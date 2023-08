Edel­traud Rös­ner, Senio­ren­be­auf­trag­te des Mark­tes Igens­dorf, lädt herz­lich zu fol­gen­den Ter­mi­nen ein:

Com­pu­ter-Selbst­hil­fe­grup­pe

von Ama­teu­ren für Amateure

• Da geht was nicht: Viel­leicht hat ein/​e andere/​r Anwender/​in das glei­che Pro­blem schon gelöst?

• Das Wett­rü­sten von Win­dows und pas­sen­dem PC wird mir lang­sam zu teu­er: Viel­leicht hat schon jemand Erfah­rung mit Linux?

• Mein „alter“ ist doch noch gut: Viel­leicht ist die Nut­zungs­dau­er ein Mosa­ik­stein zum Scho­nen von Ressourcen?

• Mei­ne Enkel woh­nen so weit weg: Viel­leicht kennt jemand eine ver­trau­ens­wür­di­ge Lösung für einen Videoanruf?

• Ich muss mal wie­der unter Leu­te: Viel­leicht gibt es da auch Kaffee?

• Was macht man eigent­lich mit einem Raspber­ry Pi? Viel­leicht hat jemand schon mal was damit gemacht?

Es gibt vie­le Grün­de Men­schen zu tref­fen … egal ob jung oder alt! Lasst uns eine Com­pu­ter­grup­pe gründen!

Erst­tref­fen: Mon­tag, 18.09.2023, 19:00 Uhr

Fol­ge­tref­fen: Mon­tag 23.10.2023, 19:00 Uhr

Wo: im Zeit­loch, Grä­fen­ber­ger Stra­ße 3–5, 91338 Igens­dorf (neben der Markt­bü­che­rei Igens­dorf, unter dem Spatzennest)

„Hand­ar­bei­ten & Spielen“

Krea­ti­ve Ideen aus­tau­schen, bei Kaf­fee und Kuchen ein­fach nur plau­dern oder Gesell­schafts­spie­le spie­len. Wer sich für Bil­lard oder Dart inter­es­siert, kann ger­ne die vor­han­de­nen Aus­stat­tung besich­ti­gen und nutzen.

Mon­tag, 25.09.2023, 15:00 – 17:00 Uhr.

Vor­schau: Tref­fen jeden letz­ten Mon­tag im Monat am 30.10. und 27.11. jeweils von 15.00- 17.00 Uhr

Wo: im Zeit­loch, Grä­fen­ber­ger Stra­ße 3–5, 91338 Igensdorf