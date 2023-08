High­tech und 3D-Ana­ly­se für Solarstrom

Vor knapp zwei Jah­ren haben sich Juli­an Ruhl und Frank Grün­del zusam­men­ge­tan, um mit ihrer Fir­ma Cyn­to Solar neue Maß­stä­be im Bau von Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen zu set­zen. Ruhl bringt das elek­tro­ni­sche, Grün­del das kauf­män­ni­sche Know-How mit. MdL Eva Let­ten­bau­er, Par­tei­vor­sit­zen­de der Grü­nen in Bay­ern, konn­te sich vor Ort von der Inno­va­ti­ons­kraft des ober­frän­ki­schen Hand­werks über­zeu­gen. Beson­ders beein­druckt hat die Prä­sen­ta­ti­on der mit Hil­fe von Droh­nen auf­ge­nom­me­nen 3D-Dach­land­schaft, die von Cyn­to Solar zur genau­en Anla­gen­pla­nung gemacht wird. Mit­tels eine Spe­zi­al­soft­ware kann damit die Lei­stung der Anla­ge ein­schließ­lich der über die Lauf­zeit statt­fin­den­den Ver­än­de­run­gen, wie die Beschat­tung durch wach­sen­de Bäu­me, simu­liert wer­den. „Damit sind wir in der Lage, die Anla­gen für unse­re Kun­den pass­ge­nau zu pla­nen und alle Kom­po­nen­ten von den Modu­len bis zum Spei­cher opti­mal auf­ein­an­der abzu­stim­men“ berich­tet Juli­an Ruhl. „Wir brau­chen gut aus­ge­bil­de­te Leu­te auf dem Dach, die wis­sen was sie tun“ betont Frank Grün­del, der in der Fir­ma auch für die Per­so­nal­ent­wick­lung ver­ant­wort­lich ist. Dar­um beschäf­tigt das Unter­neh­men auch schon vier Auszubildende.

Im Gespräch wur­de deut­lich, dass ver­al­te­te Tra­fo­sta­tio­nen in Bay­ern ein mas­si­ves Hin­der­nis für die Ener­gie­wen­de sind. „Es ist glei­cher­ma­ßen fru­strie­rend und kostet unnö­tig Kapi­tal, wenn eine Anla­ge zwar fer­tig ist, dann aber wochen- oder sogar mona­te­lang nicht ein­spei­sen kann, weil der Netz­kno­ten zu schwach dimen­sio­niert ist“, berich­tet Juli­an Ruhl aus der Pra­xis. Ein wei­te­rer Hemm­schuh könn­te eigent­lich leicht aus­ge­räumt wer­den. Da er als Elek­tro­mei­ster bei Bay­ern­werk kosten­pflich­tig akkre­di­tiert ist, kann er zwar Haus­strom­zäh­ler in Betrieb neh­men, aber kei­nen Zäh­ler­tausch für Pho­to­vol­ta­ik vor­neh­men. Eva Let­ten­bau­er ver­spricht, das jun­ge Unter­neh­men zu unter­stüt­zen: „Cyn­to Solar ist ein Muster­bei­spiel für das baye­ri­sche Hand­werk: inno­va­tiv und ein Schlüs­sel für die Ener­gie­wen­de! Die Poli­tik ist dafür ver­ant­wort­lich, dass der Netz­aus­bau end­lich Schritt hält. Die Anla­gen müs­sen ein­fach schnel­ler ans Netz. Wer eine fer­ti­ge Anla­ge auf dem Dach hat, muss sie auch schnell in Betrieb neh­men kön­nen. Wir Grü­ne sor­gen dafür, dass Bay­erns Dächer gün­sti­gen Strom produzieren.“

Den Besuch orga­ni­siert hat Tho­mas Ochs, Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der der Grü­nen im Bam­ber­ger Kreis­tag, der selbst in Kem­mern wohnt. Er ist durch Gesprä­che, Emp­feh­lun­gen und die coo­le Wer­bung auf die Fir­ma auf­merk­sam geworden.

Gemein­de­rat Dr. Oli­ver Dorsch hat den Besuch genutzt und sich mög­li­che kom­mu­na­le Solar­strom­vor­ha­ben in Kem­mern geholt. Anne Schmitt, Spre­che­rin des Grü­nen Orts­ver­ban­des Kem­mern, fin­det die tech­ni­sche Ent­wick­lung beim Solar­strom beein­druckend. Die Cyn­to Solar Geschäfts­füh­rer zeig­ten im Lager die neue­ste Gene­ra­ti­on von Solar­pa­nels, Bat­te­rie­spei­chern und modu­la­ren Wech­sel­rich­ter, die den Gleich­strom jeweils schon auf dem Dach in Wech­sel­strom umwandeln.