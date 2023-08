Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Strei­tig­keit in Mehr­fa­mi­li­en­haus sorgt für Polizeieinsatz

COBURG. Eine ver­ba­le Strei­tig­keit in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus im Cobur­ger Stadt­ge­biet sorg­te am Sonn­tag­abend für einen Poli­zei­ein­satz. Bei einem 27-Jäh­ri­gen fan­den die Poli­zi­sten ver­bo­te­ne Gegenstände.

Zeu­gen hör­ten am Sonn­tag um 19:50 Uhr lau­tes Geschrei aus einer Woh­nung des Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Blu­men­stra­ße. Die­se ver­stän­dig­ten dar­auf­hin die Poli­zei. Vor Ort tra­fen die Beam­ten auf einen 27-Jäh­ri­gen, der bei dem ver­ba­len Streit betei­ligt war. Zur Abklä­rung des Sach­ver­hal­tes betra­ten die Beam­ten die Woh­nung des Man­nes und beru­hig­ten die auf­ge­heiz­te Situa­ti­on. In einem Zim­mer fan­den sie auf einem Tisch eine klei­ne­re Men­ge Rausch­gift. Zudem hat­te der Mann einen ver­bo­te­nen Schlag­ring in sei­nem Besitz. Die Beam­ten stell­ten die ver­bo­te­nen Gegen­stän­de sicher. Bei der Per­so­na­li­en­auf­nah­me stell­te sich zudem her­aus, dass der Mann, der mitt­ler­wei­le seit Febru­ar in der Woh­nung in der Blu­men­stra­ße wohnt, sei­ne aktu­el­le Anschrift der Mel­de­be­hör­de noch nicht über­mit­telt hat. Die Beam­ten ermit­teln wegen Ver­stö­ßen nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz, dem Waf­fen­ge­setz sowie einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Mel­de­ge­setz. Bei dem Streit selbst kam es zu kei­nen straf­recht­lich rele­van­ten Vorfällen.

16-jäh­ri­ge ver­un­fallt mit Leicht­kraft­rad schwer

SESS­LACH; HEIL­GERS­DORF, CO 6, LKR. COBURG. Mit schwe­ren Ver­let­zun­gen brach­te der Ret­tungs­dienst am Sonn­tag­nach­mit­tag eine 16-jäh­ri­ge Moped­fah­re­rin aus dem Land­kreis Haß­furt in die Not­auf­nah­me des Cobur­ger Kli­ni­kums. Die Jugend­li­che stürz­te allein­be­teilgt mit ihrem Moped.

Auf der Kreis­stra­ße zwi­schen Heil­gers­dorf und Set­zels­dorf kam die Jugend­li­che um 15.35 Uhr allein­be­tei­ligt mit ihrem Leicht­kraft­rad von der Stra­ße ab und fuhr in einen neben der Stra­ße befind­li­chen Was­ser­gra­ben. Die 16-Jäh­ri­ge stürz­te vom Moped und ver­letz­te sich schwer. Das Klein­kraft­rad hat­te nur noch Schrott­wert. Den Sach­scha­den schät­zen die Beam­ten auf min­de­stens 5.000 Euro. Die Beam­ten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf. Ein Fremd­ver­schul­den an dem Unfall schlie­ßen die Beam­ten aus.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Unbe­kann­ter beschä­digt VW Golf

Mark­tro­dach: Im Zeit­raum der letz­ten drei Wochen wur­de in Unter­ro­dach ein VW Golf Plus mit Kro­na­cher Zulas­sung beschä­digt. Das Fahr­zeug war in der Hof­ein­fahrt eines Wohn­an­we­sens in der Haupt­stra­ße geparkt und wur­de im Bereich der lin­ken Fahr­zeug­sei­te ver­kratzt. Der ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich auf etwa 1000,- Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Scha­dens­ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.

Fahr­zeug brennt nach Zusam­men­stoß aus

Stock­heim: Zu einem scha­dens­träch­ti­gen Unfall mit rund 30.000,- Euro und drei leicht­ver­letz­ten Per­so­nen kam es am Sonn­tag­vor­mit­tag auf der B 89 bei Burggrub.

Ein 62-jäh­ri­ger Dacia-Fah­rer befuhr gegen 10:55 Uhr die Bun­des­stra­ße von Haß­lach kom­mend in Rich­tung Neu­haus-Schier­schnitz. Zur glei­chen Zeit fuhr ein Mitsu­bi­shi-Fah­rer etwa auf Höhe der Abfahrt Burg­grub vom par­al­lel ver­lau­fen­den Rad­weg auf die B89 ein, mit der Absicht, die­se in gera­der Rich­tung zu über­que­ren. Beim Ein­fah­ren über­sah der Fah­rer den von links kom­men­den, vor­fahrts­be­rech­tig­ten Dacia und kol­li­diert mit die­sem im Ein­mün­dungs­be­reich. Der Dacia fing sofort nach dem Zusam­men­stoß Feu­er und brann­te voll­stän­dig aus. Die bei­den Insas­sen konn­ten sich noch zeit­ge­recht aus dem Fahr­zeug ret­ten und wur­den nur leicht ver­letzt. Der Fah­rer des Mitsu­bi­shi wur­de eben­falls nur leicht ver­letzt. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand wirt­schaft­li­cher Total­scha­den. Die Feu­er­weh­ren Stock­heim und Burg­grub waren mit rund 40 Ein­satz­kräf­ten vor Ort.

Com­pu­ter­spiel nicht erhalten

Wei­ßen­brunn: Ein Mann aus dem Raum Wei­ßen­brunn erstat­te­te letz­te Woche bei der Poli­zei Kro­nach Anzei­ge wegen Waren­be­trugs. Der Geschä­dig­te hat­te über Ebay-Klein­an­zei­gen ein Com­pu­ter­spiel im Wert von 44,50 Euro erwor­ben und den Kauf­preis per PayPal-Fri­ends über­wie­sen. Die gekauf­te Ware hat der Anzei­ge­er­stat­ter bis­lang nicht erhalten.