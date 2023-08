Nach­dem bereits die Damen und Damen 30 des TC Bam­berg den Gewinn der Nord­bay­ri­schen Mei­ster­schaft ver­mel­den konn­ten, kön­nen sich jetzt auch die Her­ren 65 mit die­sem Titel schmücken und haben damit das Auf­stiegs­recht in die Regio­nal­li­ga erworben.

Ohne Punkt­ver­lust und mit nur 8 ver­lo­re­nen Matches in 7 Begeg­nun­gen blicken die Spie­ler auf eine sehr erfolg­rei­che Som­mer­sai­son 2023 zurück. Mit Jens Gans, Vitez­slav Pari­zek und Wil­li Win­ter­mayr hat das Team gleich 3 Spie­ler in ihren Rei­hen, die kein ein­zi­ges ihrer Ein­zel­mat­ches ver­lo­sen haben und somit einen ganz wesent­li­chen Anteil am Erfolg für sich rekla­mie­ren dür­fen. Aber auch der umfang­rei­che Kader ‑es kamen ins­ge­samt 9 Spie­ler zum Ein­satz- ist ein wich­ti­ger Erfolgs­fak­tor in die­ser Alters­klas­se ins­be­son­de­re bei den durch teil­wei­se extre­me Hit­ze gepräg­ten Spieltagen.

In die höch­ste bay­ri­sche Ten­nis­li­ga sind sowohl die Her­ren 30, als auch die Her­ren 60 des ober­frän­ki­schen Tra­di­ti­ons­ver­eins auf­ge­stie­gen. Die Her­ren 60 konn­ten damit den letzt­jäh­ri­gen Abstieg aus die­ser Liga sofort mit einer 14:0 Bilanz ein­drucks­voll wie­der kor­ri­gie­ren. Genau­so über­zeu­gend setz­ten die Her­ren 30 ihre Erfolgs­ge­schich­te aus den letz­ten Jah­ren, die erst 2017 mit der Neu­grün­dung der Mann­schaft begann, fort.

Zurück­ge­mel­det haben sich die 2. Her­ren des TCB in der Lan­des­li­ga 1. Als „Sprung­brett“ für die 1. Her­ren und damit auch Anzie­hungs­punkt für jun­ge, talen­tier­te Nach­wuchs­spie­ler aus der Regi­on hat das Team ohne einen Punkt­ver­lust bewie­sen, dass es in der zweit­höch­sten bay­ri­schen Liga in Zukunft eine feste Grö­ße sein kann.

Den ersten Schritt dort­hin haben auch die 2. Damen mit ihrer Mei­ster­schaft in der Lan­des­li­ga 2 gemacht. Mit einer gesun­den Mischung aus jun­gen und erfah­re­nen Spie­le­rin­nen kann die Mann­schaft eine blü­ten­rei­ne Weste aus ihren 7 Begeg­nun­gen vor­wei­sen und schließt sich damit der dies­jäh­ri­gen „Tra­di­ti­on“ aller Auf­stiegs­mann­schaf­ten des TC Bam­berg an.

Ein­zig die Mei­ster­mann­schaft bei den Kna­ben 15 hat hier einen klei­nen Aus­rut­scher zu ver­zeich­nen, der aber ihren Auf­stieg in die Nord­li­ga 1 nicht ver­hin­dern konnte.

„Mit ins­ge­samt 8 Auf­stie­gen, davon allein 3 in die Regio­nal­li­ga, blickt der TC Bam­berg in eine ihrer erfolg­reich­sten Sai­sons ihrer Geschich­te zurück“ resü­miert Jür­gen Lie­big, Sport­vor­stand des TCB, hoch­zu­frie­den die Som­mer­sai­son 2023. Ein Ergeb­nis, dass in der kom­men­den Sai­son wohl nur schwer zu top­pen sein wird.