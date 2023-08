Am Frei­tag, den 25. August 2023 spielt ab 19.30 Uhr das Ensem­ble des Frän­ki­schen Thea­ter­som­mers die Musi­cal­ko­mö­die „Mann & Frau. Dein Mensch-ärge­re-dich-nicht-Sing­spiel für zwei Paa­re“ in Schloss Sass­an­fahrt (Schloss­platz 1, 96114 Hirschaid). Frei nach Moti­ven des pol­ni­schen Komö­di­en­dich­ters Alex­an­der Fre­dro. Das Lie­bes- und Ehe­spiel ver­läuft nicht sel­ten wie ein Brett‑, Kar­ten- oder Wür­fel­spiel mit raf­fi­nier­ten Spiel­zü­gen, zeit­wei­li­gen Bünd­nis­sen, gehei­men Abspra­chen und viel Gewin­ner-Men­ta­li­tät, um den geliebt-gehass­ten Geg­ner zu über­töl­peln. Der Zufall spielt natür­lich auch eine Rol­le, die ent­lar­vend und grau­sam sein kann. Wer sich für beson­ders unwi­der­steh­lich, char­mant, gewitzt und gebil­det hält, steht dann plötz­lich ganz klein­laut da. Wer in der Nie­der­la­ge noch über sich lächeln kann, dem sei ein klei­ner Tri­umph gegönnt. Beginn ist um 19.30 Uhr, je nach Wit­te­rung wird im Gar­ten oder im Saal gespielt. Kar­ten sind erhält­lich unter www​.thea​ter​som​mer​.de oder an der Abendkasse.

Am Sams­tag, den 26. August 2023 fin­det ab 17 Uhr das erste Wein­fest am Schloss Sass­an­fahrt statt. Es spielt die Big­band „Just swing“ und für Leib und Magen ist bestens gesorgt.