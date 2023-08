In ihrem ersten öffent­li­chen Test­spiel vor der am 24. Sep­tem­ber mit dem Pokal­spiel in Qua­ken­brück begin­nen­den neu­en Sai­son sind die Bam­berg Bas­kets am Diens­tag­abend zu Gast in Sach­sen-Anhalt. In der Stadt­hal­le Wei­ßen­fels testet die Mann­schaft von Head Coach Oren Amiel beim Liga­kon­kur­ren­ten SYN­TAI­NICS MBC.

Spiel­be­ginn in der Stadt­hal­le ist um 19:00 Uhr.

Näch­ster Schritt im Lernprozess

Nach den bei­den nicht öffent­li­chen Tests gegen Frank­furt und in Würz­burg wird es für die Bam­berg Bas­kets bei den Wöl­fe dar­um gehen, den im von Chef­trai­ner Oren Amiel ange­spro­che­nen Ent­wick­lungs­pro­zess einen wei­te­ren Schritt nach vor­ne zu tun.

Flü­gel­spie­ler Adri­an Nel­son for­mu­liert die Her­an­ge­hens­wei­se an das Auf­ein­an­der­tref­fen mit den Wöl­fen so: „Wir müs­sen den gezeig­ten Ein­satz aus den ersten bei­den Tests jetzt noch­mals erhö­hen. Natür­lich sind wir noch am Anfang der Sai­son­vor­be­rei­tung, aber es ist wich­tig, unse­re gemach­ten Feh­ler genau zu ana­ly­sie­ren und die­se schnellst­mög­lich abzu­stel­len, um so als Team bes­ser zu werden.“

Neu­er Coach ist ein alter Bekannter

Head Coach beim MBC ist seit die­ser Sai­son Pred­rag Krunić. Der Ser­be stand bereits in der Spiel­zeit 2015/16 in Wei­ßen­fels an der Sei­ten­li­nie und ist in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga ein alter Bekann­ter. In Bonn, Bay­reuth und natür­lich auch in Olden­burg (2009 Deut­scher Mei­ster mit den EWE Bas­kets) war der 55-Jäh­ri­ge bereits aktiv.

Mit John Bryant, Mar­tin Breu­nig, Kost­ja Mus­hi­di, Ste­phon Jelks, Ralph Houn­nou, Hen­drik War­ner und Charles Cal­li­son kann Krunić auf einen soli­den Stamm an ver­blie­be­nen Spie­lern zurück­grei­fen. Point Guard Cal­li­son steht aktu­ell auf­grund eines Kno­chen­ödems im Sprung­ge­lenk jedoch nicht zur Verfügung.