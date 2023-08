Die Anmel­dung zum 22. Frän­ki­sche Schweiz-Mara­thon ist nur noch bis 27. August 2023 geöff­net. Auch wer kei­nen gan­zen Mara­thon lau­fen möch­te, soll­te die 22. Auf­la­ge des Frän­ki­sche Schweiz-Mara­thons auf kei­nen Fall ver­pas­sen. Es erwar­tet die Teil­neh­mer und Zuschau­er am Sonn­tag, den 03. Sep­tem­ber 2023, wie­der einer der schön­sten und schnell­sten Land­schafts­läu­fe in der Region!

Es gibt eine Viel­zahl von Dis­zi­pli­nen, die sowohl für ambi­tio­nier­te Frei­zeit­ath­le­ten als auch für gemüt­li­che­re Hob­by­sport­ler in Fra­ge kom­men. Vor allem der Halb­ma­ra­thon­lauf über 21,1km und der 10km-Lauf bie­ten auf­grund des groß­zü­gig bemes­se­nen Ziel­schlus­ses beson­ders Hob­by­läu­fe­rin­nen und ‑läu­fern die Mög­lich­keit, Wett­kampf­luft zu schnup­pern. Orga­ni­sa­to­rin Ros­sa-Schu­ster: „Bei uns sind auch Teil­neh­mer, die bei­spiels­wei­se 80 bis 85 Minu­ten für 10 Kilo­me­ter benö­ti­gen, herz­lich will­kom­men.“ Ein auf­re­gen­des Team­e­r­leb­nis bie­tet der Run & Bike-Wett­be­werb über die Halb­ma­ra­thon­di­stanz, bei der sich ein Läu­fer und ein Rad­fah­rer die Strecke tei­len und belie­big abwech­seln können.

Bei Anmel­dung bis 27. August 2023 sind fol­gen­de Anmel­de­ge­büh­ren zu ent­rich­ten (Nach­mel­de­ge­büh­ren am 02. Sep­tem­ber 2023 in Klammern):

Mara­thon­lauf, Hand­bike-Mara­thon: 45,00 Euro (55,00 Euro)

Mara­thon (Jahr­gang 2005): 25,00 Euro (30,00 Euro)

Staf­fel-Mara­thon (2–5 Teil­neh­mer): 55,00 Euro (65,00 Euro)

Halb­ma­ra­thon (ab Jg. 2007): 30,00 Euro (40,00 Euro)

10km-Lauf: 20,00 Euro (25,00 Euro)

Nach­mel­dung ist aus­schließ­lich am 2. Sep­tem­ber 2023 von 13 bis 18 Uhr wäh­rend der Start­un­ter­la­gen­aus­ga­be im Atem­schutz­zen­trum des Land­krei­ses Forch­heim, Obe­res Tor 1, in Eber­mann­stadt, per­sön­lich und gegen Bar­zah­lung mög­lich. Am Sonn­tag, 03. Sep­tem­ber 2023, ist kei­ne Nach­mel­dung mehr möglich!

Die Online-Anmel­dung zu den kosten­lo­sen Spar­kas­sen-Bam­bi­ni- und Schü­ler­läu­fen sowie zum Zehn­tel-Mara­thon am Sams­tag, 2. Sep­tem­ber 2023, ist noch bis Don­ners­tag, 31. August 2023, geöffnet.

Die Teil­nah­me ist für Kin­der und Jugend­li­che völ­lig kosten­los, da die Spar­kas­se Forch­heim alle Kosten über­nimmt! Erwach­se­ne Hob­by­läu­fer zah­len für den Zehn­tel­ma­ra­thon bei Vor­anmel­dung 7 Euro (Nach­mel­dung 10 Euro). Die Anmel­dung ist bis ca. 30 Minu­ten vor dem Start des 1. Lau­fes mög­lich. Beim Zehn­tel­ma­ra­thon sind auch Wal­ker herz­lich willkommen.

Im Schü­ler­lauf und Zehn­tel­ma­ra­thon erhal­ten die ersten drei Sie­ger und Sie­ge­rin­nen jeder Alters­klas­se Poka­le. Jeder Teil­neh­mer erhält im Ziel eine Medail­le, Müs­li­rie­gel und Geträn­ke. Die Ergeb­nis­se sind abends schon online. Dann kann sicher jeder zu Hau­se auch sei­ne per­sön­li­che Urkun­de ausdrucken.

Anmel­dung und alle Infor­ma­tio­nen unter www​.fs​-mara​thon​.de