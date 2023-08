Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg – Stadt

Wahl­hel­fer beleidigt

BAM­BERG. In der Nacht auf Sonn­tag belei­dig­ten Unbe­kann­te meh­re­re Wahl­hel­fer und stah­len Wahl­pla­ka­te. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und sucht Zeugen.

Am Sonn­tag, kurz nach 1 Uhr, brach­ten vier Wahl­hel­fer im Alter von 23, 24, 25 und 26 Jah­ren Wahl­pla­ka­te im Bereich der Brücken­stra­ße in Bam­berg an. Eine Drei­er­grup­pe unbe­kann­ter Män­ner stieß dazu und belei­dig­te die vier Hel­fer als „Kriegs­trei­ber“ und „Arsch­lö­cher“. Anschlie­ßend nah­men sie Wahl­pla­ka­te von einem Lasten­wa­gen und setz­ten zur Flucht an. Einer der Täter nahm dem 24-jäh­ri­gen Wahl­hel­fer zusätz­lich ein Pla­kat aus der Hand. Nach­dem der 24-Jäh­ri­ge den Flüch­ten­den hin­ter­her­rief, dass die Poli­zei bereits ver­stän­digt sei, lie­ßen die Unbe­kann­ten die Pla­ka­te fal­len und setz­ten ihre Flucht in Rich­tung Bahn­hof fort.

Die drei Täter wer­den alle als zir­ka 180 – 185 Zen­ti­me­ter groß beschrie­ben. Einer davon soll von kräf­ti­ger Sta­tur sein und schwar­zes Haar haben.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, mel­det sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­po Bamberg.

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Am Sams­tag­nach­mit­tag wur­de ein 38jähriger Mann bei einem Laden­dieb­stahl beob­ach­tet. Der Dieb hat­te zunächst eine Bana­ne in einem Ver­brau­cher­markt in der Lan­gen Stra­ße ent­wen­det. Bei der Anzei­gen­auf­nah­me stell­ten die Beam­ten in des­sen Ruck­sack meh­re­re T‑Shirts und Taschen fest, an denen jeweils noch die Preis­eti­ket­ten waren. Zumin­dest eine Tasche im Wert von rund 30 Euro konn­te bis­lang einem Dieb­stahl aus einem Tee­la­den auf der Obe­ren Brücke zuge­ord­net wer­den. Bezüg­lich der wei­te­ren Tex­ti­li­en sucht die Poli­zei Bam­berg-Stadt mög­li­che Geschä­dig­te. Die T‑Shirts der Her­stel­ler SAFON und BE FAMOUS CLOT­HING haben laut Eti­ket­ten einen Wert von rund 30 Euro. Auf einem Shirt ist der Schrift­zug „Ich geh mit Bier wohin du willst“ auf­ge­druckt, auf dem ande­ren Shirt sind die Sehens­wür­dig­kei­ten Bam­bergs zu sehen. Mög­li­che Geschä­dig­te mögen sich mit der Poli­zei Bam­berg – Stadt in Ver­bin­dung setzen.

BAM­BERG. Eben­falls am Sams­tag­nach­mit­tag wur­de ein 19jähriger Mann durch einen Kun­den in einem Ein­kaufs­markt beob­ach­tet, wie die­ser vega­ne Nug­gets in sei­ne Tasche ein­steck­te ohne die­se an der Kas­se zu bezah­len. Der Dieb wur­de an die Poli­zei über­ge­ben. Den Mann erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahl.

BAM­BERG. Im Zeit­raum von Diens­tag auf Mitt­woch wur­de ein in der Stei­ner­stra­ße abge­stell­ter Pkw auf­ge­bro­chen. Aus dem Pkw wur­den 30 Tri­kot­sets im Gesamt­wert von rund 2500 Euro ent­wen­det. Der Geschä­dig­te konn­te im Bereich der Kon­zert­hal­le einen Teil der ent­wen­de­ten Tri­kots wie­der auf­fin­den, jedoch fehlt der Groß­teil noch. Hin­wei­se zu dem Fall nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt entgegen.

