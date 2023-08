Online ist es bereits jetzt abruf­bar – Seme­ster­start ist am 25. September

Anfang Sep­tem­ber erscheint das druck­fri­sche Pro­gramm der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth für das Herbst-/Win­ter­se­me­ster 2023/24. Online ist bereits jetzt ein­seh­bar unter www​.vhs​-bay​reuth​.de. Wer sich wei­ter­ent­wickeln, sei­ne All­ge­mein­bil­dung för­dern, neue Kom­pe­ten­zen zum Mei­stern des All­tags oder beruf­lich nutz­ba­re Fähig­kei­ten erwer­ben möch­te, der ist bei der Volks­hoch­schu­le in besten Hän­den. Neben bewähr­ten „Dau­er­bren­nern“ gibt es in allen Pro­gramm­be­rei­chen viel Neu­es zu entdecken.

Fun­dier­tes Wis­sen zu Poli­tik und Zeit­ge­schich­te wird immer wich­ti­ger, um neue Ent­wick­lun­gen ver­ste­hen und ein­ord­nen zu kön­nen. Kur­se zur Geschich­te und Rol­le Deutsch­lands in Euro­pa, zur Geschich­te der Sowjet­uni­on und der Tür­ki­schen Repu­blik öff­nen den Blick nach außen. Eben­so fün­dig wer­den all jene, die sich für die Geschich­te Bay­reuths oder spe­zi­ell die Mark­gra­fen­kul­tur inter­es­sie­ren. Dass Bay­reuth bunt ist, zeigt die Koope­ra­ti­on mit dem Ver­ein Que­er Bay­reuth, die Licht in den Abkür­zungs­dschun­gel von LGBTQ und den rich­ti­gen Umgang mit dem „coming out“ bringt.

Im Herbst öff­net end­lich wie­der das Spra­chen­ca­fé sei­ne Türen. Jeden Don­ners­tag von 16.15 bis 17.45 Uhr kön­nen Inter­es­sier­te in ent­spann­ter Atmo­sphä­re ent­we­der Eng­lisch, Fran­zö­sisch, Spa­nisch oder Deutsch (als Fremd­spra­che) im Lesecafe21 spre­chen. Noch leben­di­ger wird es im neu­en Eng­lish Theat­re Work­shop. Man darf gespannt sein, ob dar­aus eine klei­ne Auf­füh­rung ent­ste­hen wird.

Ein Novum im Krea­tiv­be­reich ist das The­ma Patch­work oder die erste Akt­mal­ses­si­on in einem ganz geschütz­ten Rahmen.

Mit den „Gesund­heits­wo­chen Lecker. Fit,- Mach mit!“ star­tet die Volks­hoch­schu­le mit vie­len Koope­ra­ti­ons­part­nern in einen gesun­den Herbst. Auf­takt dazu ist der 23. Sep­tem­ber im Ehren­hof. Im Advent wird es dazu einen sport­lich „beweg­ten Advents­ka­len­der“ geben, sodass Plätz­chen gar nicht erst auf der Hüf­te lan­den. Wenn doch, kön­nen sie in zahl­rei­chen Sport­kur­sen leicht abtrai­niert werden.

Das neue Pro­gramm der Volks­hoch­schu­le ist ab sofort digi­tal ein­seh­bar unter www​.vhs​-bay​reuth​.de und liegt in gedruck­ter Form ab Anfang Sep­tem­ber im Stadt­ge­biet aus. Die Frei­schal­tung zur online-Anmel­dung erfolgt zeit­gleich mit Erschei­nen des gedruck­ten Pro­gramms. Seme­ster­start ist am 25. September.