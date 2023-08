Gute Nach­rich­ten für die Stadt Eber­mann­stadt: Hier wird künf­tig eine von 150 geför­der­ten Sport­bo­xen ste­hen. Koope­ra­ti­ons­part­ner ist der TSV Eber­mann­stadt. Dar­über infor­miert die Par­la­men­ta­ri­sche Staats­se­kre­tä­rin und Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Anet­te Kram­me (SPD).

Die Sport­bo­xen sind Teil der Anfang des Jah­res gestar­te­ten Bewe­gungs­kam­pa­gne „ReStart – Sport bewegt Deutsch­land“ von Bun­des­in­nen­mi­ni­ste­rin Nan­cy Faeser und dem Deut­schen Olym­pi­schen Sport­bund (DOSB). Die­se Kam­pa­gne dient zum Neu­start der Sport­ver­ei­ne nach Coro­na, für wel­che der Haus­halts­aus­schuss auf Initia­ti­ve der Ampel-Koali­ti­on 25 Mil­lio­nen Euro zur Ver­fü­gung gestellt hat. „Vie­le Ver­ei­ne sind nur schwer durch die Pan­de­mie­zeit gekom­men. Sie haben Mit­glie­der und Ehren­amt­li­che ver­lo­ren, die aktiv zum Ver­eins­le­ben bei­getra­gen haben. Dadurch hat auch der Bewe­gungs­man­gel in Deutsch­land noch­mal zuge­nom­men. Mit der Kam­pa­gne soll die­sem Trend ent­ge­gen­ge­wirkt wer­den“, so Anet­te Kramme.

Die Boxen beinhal­ten Trai­nings­aus­rü­stung, wie Medi­zin­bäl­le, Kett­le­bells, Spring­sei­le und vie­les mehr. Über die App „Sport-Box – app and move“ kann das Equip­ment kosten­los aus­ge­lie­hen wer­den. „Der Sport ist gera­de in unse­rer länd­li­chen Regi­on ein wich­ti­ges Bin­de­glied von Frei­zeit­an­ge­bo­ten und einer star­ken Gemein­schaft. Des­we­gen begrü­ße ich es sehr, dass der Bund mas­siv Geld in die Hand nimmt, um den Sport wei­ter zu stär­ken“, betont Kramme.