Die neue und beson­de­re Gäste­füh­rung „Hand­wer­ker­rund­gang Forch­heim“ hat das Tou­ris­mus­ma­nage­ment der Stadt Forch­heim ab sofort in sein viel­fäl­ti­ges Ange­bot auf­ge­nom­men: Forch­heims Hand­werks­be­trie­be öff­nen ihre Türen und geben ihren Gästen Ein­blicke in die Geheim­nis­se ihrer Hand­werks­kunst! „Durch den Rund­gang möch­ten wir auch einen Mehr­wert für unse­re Part­ner­be­trie­be schaf­fen und den Erhalt tra­di­tio­nel­len Hand­werks in Forch­heim wah­ren“, erklärt Nico Cies­lar, Lei­ter des Tou­ris­mus­ma­nage­ments, zu die­ser span­nen­den Koope­ra­ti­on (Link auf die städ­ti­sche Web­site Forch​heim​-erle​ben​.de: https://​t1p​.de/​e​3​2uw ).

Aktu­el­le Ter­mi­ne für Ein­zel­per­so­nen sind am 16. Sep­tem­ber 2023 und am 14. Okto­ber 2023 jeweils um 10:00 Uhr vor­ge­se­hen. Start ist an der Tou­rist-Infor­ma­ti­on Kai­ser­pfalz in der Kapel­len­stra­ße 16 in Forch­heim – eine vor­he­ri­ge Anmel­dung ist unbe­dingt erfor­der­lich, da die Teil­neh­mer­zahl begrenzt ist (Tou­rist-Infor­ma­ti­on Forch­heim, Kapel­len­stra­ße 16, 91301 Forch­heim, Tel. 09191 714338, tourist@​forchheim.​de) www​.forch​heim​.de

Fol­gen­des wird den Inter­es­sier­ten gebo­ten: Tau­chen Sie mit Ihrem*Ihrer Gästeführer*in in die Geschich­te des Forch­hei­mer Hand­werks ein und besu­chen Sie drei ein­zig­ar­ti­ge Hand­werks­stät­ten im Stadt­kern Forchheims.

90 Minu­ten kön­nen so wie im Flug ver­ge­hen: Ins­be­son­de­re, wenn Sie in unse­ren drei Part­ner­be­trie­ben mit gespitz­ten Ohren, gro­ßen Augen und tat­kräf­ti­gen Hän­den wandeln!

Wie hält so ein Buch über Jahr­zehn­te Hun­der­te von Sei­ten zusam­men? In der Buch­bin­de­rei Schrü­fer gehen Sie der Kunst der Bücher­fer­ti­gung und Restau­ra­ti­on Schritt für Schritt auf den Grund.

Bei der näch­sten Sta­ti­on – dem Raum­aus­stat­ter Bier­fel­der – wird es gemüt­lich auf wei­chen Sit­zen. Hier wer­den aktu­el­le Pol­ster­ar­bei­ten und die Her­stel­lung von Knöp­fen gezeigt.

Einen glanz­vol­len Abschluss garan­tiert die Gold­schmie­de Schüt­ze. Legen Sie selbst Hand an der Pres­se an und schau­en Sie den Schmie­din­nen bei der Schmuck­re­pa­ra­tur und Ver­wer­tung von Alt­gold über die Schulter.

Unser Gui­de beglei­tet Sie wäh­rend der gesam­ten Tour mit inter­es­san­ten Details zur Hand­werks­ge­schich­te in Forch­heim und lässt kei­ne Fra­gen unbe­ant­wor­tet. Ihnen juckt es schon jetzt in den Fin­ger­spit­zen? Dann freu­en wir uns auf Ihre Teilnahme!

Aktu­el­le Ter­mi­ne: Son­der­ter­mi­ne 2023 für Einzelpersonen:

Wann: Sams­tag, 16.09.23, 10.00 Uhr Sams­tag, 14.10.23, 10.00 Uhr

Wo: Start an der Tou­rist-Infor­ma­ti­on Kaiserpfalz

Preis: 12,00 € pro Person

Teil­neh­mer­an­zahl: Bis zu 10 Personen

Dau­er: ca. 1,5 Stunden

Anmel­dung erforderlich!

Buchungs­zeit­raum für Grup­pen: ganz­jäh­rig (außer Sonn­tag) wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten unse­rer Partnerbetriebe

Wo: Start an der Tou­rist-Infor­ma­ti­on Kaiserpfalz

Preis: 115,00 € pro Gruppe

Teil­neh­mer­an­zahl: Bis zu 10 Personen

Dau­er: ca. 1,5 Stunden

Wir öff­nen die Pfor­ten zu fol­gen­den Partnerbetrieben:

Anmel­dung und Informationen:

Tou­rist-Infor­ma­ti­on Forchheim

Kapel­len­stra­ße 16, 91301 Forchheim

Tel. 09191 714338

tourist@​forchheim.​de