Bis 4. Sep­tem­ber in der Streu­obst­bö­re registrieren

Die Bam­ber­ger Streu­obst­bör­se nimmt wie­der Anbie­ter auf. Es ist das zen­tra­le Nach­schla­ge­werk für alle, die lecke­res und unbe­han­del­tes Obst im Land­kreis suchen. Wenn Sie selbst eine Streu­obst­wie­se pfle­gen, deren Obst Sie ver­mark­ten möch­ten, oder wenn Sie jeman­den ken­nen, dann nut­zen Sie die Gele­gen­heit, sich kosten­los bis zum 4. Sep­tem­ber 2023 in die Streu­obst­bör­se 2023/24 ein­tra­gen zu las­sen. Vor­aus­set­zung ist, dass Sie Ihr regio­na­les Streu­obst unge­spritzt und auf einer tra­di­tio­nell bewirt­schaf­te­ten Streu­obst­wie­se gewinnen.

Bau­en Sie an unse­rem regio­na­len Streu­obst-Netz­werk mit, damit Ihre lecke­ren Früch­te dank­ba­re Abneh­mer fin­den und Sie fai­re Prei­se für Ihre schmack­haf­ten Pro­duk­te erzie­len. So bewah­ren wir unse­re Streu­obst­wie­sen und damit einen beson­ders wert­vol­len Teil unse­rer Kulturlandschaft.

Mehr Öko geht nicht! Obst von unse­ren Wie­sen hat eine unschlag­ba­re Öko-Bilanz und schmeckt unver­gleich­lich viel­fäl­tig. Das ver­dan­ken wir den alten Sor­ten mit klang­vol­len Namen, wie Lüt­ti­cher Ana­nas­kal­vill, Grä­fin von Paris, Dül­me­ner Rosen­ap­fel und Bam­ber­ger Kugel­bir­ne. Für Ihren Erhalt gibt es kei­nen bes­se­ren Weg, als die Pflan­zung und Bewirt­schaf­tung auf unse­ren Flä­chen. Jede Streu­obst­wie­se ist ande­res und bie­tet ein Mosa­ik ver­schie­de­ner Lebens­räu­me. Bis zu 5.000 ver­schie­de­ne Tier- und Pflan­zen­ar­ten leben in ihr. So geht Bio­di­ver­si­tät. Also ran ans Obst!

Anmel­dung bis 4. Sep­tem­ber 2023

For­mu­lar her­un­ter­la­den https://​www​.land​kreis​-bam​berg​.de/​m​e​d​i​a​/​c​u​s​t​o​m​/​1​6​3​3​_​5​3​9​1​_​1​.​P​D​F​?​1​6​9​2​5​9​5​716, aus­fül­len und bis 4. Sep­tem­ber 2023 an die dar­auf ange­ge­be­ne Adres­se oder per Mail an markus.​forsteneichner@​lra-​ba.​bayern.​de senden.

Bei Rück­fra­gen steht Herr For­sten­eich­ner tele­fo­nisch zur Ver­fü­gung: 0951/85–527.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den sich auf der Web­site des Land­krei­ses Bam­berg unter https://www.landkreis-bamberg.de/Landratsamt/Verwaltung/Landratsamt-A‑Z/Bauen/Bauen-im-Landkreis-Bamberg/Streuobstb%C3%B6rse-Naturschutz-.php?object=tx,2892.2&ModID=10&FID=2892.213.1.