BAM­BERG. Ein am Mar­ga­re­ten­damm ver­sperr­tes Fahr­rad, Ral­eigh, grau, Trek­king­rad, wur­de in der Zeit von Frei­tag­abend bis Sams­tag­mit­tag gestoh­len. Die Geschä­dig­te hat­te es ver­sperrt vor dem Wohn­an­we­sen abge­stellt, das Rad hat­te einen Zeit­wert von rund 700 Euro. Hin­wei­se zum Dieb­stahl nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt entgegen.

BAM­BERG. Die Gunst der Stun­de nutz­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter in der Zeit von Frei­tag­abend bis Sams­tag­nach­mit­tag. Ein in der Agnes-Schwan­fel­der-Stra­ße abge­stell­ter Ford Tran­sit, der ver­se­hent­lich nicht ver­schlos­sen war, wur­de durch einen unbe­kann­ten Täter ange­gan­gen. Es wur­den aus dem Pkw ein Geld­beu­tel samt diver­ser Kar­ten und Bar­geld in Höhe von rund 450 Euro entwendet.

Sach­be­schä­di­gun­gen

BAM­BERG. Im Zeit­raum von Sams­tag, 06 Uhr, bis Sams­tag, 14 Uhr, wur­de die Schei­be eines in der Nürn­ber­ger Stra­ße abge­stell­ten Pkw, Mer­ce­des, eingeschlagen.

Hin­wei­se auf einen Dieb­stahl konn­ten nicht erlangt wer­den, jedoch bit­tet die Poli­zei Bam­berg-Stadt um Hin­wei­se zum Verursacher.

Son­sti­ges

BAM­BERG. Am Sonn­tag­mor­gen soll­ten zwei Rad­fah­rer in der Moos­stra­ße einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen wer­den. Die Rad­ler ent­zo­gen sich zunächst der Kon­trol­le konn­ten aber schnell ein­ge­holt wer­den. Bei der fol­gen­den Anspra­che ver­such­te die 39jährige Rad­le­rin eine gerin­ge Men­ge Amphet­amin zu ver­stecken, was jedoch von den Beam­ten bemerkt wur­de. Es folgt nun eine Anzei­ge wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

BAM­BERG. Ein 33jähriger Mann ran­da­lier­te am Sonn­tag­mor­gen gegen 2:30 Uhr im Bereich des Obst­mark­tes, Bam­berg. Unter ande­rem Trat er gegen den Rei­fen eines Poli­zei­au­tos. Auf­grund der Aggres­si­vi­tät des Man­nes wur­de er in Gewahr­sam genom­men. Am Fahr­zeug ent­stand kein Schaden.

BAM­BERG. Im Rah­men von Ver­kehrs­kon­trol­len wur­den meh­re­ren Per­so­nen wegen Trun­ken­heits­fahr­ten ange­zeigt, so auch ein 31jähriger Mann, der mit sei­nem E‑Scooter zunächst stürz­te und stark nach Alko­hol roch. Er ver­wei­ger­te einen Alko­hol­test, somit wur­de eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net. Ein ande­rer E‑S­coo­ter-Fah­rer, der eben­falls betrun­ken war – der Test ergab einen Wert von rund 2 Pro­mil­le – wur­de eben­falls wegen einer Trun­ken­heits­fahrt ange­zeigt. Er muss­te sei­nen Heim­weg zu Fuß antreten.

Wei­ter wur­den mög­li­che Trun­ken­heits­fahr­ten, wie zum Bei­spiel die einer 22jährigen Frau, die mit rund 2 Pro­mil­le im Begriff war mit ihrem Pedelec los­zu­fah­ren, unterbunden.

