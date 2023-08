Künst­li­che Intel­li­genz gegen Fake Shop-Betrü­ger: Bay­ern schließt Koope­ra­ti­on mit öster­rei­chi­schen Spitzenforschern

Des­in­fek­ti­ons­mit­tel in der Pan­de­mie, E‑Bikes im Som­mer, Brenn­holz in der Ener­gie­kri­se, Spiel­zeug vor Weih­nach­ten: Fake Shops ent­wickeln sich nach Trends und locken mit täu­schend echt und seri­ös aus­se­hen­den Ange­bo­ten im Inter­net zu Schnäpp­chen­prei­sen. Wer dort bestellt, war­tet ver­ge­bens auf die bezahl­te Ware. Um Bay­ern im Kampf gegen den Online-Betrug noch bes­ser auf­zu­stel­len, hat Bay­erns Justiz­mi­ni­ster Georg Eisen­reich heu­te (24. August) gemein­sam mit Dr. Hel­mut Leo­pold, Head of Cen­ter for Digi­tal Safe­ty & Secu­ri­ty des AIT Austri­an Insti­tu­te of Tech­no­lo­gy in Wien, eine Koope­ra­ti­ons­ver­ein­ba­rung im Justiz­pa­last in Mün­chen unter­zeich­net. Ziel der Zusam­men­ar­beit ist es, die Zen­tral­stel­le Cyber­crime Bay­ern (ZCB) mit dem KI-basier­ten Fake-Shop Detec­tor für Ermitt­lun­gen im Inter­net noch bes­ser zu rüsten. Justiz­mi­ni­ster Eisen­reich: „Fake Shops sind zu einer ech­ten Inter­net-Pla­ge gewor­den. Allein in einem ein­zi­gen bei der ZCB geführ­ten Ermitt­lungs­kom­plex wur­den etwa 1.600 Geschä­dig­te um etwa 500.000 Euro betro­gen. Die Shops tau­chen im Inter­net auf und ver­schwin­den meist auch schnell wie­der, sobald der Betrug auf­ge­flo­gen ist. Gemein­sam mit den Wie­ner Spe­zia­li­sten wol­len wir den erfolg­rei­chen Fake-Shop Detec­tor auf die beson­de­ren Anfor­de­run­gen der Straf­ver­fol­gungs­be­hör­den zuschnei­den und weiterentwickeln.“

Was kann der Fake-Shop Detector?

Das Tool ist eine Ent­wick­lung des AIT, der größ­ten außer­uni­ver­si­tä­ren For­schungs­ein­rich­tung Öster­reichs, in enger Koope­ra­ti­on mit dem Öster­rei­chi­schen Insti­tut für ange­wand­te Tele­kom­mu­ni­ka­ti­on (ÖIAT) und dem öster­rei­chi­schen Inter­net­spe­zia­li­sten X‑Net. Der Fake-Shop Detec­tor über­prüft unbe­kann­te Online-Shops mit­hil­fe Künst­li­cher Intel­li­genz in Echt­zeit auf mehr als 21.000 Merk­ma­le. Ist ein Shop ver­däch­tig, warnt der Detec­tor. Eisen­reich: „Für die Ermitt­lun­gen der ZCB ist ein mög­lichst früh­zei­ti­ger Zugriff auf Domains und Ser­ver ent­schei­dend. Der Ein­satz des Fake-Shop Detec­tors bie­tet erheb­li­ches Poten­ti­al, Fake Shops mit­hil­fe Künst­li­cher Intel­li­genz früh­zei­tig zu iden­ti­fi­zie­ren. Die Ermitt­ler bekom­men so einen wert­vol­len Vor­sprung. Das Tool könn­te zudem dazu bei­tra­gen, dass die ZCB noch bes­ser die hin­ter den Taten lie­gen­den Struk­tu­ren erken­nen und ihre Ermitt­lun­gen in die­sem Kri­mi­na­li­täts­be­reich noch effi­zi­en­ter gestal­ten könn­te. Denn in den ver­gan­ge­nen Jah­ren beob­ach­ten unse­re Spe­zia­li­sten, dass auch im Bereich Fake Shops zuneh­mend Orga­ni­sier­te Kri­mi­na­li­tät am Werk ist.“

