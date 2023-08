Vie­le gemein­sa­me Pro­jek­te sind geplant – auch Bürger*innen ab 15 Jah­ren sind zum Mit­ma­chen eingeladen

Am Sonn­tag 20. August 2023 begrüß­ten die Bür­ger­mei­ster Claus Mey­er (Bet­zen­stein) und Karl­heinz Escher (Ple­ch) in der Turn­hal­le an der Grund­schu­le Bet­zen­stein offi­zi­ell die 12 Work­camp-Teil­neh­mer. Von Ker­stin Kas­sel, Anja Hei­sin­ger und Mar­git Dip­pold erhiel­ten die jun­gen Frau­en und Män­ner jeweils ein T‑Shirt mit dem extra ent­wor­fe­nen Logo zum Mot­to des IBG „Pea­cing the world tog­e­ther“. Es waren auch der Jugend­be­auf­trag­te aus Ple­ch Georg Bin­der und eini­ge Ehren­amt­li­che vom Spiel­platz­ver­ein, dem Ver­ein Bür­ger 23 e.V. Abtei­lung Frei­bad und dem Ple­cher Hei­mat­ver­ein e.V. dabei, um mit den Teil­neh­mern per­sön­lich in Kon­takt zu kom­men, sich ken­nen­zu­ler­nen und die geplan­ten Arbei­ten und Pro­jek­te zu bespre­chen. Die Stim­mung war herz­lich und alle freu­en sich auf die näch­sten bei­den gemein­sa­men Wochen.

In der Zeit vom 19. August bis 02. Sep­tem­ber 2023 wer­den sich die jun­gen Men­schen aus aller Welt in Bet­zen­stein und Ple­ch frei­wil­lig zu enga­gie­ren. Die Moti­va­tio­nen der jun­gen Erwach­se­nen, an einem Work­camp teil­zu­neh­men, sind viel­fäl­tig. Vie­le möch­ten ande­re jun­ge Frei­wil­li­ge aus der gan­zen Welt ken­nen­ler­nen und ihre Sprach­kennt­nis­se ver­bes­sern, ande­re haben ein beson­de­res Inter­es­se an der deut­schen Kul­tur oder haben nach einer Mög­lich­keit gesucht, ihre Feri­en sinn­voll zu ver­brin­gen. Die jun­gen Frau­en und Män­ner im Alter von 18 bis 29 Jah­ren kom­men aus: Alge­ri­en, Frank­reich, Hong­kong, Ita­li­en, Japan, Mexi­ko und Spa­ni­en und wer­den wäh­rend ihres Auf­ent­hal­tes in der Grund­schu­le Bet­zen­stein unter­ge­bracht sein.

Das Work­camp ist ein Koope­ra­ti­ons­pro­jekt der Stadt Bet­zen­stein und dem Markt Ple­ch und dem gemein­nüt­zi­gen Ver­ein IBG (Inter­na­tio­na­le Begeg­nung in Gemein­schafts­dien­sten e.V.) aus Stutt­gart. In Ple­ch ist das Work­camp zum vier­ten Mal und in Bet­zen­stein bereits zum sech­sten Mal. Die Orga­ni­sa­ti­on vor Ort erfolgt durch Ker­stin Kas­sel, Mar­git Dip­pold und Anja Hei­sin­ger. In enger Zusam­men­ar­beit mit ört­li­chen Ver­ei­nen und Unter­stüt­zung der Bau­hö­fe sind vie­le span­nen­de Pro­jek­te geplant und freu­en sich auf eine schö­ne und inter­es­san­te Zeit für alle Beteiligten.

In der ersten Woche wird die Grup­pe in Ple­ch bei Pro­jek­ten der Markt­ge­mein­de mit­wir­ken, die von Ehren­amt­li­chen des Ple­cher Hei­mat­ver­eins und Ple­cher Jugend­li­chen unter­stützt wer­den. In der zwei­ten Woche wer­den die Stu­den­ten in Bet­zen­stein eini­ges bewe­gen: am Spiel­platz, am Schmid­berg, im Frei­bad und in der Stadt/​im Gemein­de­ge­biet. Ein beson­de­rer Arbeits­tag war­tet auf die Work­camp-Teil­neh­mer am Mitt­woch, 30. August 2023, wenn sie zusam­men mit den ört­li­chen Hei­mat­ver­ei­nen Ple­ch, Hohe Reuth und Bet­zen­stein ein Feri­en­pro­gramm für Kin­der ab 8 Jah­ren gestal­ten. Es wer­den gemein­sam Wald­bie­nen- und Insek­ten­ho­tels gebaut. Eine Anmel­dung ist not­wen­dig. Den Work­camp-Teil­neh­mern wird auch die Mög­lich­keit gebo­ten mehr über Kul­tur und Brauch­tum der Kir­wa zu erfah­ren, denn bei­de Gemein­den fei­ern in die­ser Zeit tra­di­tio­nel­le frän­ki­sche Kirch­weih. Zudem haben die Orga­ni­sa­to­ren ein abwechs­lungs­rei­ches Frei­zeit­an­ge­bot zusam­men­ge­stellt. So steht eine Höh­len­wan­de­rung mit Höh­len­be­ge­hung, Besuch des Kame­ra­mu­se­um, die Bren­ne­rei­be­sich­ti­gung mit Ver­ko­stung, Aus­flug nach Pot­ten­stein und vie­les mehr auf dem Programm.

Alle Inter­es­sier­ten der bei­den Orte, ins­be­son­de­re Jugend­li­che ab 15 Jah­ren, sind ein­ge­la­den mit den inter­na­tio­na­len Gästen in Kon­takt zu tre­ten, sei es durch einen Besuch oder auch bei der Mit­wir­kung der Pro­jekt­um­set­zung. Die Orga­ni­sa­to­ren bit­ten zur bes­se­ren Pla­nung um Anmel­dung, wenn sich jemand betei­li­gen möch­te. Die Ter­min­über­sicht ist auf www​.bet​zen​stein​.de und www​.ple​ch​.de zu fin­den.