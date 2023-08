Der Kul­tur- und Tou­ris­mus Ser­vice der Stadt Weis­main star­tet nach der Som­mer­pau­se 2023 wie­der mit sei­nen geführ­ten Erleb­nis- und Genusswanderungen.

Los geht es am Frei­tag, 8. Sep­tem­ber 2023, mit einer Wan­de­rung zum Kor­di­gast. Unter dem Mot­to „Die Ent­deckungs­tour zu Dir – Am Fuße des Kor­di­gasts“ lädt Andrea Witt­ke-Schnei­der Ruhe­su­chen­de zu einer knapp zwei­ein­halb­stün­di­gen Tour mit klei­ner Medi­ta­ti­on und Acht­sam­keits­übun­gen ein. Beginn ist um 16.30 Uhr.

Wer mehr über die Müh­len und die Natur im Klein­zie­gen­fel­der Tal wis­sen möch­te, kann am Sams­tag, 16. Sep­tem­ber 2023, mehr dar­über erfah­ren. Wan­der­be­glei­tung Irmi Kle­ment erzählt wäh­rend einer etwa drei­stün­di­gen Wan­de­rung durch das Tal viel Wis­sens­wer­tes. Treff­punkt ist um 14.00 Uhr am Park­platz bei der Wei­hers­müh­le. Im Anschluss kann gemein­sam ein­ge­kehrt werden.

Für Geschichts­in­ter­es­sier­te bie­tet Muse­ums­lei­te­rin Andrea Göld­ner einen ein­stün­di­gen Stadt­spa­zier­gang am Sonn­tag, 17. Sep­tem­ber 2023, an. An der Strecke lie­gen die Pfarr­kir­che, der Kasten­hof, der Stadt­gra­ben, das Obe­re Tor und die Neu­müh­le im Hutzelbrunnen.

Eine der schön­sten Erleb­nis- und Genuss­tou­ren des Jah­res fin­det am Sonn­tag, 24. Sep­tem­ber 2023, statt. Ein­zig­ar­ti­ge Natur mit inter­es­san­ten Geschich­ten erwar­tet Sie bei der Wan­de­rung „Wil­der Jura“ rund um den Kor­di­gast, die Jäger Frank Will beglei­tet und mode­riert. Erfah­ren Sie beim Durch­strei­fen des Reviers Span­nen­des und Wis­sens­wer­tes über die natür­li­chen Lebens­räu­me wild­le­ben­der Tie­re und Pflan­zen. Lecke­re Wild­spe­zia­li­tä­ten run­den das Erleb­nis ab.

Infor­ma­tio­nen und Anmel­dun­gen nimmt der Kul­tur und Tou­ris­mus Ser­vice der Stadt Weis­main unter Tele­fon 09575 9220–12 ent­ge­gen. Eine Anmel­dung per E‑Mail ist unter tourismus@​stadt-​weismain.​de möglich.