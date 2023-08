BAM­BERG. Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de bra­chen Unbe­kann­te in eine Woh­nung in der Bam­ber­ger Moos­stra­ße ein. Ein gekipp­tes Fen­ster erleich­ter­te ihnen den Einstieg.

Von Sams­tag, 8 Uhr, bis Mon­tag, 8 Uhr, kam es zu einem Ein­bruch in ein Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Moos­stra­ße in Bam­berg. Über ein gekipp­tes Fen­ster stie­gen Die­be in eine Woh­nung im Erd­ge­schoss ein und stah­len Bar­geld im nied­ri­gen fünf­stel­li­gen Bereich.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer hat von Sams­tag­mor­gen bis Mon­tag­mor­gen ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge in der Moos­stra­ße gese­hen? Mel­den Sie sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.

Das Poli­zei­prä­si­di­um Ober­fran­ken rät:

Schlie­ßen Sie beim Ver­las­sen Ihrer Woh­nung immer alle Fen­ster und Türen kom­plett. Gekippt bedeu­tet für Ein­bre­cher – Es ist offen!