Die Freu­de bei Vic­to­ria Bod­den, Ben Olschew­ski, Jan Heil­mann und Pas­cal Mai­er ist groß – nach ihren erfolg­reich bestan­de­nen Abschluss­prü­fun­gen wer­den sie alle künf­tig bei den Stadt­wer­ken Forch­heim ihren beruf­li­chen Wer­de­gang fortsetzen.

„Wir sind stolz, dass wir so gute Absol­ven­ten bei den Stadt­wer­ken haben, die uns mit ihrem Wis­sen und fri­schen Ideen täg­lich ein Stück wei­ter vor­an­brin­gen“, freut sich Mathi­as Rez­nik, Geschäfts­füh­rer der Stadt­wer­ke Forch­heim und führt wei­ter aus: „Alle drei haben sehr gute Lei­stun­gen erbracht. Herr Olschew­ski hat sei­ne Aus­bil­dung als Elek­tro­ni­ker für Ener­gie- und Gebäu­de­tech­nik sogar als Klas­sen­be­ster absol­viert. Hier­zu gra­tu­lie­ren wir unse­ren Absol­ven­ten herzlich!“

Die Stadt­wer­ke Forch­heim set­zen als regio­na­les Unter­neh­men auf die Aus­bil­dung jun­ger Leu­te und schaf­fen Anrei­ze für ihre per­sön­li­che beruf­li­che Zukunft. Dabei sind wir immer bestrebt, ein lang­fri­sti­ges Arbeits­ver­hält­nis ein­zu­ge­hen. So auch in die­sem Fall: Vic­to­ria Bod­den arbei­tet mit ihrem Abschluss zur Kauf­frau für Büro­ma­nage­ment als Assi­sten­tin für den Bereich Bau und Instand­hal­tung. Auch Ben Olschew­ski ist als aus­ge­lern­ter Elek­tro­ni­ker in die­sem Bereich tätig. Jan Heil­mann unter­des­sen unter­stützt als aus­ge­lern­ter Geo­ma­ti­ker den Fach­be­reich Pro­jek­tie­rung und Aus­füh­rungs­pla­nung, wäh­rend Pas­cal Mai­er im Rech­nungs­we­sen sei­nen neu­en Arbeits­platz bezo­gen hat. Die Bewer­bungs­run­de für das Aus­bil­dungs­jahr 2024 läuft bereits auf Hoch­tou­ren. Inter­es­sier­te kön­nen sich auf unse­rer Home­page www​.stadt​wer​ke​-forch​heim​.de/​a​u​s​b​i​l​d​ung über die aus­ge­schrie­be­nen Stel­len infor­mie­ren und sich direkt online bewerben.