Poli­z­ein­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

FRENS­DORF. Von Mitt­woch auf Don­ners­tag mach­te sich ein bis­lang unbe­kann­ter Täter an einem Gara­gen­tor in der Stra­ße „Am See­bach“ zu schaf­fen und ver­such­te offen­sicht­lich das Schloss auf­zu­bre­chen, schei­ter­te jedoch. Wem Sind ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge auf­ge­fal­len? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Son­sti­ges

MEM­MELS­DORF. Ein 37-jäh­ri­ger Kraft­fahr­zeug­füh­rer fiel am Sonn­tag­mor­gen auf der St2190 im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le mit dro­gen­ty­pi­schen Anzei­chen auf. Bei dem Mann konn­ten auch noch gerin­ge Men­gen unter­schied­li­che Dro­gen auf­ge­fun­den und beschlag­nahmt wer­den. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und es wur­de eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Der Kraft­fahr­zeug­füh­rer muss sich nun straf- und fahr­erlaub­nis­recht­li­chen verantworten.

MEM­MELS­DORF. Alko­hol­ein­fluss konn­te am Sonn­tag­mor­gen bei einem 59-jäh­ri­gen Kraft­fahr­zeug­füh­rer auf der Kreis­stra­ße BA 5 im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le fest­ge­stellt wer­den. Ein Alko­hol­vor­test ergab einen Wert von fast 0,7 Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de Unter­bun­den. Der Kraft­fahr­zeug­füh­rer muss nun als Kon­se­quenz mit einem Fahr­ver­bot rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Zwei Sach­be­schä­di­gun­gen an Pkws

Bay­reuth. Am 26.08.2023 zwi­schen 02:00 Uhr und 18:00 Uhr wur­de in der Neckar­stra­ße die Fah­rer­sei­te eines Audis zer­kratzt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Außer­dem wur­de am 26.08.2023 zwi­schen 11:45 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Park­platz des Kauf­lan­des in der Wei­her­stra­ße 27 die Bei­fah­rer­sei­te eines Renaults zer­kratzt. Der Scha­den hier beträgt rund 10.000 Euro. Zeu­gen die Hin­wei­se zu den Sach­be­schä­di­gun­gen geben kön­nen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt unter der Tel. 0921/506‑2130 zu melden.

Schlä­ge­rei vor Diskothek

Bay­reuth. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag schlug ein 35-jäh­ri­ger Bay­reu­ther einer ande­ren Per­son mit der Faust ins Gesicht. Als die hin­zu­ge­zo­ge­nen Strei­fe der Bay­reu­ther Poli­zei ein­traf zeig­te der Herr ein ähn­li­ches Ver­hal­ten und belei­dig­te die Beam­ten mit diver­sen Schimpf­wör­tern. Der alko­ho­li­sier­te Mann wur­de dar­auf­hin in Gewahr­sam genom­men und ver­brach­te den Rest der Nacht in der Arrest­zel­le. Ihn erwar­ten nun Anzei­gen wegen Kör­per­ver­let­zung und Beleidigung.

Dro­gen­fahrt mit E‑Scooter

Bay­reuth. Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le stell­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt am Frei­tag­nach­mit­tag fest, dass ein 49-jäh­ri­ger Bay­reu­ther unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln stand. Er war mit einem Elek­tro­kleinst­fahr­zeug unter­wegs. Nach Durch­füh­rung einer Blut­ent­nah­me erwar­tet ihn nun eine Anzeige.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Bei Ein­bruch Pedelecs entwendet.

GOLD­KRO­NACH, LKR. BAY­REUTH. Bei einem Ein­bruch in eine Gara­ge wur­den zwei hoch­wer­ti­ge Pedelecs entwendet.

In der Zeit von Don­ners­tag, 24.08.2023, 20:00 Uhr auf Frei­tag, 25.08.2023, 05:30 Uhr, wur­den aus einer Gara­ge in der Königs­ber­ger Stra­ße in Gold­kro­nach durch bis­lang unbe­kann­te Täter zwei hoch­wer­ti­ge Pedelecs mit dazu­ge­hö­ri­gen Akku und Fahr­rad­schlös­sern entwendet.

