Kin­der. Es geht um 16 Uhr in die schau­rig­schö­ne Höh­len­welt zu einer span­nen­den Ent­decker­rei­se für Kin­der ins „Reich der Fin­ster­nis“ mit Erinnerungsgeschenk.

Mit Stirn­lam­pen aus­ge­rü­stet gibt es einen ersten Blick in das Inne­re der Teu­fels­höh­le, wenn die gro­ße schwe­re Tür der Höh­le auf­ge­sperrt wird. Tief im Berg, in der Welt der Fle­der­mäu­se gibt es auf den Füh­rungs­we­gen unter fach­kun­di­ger Lei­tung viel zu bestau­nen. Geheim­nis­voll tau­chen Tropf­stei­ne aus der Dun­kel­heit auf und dunk­le Schat­ten tan­zen an den Höh­len­wän­den. Der Höh­len­füh­rer berich­tet span­nend, spie­le­risch und alters­ge­recht über die aben­teu­er­li­che Welt unter der Erde und führt auch durch „gehei­me“ Gän­ge der Teu­fels­höh­le. Und wenn das Licht aus­geht und die Dun­kel­heit alle umfängt, beein­druckt das auch die Vor­wit­zig­sten der Grup­pe. Habt Ihr gut auf­ge­passt? Dann gibt es am Ende noch ein Erin­ne­rungs­ge­schenk an die­se span­nen­de Rei­se in die Unter­welt der Teu­fels­höh­le Pottenstein.

Alter: 5–10 Jah­re, Gebühr: 10,00 Euro inkl. Son­der­füh­rung und Erin­ne­rungs­ge­schenk, Teil­neh­mer­zahl maxi­mal 25 Kin­der, Anmel­dung erfor­der­lich unter foerderverein@​bergwacht-​forchheim.​de oder Frau Ribold, Tel.: 01575 5708015