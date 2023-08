„6. Tour de Süden“ kommt nach Forchheim

Die belieb­te Rad­tour „6. Tour de Süden“ ist dem­nächst bei uns in Forch­heim unter­wegs: Das bun­des­land­über­grei­fen­de Rad­tou­ri­stik-Event ist im Som­mer 2023 zu Gast in Nörd­lin­gen, Crails­heim, Bad Winds­heim und mit der Abschluss­etap­pe in Forchheim.

Gefah­ren wer­den die 60 bis 90 km lan­gen Tages­etap­pen mit zahl­rei­chen Kul­tur- und Stär­kungs­pau­sen. Rund 80 Rad­wan­der­fans aus 12 Bun­des­län­dern wer­den sich ab dem 26.08.23 an den Start der Tour bege­ben. Inner­halb einer Woche wer­den die Radler*innen jeden Etap­pen­ort zwei Tage erkun­den. Mit der 6. Etap­pe am 01.09 radeln sie von Bad Winds­heim nach Forch­heim, wo sie von Bür­ger­mei­ste­rin Dr.

Annet­te Prech­tel begrüßt wer­den und abends an einer Stadt­füh­rung durch Forch­heim teil­neh­men. Am näch­sten Tag, nach einer Über­nach­tung u.a. in der Her­der-Turn­hal­le, absol­vie­ren die Rei­sen­den als 7. Etap­pe einen „Rund­kurs Forch­heim“: Start ist um 09:00 Uhr auf dem Platz vor dem Her­der-Gym­na­si­um, den Start­schuss gibt Bür­ger­mei­ste­rin Dr. Annet­te Prech­tel. Gera­delt wird über Eggols­heim – Hirschaid – Pett­stadt ‑Frens­dorf – Win­gers­dorf – Pom­mers­fel­den – Sal­ten­dorf – Med­bach – Aisch – Lauf (Mit­tag bei KM 46) – Haid- Wil­lers­dorf – Boint – Schlam­mers­dorf – Paut­z­feld mit Ziel Forch­heim (KM 66). Anschlie­ßend fin­det ein Abschluss­abend statt. Am 03.09. rei­sen die Gäste ab.

Bür­ger­mei­ste­rin Dr. Prech­tel bedankt sich bei den Mit­ar­bei­ten­den der Stadt Forch­heim, die im Vor­feld an der Orga­ni­sa­ti­on betei­ligt waren und die Ver­an­stal­tung Anfang Sep­tem­ber tat­kräf­tig unter­stüt­zen. „Die Stadt Forch­heim wird bei Radtourist*innen immer belieb­ter und ich freue mich sehr, dass wir Teil der Tour de Süden 2023 sein werden!“.