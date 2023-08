Finan­zi­el­le Unter­stüt­zung für Aus­bau der Orts­durch­fahrt von Wachenroth

Aus­bau auf 570 Metern Länge

Erneue­rung der Gehwege

Ver­kehrs­mi­ni­ster Bern­rei­ter: „Wich­ti­ger Bei­trag für mehr Verkehrssicherheit“

Der Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt und der Markt Wachen­roth inve­stie­ren in die Ver­bes­se­rung der Ver­kehrs­ver­hält­nis­se und erhal­ten hier­für Unter­stüt­zung vom Frei­staat Bay­ern. Für den Aus­bau der Kreis­stra­ße ERH 23 in der Orts­durch­fahrt von Wachen­roth hat Ver­kehrs­mi­ni­ster Chri­sti­an Bern­rei­ter jetzt eine För­de­rung des Frei­staats Bay­ern zuge­sagt: „Der Aus­bau ist drin­gend erfor­der­lich, um die Ver­kehrs­ver­hält­nis­se zu ver­bes­sern und die Ver­kehrs­si­cher­heit für Fuß­gän­ger zu erhö­hen. Dabei unter­stüt­zen wir ger­ne und neh­men dafür 1,1 Mil­lio­nen Euro in die Hand.“

Der­zeit ist die Stra­ße in der Orts­durch­fahrt von Wachen­roth teil­wei­se sehr uneben und an meh­re­ren Stel­len geflickt, die Fahr­bahn außer­dem nicht frost­si­cher. Von der Erneue­rung im Voll­aus­bau pro­fi­tie­ren auch Fuß­gän­ger, da Eng­stel­len besei­tigt wer­den und ein durch­ge­hen­der Geh­weg entsteht.

Zustän­dig für die Stra­ße ist der Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt, für die Geh­we­ge der Markt Wachen­roth. Die Gesamt­ko­sten für den Aus­bau lie­gen bei rund 2,4 Mil­lio­nen Euro. Hier­bei unter­stützt der Frei­staat Bay­ern den Land­kreis mit 1,1 Mil­lio­nen Euro För­der­mit­teln nach dem Baye­ri­schen Gemein­de­ver­kehrs­fi­nan­zie­rungs­ge­setz (BayGVFG).

Ins­ge­samt erhal­ten Land­krei­se, Städ­te und Gemein­den in Bay­ern vom Frei­staat jähr­lich rund 250 Mil­lio­nen Euro für Pro­jek­te zur Ver­bes­se­rung ihrer Stra­ßen­net­ze. Dazu gehö­ren neben der Ver­stär­kung von Fahr­bah­nen und Brücken bei­spiels­wei­se auch der Rad­we­ge­bau, der ver­kehrs­si­che­re Umbau von Kreu­zun­gen oder der Bau von Busspuren.