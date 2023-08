#EIN­SATZ­news: Tech­ni­scher Defekt setzt Orgel in der St.-Oswald-Kirche in Bau­nach in Brand

Am Sonn­tag, den 27.08.2023, wur­den unter dem Alarm­stich­wort „B 3 – im Gebäu­de / Zim­mer“ zahl­rei­che Feu­er­weh­ren zu einem Brand in der St. Oswald Kir­che in Bau­nach geru­fen, bei dem eine Orgel in Flam­men stand.

Bei Ankunft der Ein­satz­kräf­te befand sich die Orgel bereits im Voll­brand. Dank des schnel­len und geziel­ten Ein­grei­fens der Feu­er­wehr konn­te das Feu­er rasch gelöscht wer­den. Dies ver­hin­der­te eine wei­te­re Aus­brei­tung des Bran­des und mini­mier­te poten­zi­el­le Wasserschäden.

Zu den beson­de­ren Her­aus­for­de­run­gen des Ein­sat­zes zähl­ten die beeng­te Zufahrt zur Kir­che sowie der Rauch, der sich durch die Ent­flam­mung an der Decke des Kir­chen­schiffs gesam­melt hat­te. Für die Belüf­tung des weit­räu­mi­gen Kir­chen­saals kamen der Groß­raum­lüf­ter der Feu­er­wehr Hall­stadt sowie ein zusätz­li­cher Lüf­ter zum Einsatz.

Nach Erkennt­nis­sen der Poli­zei war ein tech­ni­scher Defekt der Aus­lö­ser für den Brand der Orgel.

Ins­ge­samt waren 83 Ein­satz­kräf­te der Feu­er­weh­ren aus Bau­nach, Brei­ten­güß­bach, Unter­obern­dorf, Hall­stadt und Gerach vor Ort. Die Feu­er­wehr Gerach unter­stütz­te den Ein­satz­lei­ter der Feu­er­wehr Bau­nach gemäß dem Füh­rungs­un­ter­stüt­zungs­kon­zep­tes des Land­krei­ses Bam­berg als zustän­di­ge Füh­rungs­un­ter­stüt­zungs­ein­heit (FUE). Neben den Feu­er­wehr­kräf­ten waren auch der Ret­tungs­dienst mit einem Ret­tungs­wa­gen (RTW) und dem Ein­satz­lei­ter Ret­tungs­dienst (ELRD) sowie die Poli­zei im Einsatz.

Nach etwa 2,25 Stun­den konn­te der Ein­satz erfolg­reich been­det werden.

Seba­sti­an Pflaum, Kreisbrandmeister