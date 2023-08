Am letz­ten August-Wochen­en­de fand beim Leip­zi­ger Sport-Club 1901 (LSC) die zehn­te Auf­la­ge des LSC-Masters statt. Bei dem Senio­ren-Rang­li­sten Tur­nier der Kate­go­rie drei war in der Kon­kur­renz der Her­ren 30 auch Baur SV-Spie­ler­trai­ner Ste­fan Kor­nitz­ky (Lei­stungs­klas­se 3,6) am Start. Der 30-jäh­ri­ge Burg­kunst­adter war an Posi­ti­on vier gesetzt und besieg­te im Vier­tel­fi­na­le zunächst Gabri­el Pas­quet (LK 13,8) vom gast­ge­ben­den Ver­ein mit 6:0 und 6:1 deut­lich. Im Halb­fi­na­le pro­fi­tier­te er anschlie­ßend von der Auf­ga­be des an Posi­ti­on eins gesetz­ten Georg Matsch­ke und zog somit in das Fina­le des Tur­niers ein.

Hier traf er auf Valen­ti­no Siro­la (TC RC Sport Leip­zig, LK 5,1). Gegen sei­nen Leip­zi­ger Kon­tra­hen­ten, der in der deut­schen Her­ren 35-Rang­li­ste an Posi­ti­on 140 geführt wird, ließ Kor­nitz­ky von Beginn an kei­ne Zwei­fel auf­kom­men. Mit druck­vol­len Schlä­gen und offen­si­vem Spiel domi­nier­te er die Ball­wech­sel des End­spiels. Fol­ge­rich­tig gewann er bei­de Sät­ze mit 6:1 und 6:1 und sicher­te sich den Turniersieg.

Mit die­sem Erfolg fei­er­te der 30-jäh­ri­ge Burg­kunst­adter nach dem Sieg bei den Nord­baye­ri­schen Hal­len­mei­ster­schaf­ten zu Jah­res­be­ginn bereits sei­nen zwei­ten Sieg bei einem Rang­li­sten­tur­nier im aktu­el­len Jahr. Hier­für erhält er vie­le Punk­te für die deut­sche Rang­li­ste sei­ner Altersklasse.