Bam­berg. Wegen Rei­ni­gungs- und War­tungs­ar­bei­ten bleibt der Bam­ber­ger Dom vom 4. bis 6. Sep­tem­ber für die Öffent­lich­keit geschlos­sen. Füh­run­gen und Besich­ti­gun­gen sind in die­ser Zeit nicht mög­lich. Die Got­tes­dien­ste fin­den in die­sem Zeit­raum in der Kir­che St. Eli­sa­beth im Sand statt.