Die unbe­kann­ten Täter gelang­ten durch ein Fen­ster in die Gara­ge und ent­wen­de­ten die bei­den mit Fahr­rad­schlös­sern an der Wand befe­stig­ten Räder. Die Pedelecs hat­ten einen Wert von ca. 10.000 Euro.

Zeu­gen, wel­che Anga­ben zum Ein­bruch oder dem Ver­bleib der Räder machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land unter der Tel.-Nr. 0921/506‑2230 zu melden.

Lkw-Anhän­ger fängt Feuer.

BISCHOFSGRÜN/B 303, LKR. BAY­REUTH. Der Anhän­ger eines Lkw fing wäh­rend der Fahrt Feu­er, es wur­de jedoch nie­mand verletzt.

Am Sams­tag den 26.08.2023, gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 51-jäh­ri­ger Kraft­fah­rer die B 303 von Bischofs­grün in Rich­tung Bad Ber­neck im Fich­tel­ge­bir­ge. Auf Höhe des Weis­main-Kraft­wer­kes geriet sein Auf­lie­ger auf­grund eines tech­ni­schen Defek­tes in Brand, wodurch die Lade­flä­che als auch die Ladung selbst Feu­er fing.

Ins­ge­samt 40 Ein­satz­kräf­te der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren kamen zum Ein­satz um den Lkw-Auf­lie­ger, der mit Gum­mi­mat­ten bela­den war, abzu­lö­schen und eine Aus­deh­nung des Bran­des auf das Zug­fahr­zeug zu ver­hin­dern. Durch den Brand wur­de nie­mand verletzt.

Die B 303 war wäh­rend der Lösch­ar­bei­ten für ca. 1 Stun­de gesperrt.

Es ent­stand ein Scha­den von ca. 10.000 Euro.

Flucht zu Fuß nach Trunkenheitsfahrt.

ECKERSDORF/B22, LKR BAY­REUTH. Ein betrun­ke­ner Auto­fah­rer fuhr mit sei­nem Pkw in den Gra­ben, flüch­te­te für kur­ze Zeit zu Fuß und lei­ste­te dann noch Wider­stand gegen­über Polizeibeamten.

Am Sams­tag den 26.08.2023, gegen 22:00 Uhr, war ein 37-jäh­ri­ger jun­ger Mann aus Bay­reuth mit sei­nem Pkw auf der B22 in Rich­tung Holl­feld unter­wegs. Hier kam er dann von der Fahr­bahn ab, über­fuhr einen Leit­pfo­sten und blieb mit sei­nem Fahr­zeug im Stra­ßen­gra­ben stecken. Zufäl­lig hin­zu­ge­kom­me­ne Ver­kehrs­teil­neh­mer spra­chen den Fah­rer an. Die­ser war zum Glück unver­letzt, flüch­te­te dann jedoch plötz­lich zu Fuß. Die Hel­fer vor Ort ver­stän­dig­ten die Poli­zei und eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land griff kur­ze Zeit spä­ter zusam­men mit den Erst­hel­fern den Unfall­fah­rer in einem nahen Wald­stück auf.

Da der jun­ge Mann stark nach Alko­hol roch, zudem einen Atem­al­ko­hol­test vor Ort ver­wei­ger­te, wur­de bei ihm eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt, bei wel­cher er Wider­stand leistete.

Das Ergeb­nis der Blut­ent­nah­me steht zwar noch aus, jedoch erwar­ten den jun­gen Mann meh­re­re Anzei­gen u.a. wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs in Fol­ge von Alko­hol, Uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort, Wider­stands gegen Voll­streckungs­be­am­te und zudem eine Anzei­ge des Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis, da er kei­nen gül­ti­gen Füh­rer­schein hat.

