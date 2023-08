Am Sams­tag, den 02.09.2023 geht Elai­ne Mack­anyn mit Kin­dern von 5- 12 Jah­ren auf Ent­deckungs­tour ent­lang der Weis­main. Mit Kescher und Becker­lu­pe kön­nen die Kids Flo­ra und Fau­na spie­le­risch erfor­schen. Die Ver­an­stal­tung dau­ert ca. 4 Stun­den und star­tet um 10:00 Uhr an der Umwelt­sta­ti­on Weis­main. Die Gebühr beträgt 10,00 € plus 2,50 € Mate­ri­al­ko­sten. Anmel­dun­gen nimmt die Umwelt­sta­ti­on Weis­main per E‑Mail (umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de) oder tele­fo­nisch unter 09571/189034 entgegen.