Dr. Hel­mut Leo­pold, Head of Cen­ter for Digi­tal Safe­ty & Secu­ri­ty des AIT: „Durch eine bei­spiel­ge­ben­de enge Koope­ra­ti­on von Daten­wis­sen­schaft­le­rin­nen und ‑wis­sen­schaft­lern und Domä­nen­ex­per­tin­nen und ‑exper­ten konn­te mit dem Fake-Shop Detec­tor ein effek­ti­ves KI-Werk­zeug mit ech­tem Mehr­wert für den Men­schen im digi­ta­len Raum ent­wickelt wer­den. Dabei ist vor allem eine per­ma­nen­te Qua­li­täts­kon­trol­le der KI durch den Men­schen inhä­ren­ter Teil der KI-basier­ten Lösung. Die wach­sen­den Bedro­hun­gen durch Des­in­for­ma­ti­on, Hate Speech und betrü­ge­ri­sche Angrif­fe im Inter­net ver­lan­gen noch mehr gemein­sa­me Anstren­gun­gen, um digi­ta­len Nut­ze­rin­nen und Nut­zern Werk­zeu­ge und Hilfs­mit­tel für die Auf­recht­erhal­tung ihrer Sou­ve­rä­ni­tät zur Ver­fü­gung zu stellen.“

Die ZCB ist seit lan­gem erfolg­reich bei der Bekämp­fung von Fake Shops. Bereits im Jahr 2016 gelang es den Ermitt­le­rin­nen und Ermitt­lern, einen Fake Shop-Betrei­ber in Spa­ni­en zu ver­haf­ten. Das Urteil: Mehr als fünf Jah­re Haft. Der Mini­ster: „Um die Ermitt­lun­gen in die­sem Bereich künf­tig noch effek­ti­ver zu gestal­ten, bün­deln wir seit ver­gan­ge­nem Jahr bay­ern­weit die Fake Shop-Ver­fah­ren schritt­wei­se bei der ZCB. Hier­zu wur­de die ZCB im Jahr 2022 mit zwei Staats­an­wäl­ten ver­stärkt und eine eige­ne Ein­heit mit vier Staats­an­wäl­tin­nen und Staats­an­wäl­ten geschaf­fen, die schwer­punkt­mä­ßig für die Ver­fol­gung von Fake Shops zustän­dig ist. Im Lau­fe die­ses Jah­res wird die­se Ein­heit noch ein­mal mit einer wei­te­ren Staats­an­wäl­tin oder einem Staats­an­walt gestärkt.“

Wäh­rend der Fake-Shop Detec­tor des AIT für die spe­zi­el­len Erfor­der­nis­se der Ermitt­lun­gen wei­ter­ent­wickelt wird, bie­tet die Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern einen Fake­shop-Fin­der für Ver­brau­che­rin­nen und Ver­brau­cher an. Die auto­ma­ti­siert erstell­te Black­list warnt vor mög­li­chen Betrü­gern im Inter­net unter www​.fake​shopfin​der​.de.

Mari­on Zin­ke­l­er, Vor­stän­din der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern: „Mit dem Fake­shop-Fin­der der Ver­brau­cher­zen­tra­len kön­nen Nut­zer selbst prü­fen, ob ein Online-Shop poten­zi­ell betrü­ge­risch ist. Mit die­sem prä­ven­ti­ven Ansatz ergänzt unser Tool die Arbeit der Straf­ver­fol­gungs­be­hör­den ide­al, indem es Bür­ge­rin­nen und Bür­ger davor bewah­ren kann, über­haupt zu Opfern zu wer­den.“ Der Fake­shop-Fin­der wird bereits sehr gut ange­nom­men. Mari­on Zin­ke­l­er zu den Zah­len: „Täg­lich wer­den durch­schnitt­lich 3.800 Inter­net-Adres­sen im Fake­shop-Fin­der ein­ge­ge­ben und 2.300 neue Fake­shops pro Monat erkannt. Damit lei­sten wir einen wesent­li­chen Bei­trag im Kampf gegen die­se Form der Cyber-Kriminalität.“

Im Kampf gegen Online-Kri­mi­na­li­tät setzt die baye­ri­sche Justiz auf inter­na­tio­na­le Koope­ra­tio­nen und tech­ni­sche Inno­va­ti­on. Die ZCB ent­wickelt bei­spiels­wei­se auch mit nie­der­län­di­schen Spit­zen­for­schern den „Dark Web Moni­tor“ – eine Art Such­ma­schi­ne für das Dark­net. Eisen­reich: „Mit dem Fake-Shop Detec­tor bekom­men die Spe­zi­al­staats­an­wäl­tin­nen und ‑anwäl­te ein wei­te­res Werk­zeug an die Hand, das pass­ge­nau für ihre Bedürf­nis­se ent­wickelt wird.“

Hin­ter­grund: Bay­erns Cybercrime-Spezialisten

Der Frei­staat geht ent­schlos­sen gegen Cyber­crime vor.