Da sich der jun­ge Mann nach Abschluss der Maß­nah­men nicht beru­hi­gen woll­te, ver­brach­te er den Rest der Nacht in Polizeigewahrsam.

An sei­nem Pkw ent­stand ein Scha­den von ca. 2.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Pretz­feld. Am Sams­tag, gegen 09:00 Uhr, ereig­ne­te sich ein Ver­kehrs­un­fall in der Egloff­stei­ner Stra­ße. Beim Rück­wärts­fah­ren über­sah ein 50-jäh­ri­ger Paket­zu­stel­ler einen 30-jäh­ri­gen Fahr­rad­fah­rer und stieß mit die­sem zusam­men. Der Fahr­rad­fah­rer wur­de zur medi­zi­ni­schen Behand­lung leicht ver­letzt ins Kli­ni­kum Forch­heim verbracht.

Trun­ken­heits­fahrt

Wei­ßen­ohe. Am Sams­tag, gegen ca. 14:40 Uhr, wur­de bei einem 45-jäh­ri­gen rumä­ni­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen durch die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt eine Ver­kehrs­kon­trol­le durch­ge­führt. Bei dem PKW-Fah­rer konn­te eine Atem­al­ko­hol­kon­zen­tra­ti­on in Höhe von 1,12 Pro­mil­le fest­ge­stellt wer­den. Als Fol­ge dar­aus resul­tier­te die Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt, die Sicher­stel­lung des Füh­rer­schei­nes sowie eine Blutentnahme.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

HAL­LERN­DORF. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag wur­de in das Ver­eins­heim und das dane­ben befind­li­che Lager­ge­bäu­de des Fische­rei­ver­eins ein­ge­bro­chen. Neben ver­schie­de­nen Arbeits­ge­rä­ten und Werk­zeu­gen wur­de u.a. auch ein Strom­ag­gre­gat und ein Wurf­netz ent­wen­det. Zeu­gen, die in die­sem Zusam­men­hang ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich bei der PI Forch­heim zu melden!

Son­sti­ges

FORCHHEIM/BURK. Bei einer rou­ti­ne­mä­ßi­gen Ver­kehrs­kon­trol­le wur­de Sams­tag­nacht fest­ge­stellt, dass der 43jährige Fah­rer eines Sko­da Octa­vi­as nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis und das Fahr­zeug, auf­grund feh­len­den Ver­si­che­rungs­schut­zes, zur Zwangs­ent­stem­pe­lung aus­ge­schrie­ben war. Da beim Fah­rer auch noch dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen fest­ge­stellt wur­den, durf­te sich die­ser einer Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus unter­zie­hen. Neben dem Fah­rer, gegen den ent­spre­chen­de Ermitt­lungs­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet wur­den, muss sich auch der Fahr­zeug­hal­ter, wegen Zulas­sens des Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ver­kehrs­un­fall­flucht mit Personenschaden

Burg­kunst­adt, Lkr. Lich­ten­fels. Auf der Orts­ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Hain­wei­her und Bur­kers­dorf ver­lu­den zwei männ­li­che Per­so­nen eine Wal­ze auf einen Auf­lie­ger. Ein Ver­kehrs­teil­neh­mer woll­te nicht war­ten bis der Ver­la­de­vor­gang abge­schlos­sen ist und pas­sier­te die Wal­ze links­sei­tig durch das Ban­kett, um an dem Lkw vor­bei­zu­kom­men. Hier­bei tou­chier­te er mit sei­nem rech­ten Außen­spie­gel einen der Män­ner am Arm. Im Anschluss fuhr der Ver­kehrs­teil­neh­mer davon.

Ein Zeu­ge in einem dunk­len VW Pas­sat, wel­cher in der Gegen­fahrt­rich­tung war­te­te, konn­te den Vor­gang beob­ach­ten, die­ser Zeu­ge wird gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels zu melden.