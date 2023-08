Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Lärm­be­ein­träch­ti­gun­gen durch Bahnbaustelle

COBURG. Eine Viel­zahl von Mel­dun­gen wegen Ruhe­stö­rung erreich­te die Cobur­ger Poli­zei in der Nacht zum Diens­tag aus dem Cobur­ger Stadt­ge­biet. Eine Nacht­bau­stel­le der Deut­schen Bahn sorg­te für Lärmbeeinträchtigungen.

In der Zeit von 0:30 Uhr bis 1:30 Uhr führ­te eine Fir­ma im Auf­trag der Deut­schen Bahn im Gleis­be­reich des Bahn­ho­fes Arbei­ten mit einer Ram­me durch. Der Lärm des Bau­ge­rä­tes war in der gesam­ten Innen­stadt zu hören. Die nächt­li­chen Bau­ar­bei­ten des Unter­neh­mens waren von der Stadt Coburg geneh­migt, da die­se nur durch­ge­führt wer­den konn­ten solan­ge kei­ne Züge die Bahn­strecke befah­ren. Die Bau­maß­nah­men zur Nacht­zeit wer­den vor­aus­sicht­lich bis Ende Sep­tem­ber fort­ge­führt wer­den. Die Fir­ma ver­sucht die Belä­sti­gun­gen für die Anwoh­ner so kurz und gering wie mög­lich zu hal­ten. Den­noch kann in den näch­sten Näch­ten Bau­lärm im Bereich der Bahn­strecke Lich­ten­fels-Coburg-Son­ne­berg im Bereich des Cobur­ger Stadt­ge­bie­tes nicht aus­ge­schlos­sen wer­den. Das Bau­amt der Stadt Coburg ist in die Bau­maß­nah­men ein­ge­bun­den. Im kon­kre­ten Fall tra­fen die Cobur­ger Poli­zi­sten auf­grund der geneh­mig­ten Nacht­bau­ar­bei­ten kei­ne Maß­nah­men. Gegen 1:30 Uhr waren die Bau­ar­bei­ten, die für die mas­si­ve Lärm­be­ein­träch­ti­gung sorg­ten, beendet.

Seat-Fah­rer über­sieht Rad­fah­re­rin – eine Leichtverletzte

COBURG. Zu einem Zusam­men­stoß zwi­schen einem Auto und einer Rad­fah­re­rin kam es am Mon­tag um 12:45 Uhr an einer Betriebs­aus­fahrt im Cobur­ger Stadtgebiet.

Ein 67-jäh­ri­ger Cobur­ger fuhr um 12:45 Uhr mit einem Seat von einem Betriebs­ge­län­de in die Neu­stadter Stra­ße ein. Dabei über­sah er auf dem kreu­zen­den Geh- und Rad­weg eine 47-jäh­ri­ge Rad­fah­re­rin. Das Fahr­rad und das Auto stie­ßen zusam­men. Die Rad­fah­re­rin stürz­te auf den Rad­weg und ver­letz­te sich am Bein und der Schul­ter. Die Frau begab sich selbst­stän­dig in ärzt­li­che Behand­lung. Am Fahr­zeug sowie am Fahr­rad ent­stand ein Sach­scha­den von min­de­stens 1.000 Euro. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf und ermit­teln gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung und Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Ein­bruch in Geräteschuppen

COBURG. In einen Gerä­te­schup­pen, indem sich meh­re­re Gar­ten­ge­rä­te befan­den, bra­chen Unbe­kann­te am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de im Gustav-Hirsch­feld-Ring ein.

In der Zeit von Frei­tag 16 Uhr bis Mon­tag 7 Uhr betra­ten die Unbe­kann­ten das Gelän­de des Cobur­ger Kli­ni­kum und ran­da­lier­ten dort in einem Schup­pen. Neben einem Rasen­mä­her befan­den sich im Schup­pen ledig­lich Gegen­stän­de mit gerin­gen Wert. Die­se Gegen­stän­de war­fen die Unbe­kann­ten her­um und beschä­dig­ten die Schei­ben des Schup­pens. Die Tür zum Zugang des Schup­pens war ver­sperrt und muss­te durch die Unbe­kann­ten gewalt­sam geöff­net wor­den sein. Ent­wen­det wur­de nach der­zei­ti­gen Ermitt­lungs­stand nichts. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln des­halb wegen Sach­be­schä­di­gung und Haus­frie­dens­bruch. Sach­dien­li­che Zeu­gen­hin­wei­se zu den Unbe­kann­ten, die am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de in den Schup­pen ein­ge­bro­chen sind, nimmt die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 entgegen.

Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Wohn­mo­bil beim Auto­händ­ler gestohlen

HOF. Am Wochen­en­de stah­len Unbe­kann­te ein Wohn­mo­bil vom Gelän­de eines Auto­händ­lers in der Carl-Benz-Stra­ße in Hof. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt und sucht Zeu­gen für den Diebstahl.

