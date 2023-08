Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Motor­rol­ler gestohlen

Zunächst unbe­kann­te Täter ent­wen­de­ten zwi­schen Sonn­tag­abend und Mon­tag­mit­tag in der Hofer Stra­ße einen Motor­rol­ler. Dank auf­merk­sa­mer Anwoh­ner gelang es einen Tat­ver­däch­ti­gen zu ermitteln.

Der Besit­zer hat­te sei­nen Motor­rol­ler am Sonn­tag­abend in der Hofer Stra­ße abge­stellt. Am Mon­tag­mit­tag muss­te er fest­stel­len, dass sein Klein­kraft­rad ver­schwun­den war. Schließ­lich mach­te er sich auf die Suche nach dem abhan­den­ge­kom­me­nen Rol­ler und fand ihn eini­ge Stra­ßen­zü­ge wei­ter. Eine Zeu­gin hat­te zuvor zwei Jugend­li­che beob­ach­tet, die mit dem Motor­rol­ler ange­fah­ren kamen und ihn dort abstellten.

Wäh­rend die Poli­zei mit der Sach­ver­halts­auf­nah­me beschäf­tigt war, mar­schier­te einer der Jugend­li­chen an dem Auf­fin­de­ort vor­bei. Die Beam­ten konn­ten den 16-jäh­ri­gen anhal­ten und sei­ne Per­so­na­li­en feststellen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ein­bruch in Baumarkt

Eckental/​Eschenau – Im Zeit­raum von Sams­tag, den 26.08.2023, 13:00 Uhr, bis Mon­tag, den 28.08.2023, 06:45 Uhr, kam es zu einem Ein­bruch in einen Bau­markt in der Dr.-Otto-Leich- Stra­ße. Durch bis­lang unbe­kann­te Täter wur­de ein Außen­fen­ster des Büro­trak­tes ein­ge­schla­gen und sich so Zutritt zum Gebäu­de verschafft.

Die Höhe des Ent­wen­dungs­scha­dens ist der­zeit noch unbe­kannt. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Tat­her­gang oder dem/​den Täter/​n geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Krad­un­fall mit Verletzten

Am Mon­tag Abend befuhr eine 16-jäh­ri­ge mit ihrem Leicht­kraft­rad die Orts­ver­bin­dung zwi­schen Fal­ken­dorf und Buch bei Wei­sen­dorf. Am Orts­ein­gang von Buch unter­schätz­te sie eine Rechts­kur­ve und kam mit ihrer 16-jäh­ri­gen Sozi­us zum Sturz.

Durch den Sturz prall­ten sie gegen eine Dach­rin­ne, wodurch die­se beschä­digt wurde.

Bei­de ver­letz­ten sich bei dem Ver­kehrs­un­fall und wur­den im Kran­ken­haus behandelt.

Laden­dieb­stahl in Weisendorf

Am Mon­tag Mit­tag kam es in einem Lebens­mit­tel­markt in Wei­sen­dorf zu einem Ladendiebstahl.

Bis­lang unbe­kann­ter Täter pack­te zuerst Geträn­ke und anschlie­ßend Ziga­ret­ten, sowie Tabak in sei­nen Ruck­sack und ver­ließ das Lebensmittelgeschäft.

Der unbe­kann­te Täter konn­te durch eine Mit­ar­bei­te­rin des Mark­tes außer­halb des Ladens auf den Dieb­stahl auf­merk­sam gemacht wer­den. Den Ruck­sack mit den ent­wen­de­ten Sachen konn­te die Mit­ar­bei­te­rin vom Dieb erlangen.

Den Dieb selbst gelang die Flucht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -