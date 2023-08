Der 57. Jahr­gang der Berufs­fach­schu­le für Kran­ken­pfle­ge­hil­fe hat sei­ne Abschluss­zeug­nis­se erhalten

Mit einer herz­li­chen Abschieds­fei­er und Zeug­nis­über­ga­be wur­de kürz­lich das erfolg­rei­che Ende der ein­jäh­ri­gen Aus­bil­dung zur/​zum Krankenpflegefachhelfer/​in an der Berufs­fach­schu­le für Kran­ken­pfle­ge­hil­fe gefei­ert. Die Fei­er fand in fest­li­chem Rah­men statt und bot den Schü­le­rin­nen und Schü­lern sowie den Lehr­kräf­ten eine wür­di­ge Gele­gen­heit, das ver­gan­ge­ne Jahr zu reflek­tie­ren und die Abschluss­zeug­nis­se zu überreichen.

Die Ver­an­stal­tung begann mit einer fei­er­li­chen Begrü­ßung durch Vor­stand Alex­an­der Mey­er, Pfle­ge­di­rek­tor Manu­el Schaum­ber­ger und die Per­so­nal­rats­vor­sit­zen­de des Stand­or­tes Selb, Ker­stin Rei­kow, wel­che die Schü­le­rin­nen und Schü­ler sowie die anwe­sen­den Lehr­kräf­te herz­lich will­kom­men hießen.

In die­sem Jahr konn­te die Berufs­fach­schu­le eine beson­de­re Lei­stung ver­zeich­nen, denn eine exter­ne Bewer­be­rin schloss die Aus­bil­dung erfolg­reich ab und wur­de nun zum Medi­zin­stu­di­um in Würz­burg zuge­las­sen. Die­se her­aus­ra­gen­de Lei­stung zeugt von dem hohen Anspruch und der Qua­li­tät der Aus­bil­dung an der Berufsfachschule.

Unter dem Mot­to „In der Kür­ze liegt die Wür­ze“ wur­de betont, dass die Aus­bil­dung zur/​zum Krankenpflegefachhelfer/​in ledig­lich ein Jahr dau­ert, in dem die Schü­le­rin­nen und Schü­ler sehr inten­siv in den Berei­chen Pfle­ge, Kom­mu­ni­ka­ti­on, Beob­ach­tung und Wahr­neh­mung geschult wur­den. Es war ein Jahr vol­ler neu­er Erfah­run­gen und Erkennt­nis­se, wel­ches die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten bestens auf ihren wei­te­ren beruf­li­chen Weg vor­be­rei­tet hat.

Die Schul­lei­tung Manue­la Rahn bedank­te sich zudem bei den Aus­zu­bil­den­den für ihre Unter­stüt­zung bei den Erleb­nis-Infor­ma­ti­ons­ta­gen, an denen alle 7. Klas­sen der Mit­tel­schu­len aus dem Land­kreis die Berufs­fach­schu­le besuch­ten. Die Aus­zu­bil­den­den konn­ten den jun­gen Schü­le­rin­nen und Schü­lern ver­mit­teln, dass Pfle­ge nicht nur eine wich­ti­ge gesell­schaft­li­che Auf­ga­be ist, son­dern auch Freu­de und Erfül­lung brin­gen kann.

Im Rah­men der Abschieds­fei­er erhiel­ten die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten sym­bo­lisch eine klei­ne Schatz­ki­ste über­reicht. Die­se ent­hielt bereits zwei wert­vol­le Schät­ze: einen glä­ser­nen Stein als Sym­bol für die wert­vol­le Schul­bil­dung und einen schwar­zen Stein als Zei­chen für die kla­re Ent­schei­dung für den Aus­bil­dungs­weg ohne Zwei­fel. Manue­la Rahn beton­te, dass die Schatz­ki­ste nun Platz für wei­te­re Schät­ze hat, die die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten wäh­rend ihrer sich nun anschlie­ßen­den 3‑jährigen Pfle­ge­aus­bil­dung in Markt­red­witz sam­meln kön­nen. Die­se Aus­bil­dung eröff­net den Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten zahl­rei­che Mög­lich­kei­ten für ihre beruf­li­che Zukunft, und ihnen wur­de viel Erfolg und Glück auf ihrem wei­te­ren Weg gewünscht.

Die Schul­lei­tung bedank­te sich außer­dem herz­lich bei dem Leh­rer­team für die her­aus­ra­gen­de Zusam­men­ar­beit und Unter­stüt­zung wäh­rend der Ausbildung.

Die Fei­er­lich­keit wur­de mit den Wor­ten von Vor­stand Herr Mey­er abge­schlos­sen, der den Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten für ihre erfolg­rei­che Aus­bil­dung gra­tu­lier­te und ihnen alles Gute für ihren wei­te­ren Lebens­weg wünschte.