Von Sams­tag, 11 Uhr, bis Mon­tag, 10 Uhr, such­ten Unbe­kann­te das Betriebs­ge­län­de eines Auto­hau­ses in der Carl-Benz-Stra­ße auf und stah­len ein hoch­wer­ti­ges Wohn­mo­bil. Es han­del­te sich um ein Fahr­zeug der Mar­ke Fiat mit einem Hymer-Auf­bau. Das Wohn­mo­bil stand zum Ver­kauf und trug des­halb kei­ne amt­li­chen Kenn­zei­chen. Es ist jedoch mög­lich, dass die Die­be eige­ne Kenn­zei­chen mit­ge­bracht und die­se zur Flucht ange­schraubt hatten.

Wenn Sie Hin­wei­se zum Ver­bleib des Wohn­mo­bils machen kön­nen oder Ver­däch­ti­ges im Bereich des Auto­hau­ses bemerkt haben, mel­den Sie sich bit­te bei der Kri­mi­nal­po­li­zei in Hof unter der Tel.-Nr. 09281/7040.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Motor­sä­ge entwendet

Stock­heim – Am ver­gan­ge­nen Frei­tag arbei­te­te ein Geschä­dig­ter in sei­nem Wald­grund­stück im Bereich der Reit­scher Grün, ober­halb der Bütt­ner­s­ze­che in Reit­sch. In der Zeit von 16.30 Uhr bis etwa 18.00 Uhr ent­wen­de­te ein bis dato unbe­kann­ter Täter eine Motor­sä­ge der Mar­ke Stihl, MS 500i in oran­ge und weiß, wel­che vom Geschä­dig­ten an sei­nem Trak­tor, wel­cher etwa 20 Meter abseits stand, abge­legt wur­de, da die Ket­te der Säge geris­sen war. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf etwa 1400 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei zu melden.

Betriebs­er­laub­nis erloschen

Kro­nach – Der Fah­rer eines schwar­zen Audi wur­de am ver­gan­ge­nen Diens­tag, gegen 00.45 Uhr im Bereich des Hus­si­ten­platz in Kro­nach einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Durch die Beam­ten wur­den diver­se Ver­än­de­run­gen am Fahr­zeug des 21jähren Fahr­zeug­füh­rers fest­ge­stellt, wel­che in Sum­me zur Erlö­schen der Betriebs­er­laub­nis führ­ten. Ein Buß­geld­ver­fah­ren wird eingeleitet.

Auf Whis­ky abgesehen

Küps – Am Mon­tag, 28.08.2023, gegen 15.35 Uhr hielt sich ein bis­lang unbe­kann­ter Täter in einem Geträn­ke­markt in der Les­sing­stra­ße in Küps auf. An der Kas­se bezahl­te der Laden­dieb einen Six­pack Bier. Der Auf­for­de­rung durch die Kas­sie­re­rin, den Inhalt sei­ner mit­ge­führ­ten Tasche vor­zu­zei­gen kam der Mann nicht nach. Nach­dem wohl der Täter bemerk­te, dass sein rechts­wid­ri­ges Ver­hal­ten eher kei­nen Erfolg ver­sprach, stell­te er den Inhalt sei­ner Tasche, drei Fla­schen Whis­ky im Wert von etwa 63 Euro beim Kas­sen­t­re­sen ab und such­te sein Heil in der Flucht. Durch die Kas­sie­re­rin wur­de der Dieb noch am T‑Shirt fest­ge­hal­ten; die­ser konn­te sich aber mit­tels eines Bis­ses in den Dau­men der Geschä­dig­ten befrei­en und rann­te weg. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei zu melden.

Schmier­fin­ken trie­ben ihr Unwesen

Kro­nach – In den frü­hen Mor­gen­stun­den des ver­gan­ge­nen Mon­tag wur­den, durch zunächst unbe­kann­te Täter, meh­re­rer Ver­kehrs­zei­chen und Ver­kehrs­ein­rich­tun­gen im Bereich Neu­ses und der Bam­ber­ger Stra­ße in Kro­nach mit­tels schwar­zer und grü­ner Sprüh­far­be beschmiert. Unter ande­rem wur­den auch die Orts­ta­feln von Kro­nach im Bereich der Kreis­ver­kehrs­an­la­ge Süd durch Papp­schil­der abge­deckt, Warn­ba­ken auf der Kreis­ver­kehrs­in­sel wur­de beschmiert, Bord­stei­ne besprayt und diver­se Ver­tei­ler- und Strom­kä­sten im dor­ti­gen Bereich beschä­digt. Zudem wur­de auch noch ein Bus­war­te­häus­chen in der Orts­mit­te von Neu­ses durch die Täter beschmiert. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich nach ersten Schät­zun­gen auf etwa 8000 Euro. Ver­mut­lich dem hohe Fahn­dungs­druck ist es zu ver­dan­ken, dass sich im Nach­lauf zwei Täter bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach mel­de­ten und sich für die Beschä­di­gun­gen als Ver­ant­wort­li­che zu erken­nen gaben. Die Ein­lei­tung eines Straf­ver­fah­rens ist obligatorisch.